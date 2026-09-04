Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Honda WR-V 2026 ra mắt với màn hình 10 inch, bán từ 617 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda WR-V 2026 ra mắt với màn hình 10 inch, bán từ 617 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ nhỏ Honda WR-V 2026 được nâng cấp cả về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi với màn hình 10 inch mới, camera 360 độ, sạc không dây và an toàn.

Nguyễn Anh
Honda đã chính thức ra mắt WR-V bản nâng cấp ở thị trường Malaysia với những điều chỉnh ở ngoại thất và nội thất. Những thay đổi này được giới thiệu sau hơn 3 năm xe lần đầu được bán tại Malaysia vào tháng 7/2023. Tại thị trường Đông Nam Á này, Honda WR-V 2026 hiện chỉ được cung cấp với 3 phiên bản, bao gồm E, V và RS.
Honda đã chính thức ra mắt WR-V bản nâng cấp ở thị trường Malaysia với những điều chỉnh ở ngoại thất và nội thất. Những thay đổi này được giới thiệu sau hơn 3 năm xe lần đầu được bán tại Malaysia vào tháng 7/2023. Tại thị trường Đông Nam Á này, Honda WR-V 2026 hiện chỉ được cung cấp với 3 phiên bản, bao gồm E, V và RS.
Bên ngoài, Honda WR-V 2026 nâng cấp sở hữu thiết kế tổng thể tương tự trước đây. Thay đổi đáng chú ý nhất ở bên ngoài là tùy chọn sơn hai tông màu mới dành riêng cho phiên bản RS cao cấp nhất. Bản này kết hợp màu đỏ Blazing Red Pearl với nóc xe đen tương phản.
Bên ngoài, Honda WR-V 2026 nâng cấp sở hữu thiết kế tổng thể tương tự trước đây. Thay đổi đáng chú ý nhất ở bên ngoài là tùy chọn sơn hai tông màu mới dành riêng cho phiên bản RS cao cấp nhất. Bản này kết hợp màu đỏ Blazing Red Pearl với nóc xe đen tương phản.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn màu đỏ Blazing Red Pearl trên tất cả các phiên bản khác của Honda WR-V 2026 nhưng không đi kèm nóc đen. Các tùy chọn màu khác được giữ lại gồm trắng Platinum White Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và trắng Stellar Diamond Pearl.
Khách hàng cũng có thể lựa chọn màu đỏ Blazing Red Pearl trên tất cả các phiên bản khác của Honda WR-V 2026 nhưng không đi kèm nóc đen. Các tùy chọn màu khác được giữ lại gồm trắng Platinum White Pearl, xám Meteoroid Gray Metallic và trắng Stellar Diamond Pearl.
Chưa dừng ở đó, lưới tản nhiệt mạ crôm dạng ô vuông trên bản RS trước đây đã bị thay thế bằng loại sơn đen hoàn toàn. Tất cả các phiên bản cũng được trang bị mâm hợp kim màu đen 17 inch đi kèm lốp 215/55R17.
Chưa dừng ở đó, lưới tản nhiệt mạ crôm dạng ô vuông trên bản RS trước đây đã bị thay thế bằng loại sơn đen hoàn toàn. Tất cả các phiên bản cũng được trang bị mâm hợp kim màu đen 17 inch đi kèm lốp 215/55R17.
Bên trong xe, bản RS được bổ sung đèn viền nội thất màu đỏ, sạc điện thoại không dây và camera 360 độ. Đối với bản V và RS, ghế được bọc da thay vì nỉ như trước. Ghế của bản V có đường chỉ khâu tương phản màu xanh trong khi bản RS sử dụng chỉ màu đỏ.
Bên trong xe, bản RS được bổ sung đèn viền nội thất màu đỏ, sạc điện thoại không dây và camera 360 độ. Đối với bản V và RS, ghế được bọc da thay vì nỉ như trước. Ghế của bản V có đường chỉ khâu tương phản màu xanh trong khi bản RS sử dụng chỉ màu đỏ.
Những cập nhật đáng chú ý khác liên quan đến mặt táp-lô, nay có các chi tiết ốp kim loại màu tối Dark Steel. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm Display Audio đã được nâng cấp từ 7 inch lên 10 inch lớn hơn trên tất cả các phiên bản. Khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.
Những cập nhật đáng chú ý khác liên quan đến mặt táp-lô, nay có các chi tiết ốp kim loại màu tối Dark Steel. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm Display Audio đã được nâng cấp từ 7 inch lên 10 inch lớn hơn trên tất cả các phiên bản. Khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn.
Danh sách trang bị còn lại vẫn quen thuộc, với bản E sở hữu đèn pha Halogen tự động bật/tắt, khởi động máy từ xa, mở khóa/khởi động máy không cần chìa khóa, màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, điều hòa chỉnh tay, ghế bọc nỉ và 4 loa. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm 4 túi khí, hệ thống cân bằng thân xe, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 cảm biến lùi và camera lùi đa góc.
Danh sách trang bị còn lại vẫn quen thuộc, với bản E sở hữu đèn pha Halogen tự động bật/tắt, khởi động máy từ xa, mở khóa/khởi động máy không cần chìa khóa, màn hình đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ, điều hòa chỉnh tay, ghế bọc nỉ và 4 loa. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm 4 túi khí, hệ thống cân bằng thân xe, chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 cảm biến lùi và camera lùi đa góc.
Camera cập lề Honda LaneWatch giúp giám sát điểm mù phía hành khách tiếp tục được giữ lại. Gói an toàn chủ động Honda Sensing cũng là trang bị tiêu chuẩn, gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, giảm thiểu chệch khỏi mặt đường, kiểm soát hành trình thích ứng, tự động chuyển pha/cốt và thông báo khi xe phía trước khởi hành.
Camera cập lề Honda LaneWatch giúp giám sát điểm mù phía hành khách tiếp tục được giữ lại. Gói an toàn chủ động Honda Sensing cũng là trang bị tiêu chuẩn, gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, giảm thiểu chệch khỏi mặt đường, kiểm soát hành trình thích ứng, tự động chuyển pha/cốt và thông báo khi xe phía trước khởi hành.
Nâng cấp lên bản V, khách hàng có thêm các trang bị như hệ thống đèn ngoại thất LED, vô lăng bọc da thay cho loại urethane, tựa tay trung tâm bọc da, điều hòa tự động một vùng và hệ thống âm thanh 6 loa. Đối với bản RS, số tiền chi thêm mang đến đèn báo rẽ tuần tự phía trước, tay nắm cửa màu đen, lẫy chuyển số sau vô lăng, 6 túi khí và hệ thống viễn thông Honda Connect.
Nâng cấp lên bản V, khách hàng có thêm các trang bị như hệ thống đèn ngoại thất LED, vô lăng bọc da thay cho loại urethane, tựa tay trung tâm bọc da, điều hòa tự động một vùng và hệ thống âm thanh 6 loa. Đối với bản RS, số tiền chi thêm mang đến đèn báo rẽ tuần tự phía trước, tay nắm cửa màu đen, lẫy chuyển số sau vô lăng, 6 túi khí và hệ thống viễn thông Honda Connect.
Đúng như dự đoán, Honda Malaysia cũng cung cấp một loạt phụ kiện Modulo tùy chọn cho mọi phiên bản của WR-V. Danh mục phụ kiện bao gồm cánh lướt gió phía dưới, vè che mưa, đề-can trên cột C, ốp bậc cửa sau, miếng bảo vệ mép cốp, khay hành lý, hộp sắp xếp đồ trong cốp, camera hành trình phía trước/sau, phủ bảo vệ thân xe, phủ bảo vệ kính cửa sổ, đai ốc khóa bánh và phim cách nhiệt cửa sổ.
Đúng như dự đoán, Honda Malaysia cũng cung cấp một loạt phụ kiện Modulo tùy chọn cho mọi phiên bản của WR-V. Danh mục phụ kiện bao gồm cánh lướt gió phía dưới, vè che mưa, đề-can trên cột C, ốp bậc cửa sau, miếng bảo vệ mép cốp, khay hành lý, hộp sắp xếp đồ trong cốp, camera hành trình phía trước/sau, phủ bảo vệ thân xe, phủ bảo vệ kính cửa sổ, đai ốc khóa bánh và phim cách nhiệt cửa sổ.
Cả 3 phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ DOHC i-VTEC này kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h dao động từ 11-11,2 giây, tùy phiên bản.
Cả 3 phiên bản tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.300 vòng/phút. Động cơ DOHC i-VTEC này kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h dao động từ 11-11,2 giây, tùy phiên bản.
Mức giá xe Honda WR-V 2026 tại Malaysia cho 3 phiên bản, bao gồm E, V và RS với giá dao động từ 94.900-104.900 RM (khoảng 617-682 triệu đồng). Ngoài Malaysia, Honda WR-V hiện đã được bán ở nhiều thị trường Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan. Đáng tiếc là hãng vẫn chưa công bố kế hoạch bán mẫu SUV hạng A này ở Việt Nam.
Mức giá xe Honda WR-V 2026 tại Malaysia cho 3 phiên bản, bao gồm E, V và RS với giá dao động từ 94.900-104.900 RM (khoảng 617-682 triệu đồng). Ngoài Malaysia, Honda WR-V hiện đã được bán ở nhiều thị trường Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan. Đáng tiếc là hãng vẫn chưa công bố kế hoạch bán mẫu SUV hạng A này ở Việt Nam.
Video: Chi tiết SUV cỡ nhỏ Honda WR-V thế hệ mới.
Nguyễn Anh
#Honda WR-V 2026 mới #giá xe Honda WR-V 2026 #ra mắt Honda WR-V 2026 #xe SUV Honda WR-V 2026 #Honda WR-V 2026 nâng cấp #Honda WR-V 2026 về Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT