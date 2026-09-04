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Xã hội

Đề xuất sửa đổi quy định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Dự thảo sửa đổi hướng đến phù hợp luật mới, xác định rõ các chương trình cần kiểm định định kỳ và nâng cao chất lượng đào tạo.

Bình Nguyên

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định mới của Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; đồng thời rà soát, điều chỉnh một số quy định của Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xác định rõ những chương trình phải kiểm định định kỳ

Theo Luật Giáo dục đại học, chương trình đào tạo thuộc các ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe và pháp luật phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ.

Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Đối với các ngành, lĩnh vực khác, dự thảo quy định các trường hợp phải thực hiện kiểm định định kỳ trên cơ sở những căn cứ cụ thể, gồm: chương trình thuộc ngành, lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên phát triển và có sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước theo quy định; chương trình được tổ chức theo một số hình thức, phương thức hoặc cơ chế đào tạo cần tăng cường kiểm chứng chất lượng bên ngoài và chương trình có vi phạm về điều kiện bảo đảm chất lượng, tổ chức hoặc quản lý đào tạo được xác định tại kết luận kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Dự thảo không xây dựng danh mục cố định theo tên hoặc mã ngành, không yêu cầu kiểm định đồng loạt toàn bộ chương trình và không áp dụng một tỷ lệ kiểm định bắt buộc chung cho toàn hệ thống. Việc xác định chương trình thuộc diện phải kiểm định được thực hiện trên cơ sở các căn cứ có thể kiểm tra, đối chiếu.

Không thuộc diện kiểm định bắt buộc vẫn phải tự đánh giá, bảo đảm chất lượng

Đối với chương trình không thuộc diện phải thực hiện kiểm định định kỳ, cơ sở đào tạo vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tự đánh giá, cải tiến chất lượng, công khai thông tin và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Cơ sở đào tạo chủ động lựa chọn chương trình để thực hiện kiểm định phù hợp với chiến lược phát triển, kết quả đánh giá và yêu cầu cải tiến chất lượng.

Cùng với đó, chất lượng chương trình được theo dõi trên cơ sở dữ liệu về bảo đảm chất lượng, kết quả thực hiện chuẩn đầu ra, kết quả tự đánh giá và cải tiến, tình trạng kiểm định và các thông tin có liên quan. Qua theo dõi, cơ quan quản lý nhà nước có thêm cơ sở để nhận diện vấn đề, xác định trọng tâm và kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền.

Lộ trình thực hiện phù hợp với tình trạng của chương trình

Dự thảo quy định lộ trình khác nhau đối với các chương trình đã được kiểm định, chương trình chưa được kiểm định và chương trình đang thực hiện quy trình kiểm định khi Thông tư mới có hiệu lực.

Các chương trình đã được công nhận và còn thời hạn tiếp tục được công nhận đến hết thời hạn. Đối với các chương trình chưa được kiểm định, dự thảo quy định thời hạn thực hiện phù hợp với tình trạng đã có hoặc chưa có người học tốt nghiệp, nhằm tránh yêu cầu triển khai kiểm định đồng loạt trong cùng một thời điểm.

Bên cạnh các nội dung trên, dự thảo sửa đổi một số quy định, tiêu chí và mẫu báo cáo tự đánh giá nhằm bảo đảm thống nhất, khắc phục nội dung còn thiếu, trùng lặp và tạo thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện.

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