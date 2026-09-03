11 bị cáo lĩnh án tử hình trong chuyên án ma túy VN10

Ngày 3/9, TAND TP HCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Hà Danh Nậm mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Ngoài ra HĐXX còn tuyên phạt 10 bị cáo khác cùng mức án tử hình về cùng tội danh trên gồm: Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhân, Phạm Anh Khoa, Trịnh Bảo Quân và Nguyễn Xuân Hiếu.

Hai bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh cùng bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. HĐXX cũng tuyên 18 bị cáo khác cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, bị cáo Andrea Aybar Carmona 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù; Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân); Nguyễn Trung Tín (anh trai ca sĩ Chi Dân) và Vũ Hải Anh mỗi bị cáo 7 năm tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt, theo từng mức độ hành vi phạm tội nặng nhẹ khác nhau với các mức án từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 29 năm tù (có bị cáo đang phải chịu án từ một bản án khác) về nhiều tội danh khác nhau như: “Không tố giác tội phạm, Chiếm giữ tài sản của người khác, tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy…”.

Ngoài ra, nhiều bị cáo còn bị HĐXX tuyên phạt bổ sung từ 5 triệu đến 80 triệu đồng sung công quỹ và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

HĐXX nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra qua nhiều nhánh, có sự liên kết giữa các đối tượng ở nước ngoài và trong nước.

Trong đó, bị cáo Hà Danh Nậm (hiện đang bỏ trốn) giữ vai trò cầm đầu, tổ chức đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Quá trình truy xét xác định, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang được xét xử có 227 bị cáo.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi, một số bị cáo không nhận tội hoặc thay đổi lời khai. Tuy nhiên, ngoài lời khai của các bị cáo, hồ sơ còn có nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử, sao kê, kết quả giám định, lời khai đối chất và nhận dạng, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cáo trạng truy tố.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, khi soi chiếu hành lý chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hà Danh Nậm (SN 1974 quê Nghệ An, còn có tên gọi khác là Hữu Sơn) trước đó đã tổ chức 7 chuyến vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và đưa về nước thông qua dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh.

Cả 7 chuyến hàng được chuyển về một đầu mối tại Đồng Nai, Hoàng Sỹ Thắng là đầu mối tiếp nhận. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương cũ. Cáo trạng xác định, Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép gần 18kg ma túy.

Đối với 4 nữ tiếp viên, cơ quan điều tra xác định đây là lần đầu họ được phân công cùng một chuyến bay. Các tiếp viên nhận vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa gồm kem đánh răng, bàn chải... từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg (tương đương khoảng 169.000 đồng/kg).

Theo kết quả điều tra, các tiếp viên không biết bên trong một số tuýp kem đánh răng có ma túy nên không bị xử lý hình sự về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xác định tổng cộng 227 bị cáo bị xử lý về nhiều hành vi phạm tội. Trong số này có người mẫu Andrea Aybar Carmona (An Tây), ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Chi Dân) và người từng được biết đến với các hoạt động thiện nguyện trên mạng xã hội là Nguyễn Đỗ Trúc Phương (cô tiên từ thiện)…

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