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Quân sự - Thế giới

Giải cứu thành công hai người mắc kẹt 9 ngày trong đường hầm Nepal

Lực lượng cứu hộ ở Nepal đã giải cứu thành công hai công nhân mắc kẹt trong đường hầm thủy điện 9 ngày sau thảm họa lũ quét.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, hai công nhân đã được cứu sống hôm 4/9 trong chiến dịch giải cứu diễn ra tại đường hầm thủy điện Trishul 3A ở Nepal.

Nghị sĩ Nepal Shri Ram Neupane đã đăng tải thông tin về vụ giải cứu thứ hai trên trang Facebook cá nhân ngay sau khi phát ngôn viên quân đội, Chuẩn tướng Raja Ram Basnet, xác nhận vụ giải cứu người bị mắc kẹt đầu tiên trong chiến dịch tại đường hầm này.

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Các binh sĩ quân đội Nepal cứu hộ tại hiện trường một dự án thủy điện ở Trishuli, Nepal, ngày 31/8/2026. Ảnh: Quân đội Nepal/AP.

Hai công nhân được cứu sống 9 ngày sau trận lũ quét tàn phá các thị trấn và thung lũng ở Nepal hôm 26/8.

Các kênh truyền hình địa phương đã chiếu hình ảnh nạn nhân đầu tiên được giải cứu, người đầy bùn đất và được một nhân viên cứu hộ cõng ra khỏi hiện trường. Cả hai người đều đang được theo dõi y tế, các quan chức cho biết.

Theo AP, ít nhất 557 công nhân đang mất tích tại dự án thủy điện Trishuli 3A dọc sông Trishuli, trong đó khoảng 115 người được cho là đang mắc kẹt trong đường hầm chính, theo Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của Nepal. Các quan chức có mặt tại hiện trường cứu hộ cho biết lực lượng cứu hộ tin rằng vẫn còn một số người sống sót bên trong đường hầm.

Theo Cơ quan quản lý thảm họa của Nepal, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn còn mất tích trong thảm họa lũ quét vừa qua tại nước này.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 900 công nhân đang mất tích tại 12 dự án thủy điện ở Nepal, trong đó khoảng 500 người được cho là đang bị mắc kẹt trong các đường hầm.

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Nguồn video: VTV
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