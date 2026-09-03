Thông tin mới về hành vi lừa đảo của Huấn Hoa Hồng

Huấn thể hiện biết trước kết quả xổ số và nhiều cá nhân đã chuyển tiền để được cho số lô đề. Nhưng khi không trúng, họ đòi tiền Huấn không trả, chiếm đoạt.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026 chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về việc bắt giữ các Facebooker, Tiktoker như "Huấn Hoa Hồng", "Phú Lê", "Hải Sa Pa TV"...

Huấn Hoa Hồng khi bị bắt.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, đối với vụ án liên quan đến bị can Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng"), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" là liên quan đến hành vi kinh doanh trên nền tảng Tiktok để doanh thu ngoài sổ sách kế toán... Theo kết quả điều tra bước đầu, doanh thu từ hoạt động kinh doanh này tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Đối với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", qua mở rộng điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Huấn để nhằm mục đích được cho số lô, đề có khả năng trúng cao.

Tuy nhiên, những người này khi tham gia đánh các số lô, số đề không trúng, đòi tiền thì đối tượng không trả mà chiếm đoạt. Trên cơ sở đơn tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra.

Liên quan vụ án Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 13 đối tượng về 4 tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Lừa dối khách hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan đến kế toán và hoá đơn, bước đầu xác định tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh "Cô giáo Hương") cùng chồng về hành vi "Lừa dối khách hàng", bước đầu làm rõ số tiền thu lời bất chính hơn 11 tỷ đồng...; khởi tố một bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" là đối tượng Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng đã liên hệ các đối tượng nhằm môi giới chạy án.

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin. Đây cũng là thông tin mới trong vụ án này.

Từ những vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị, bên cạnh rất nhiều lợi ích trên không gian mạng, mạng xã hội cũng có nhiều thông tin xấu, độc. Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình lá chắn tự thân, luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước những thông tin trên mạng xã hội.

Đồng thời, những hình ảnh, thông tin của người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị hay thành công trên mạng xã hội; từng cá nhân cần trang bị cho mình kiến thức này.

"Bộ Công an khẳng định, không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để góp phần xây dựng mạng xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh, lan toả các giá trị tốt đẹp...", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

>>> Mời độc giả xem video Khởi tố Huấn Hoa Hồng: