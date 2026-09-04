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Xã hội

Lừa đi xuất khẩu lao động, người đàn ông lĩnh 12 năm tù

Do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Đình Đăng Khoa (TP. Huế) nảy sinh ý định lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động, du lịch ở nước ngoài.

Hạo Nhiên

Ngày 4/9, Tòa án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ, khoảng tháng 2/2023, Khoa thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist - Khu du lịch sinh thái An Nhiên. Dù doanh nghiệp không có chức năng, cấp phép đưa người ra nước ngoài, Khoa vẫn đưa ra thông tin gian dối về khả năng làm thủ tục đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc du lịch Mỹ, châu Âu.

Cụ thể, từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa yêu cầu nhiều người nộp các khoản tiền chi phí hồ sơ, visa, vé máy bay và tiền “cọc chống trốn” để thực hiện thủ tục xuất ngoại. Bằng thủ đoạn này, Khoa đã chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân.

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Bị cáo Nguyễn Đình Đăng Khoa tại phiên toà. Ảnh: Thái Sơn

Trong đó, ông Nguyễn Văn Tài bị lừa 80 triệu đồng; bà Lê Thị Hoài Phương mất 310,5 triệu đồng; ông Lê Quang Đạt bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng với chiêu trò "đi du lịch châu Âu trước để dễ đậu visa Mỹ".

Năm 2024, thông qua một trung gian tại Nghệ An, Khoa tiếp tục nhận tiền cọc xuất ngoại của 27 người dân địa phương này, chiếm đoạt thêm hơn 1,05 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, bị cáo dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã chiếm đoạt 2,45 tỷ đồng của các bị hại.

Được biết, Khoa từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (năm 2009) và bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vào năm 2025.

Tại phiên toà, Nguyễn Đình Đăng Khoa đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
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