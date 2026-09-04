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Xã hội

Hải Phòng cấm đường Cầu Đất để xử lý bom sót lại sau chiến tranh

Sáng 4/9, đoạn đường Cầu Đất (Hải Phòng) tạm thời cấm lưu thông để phục vụ thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại số 96 Cầu Đất.

Hải Ninh

Ngay từ 6h sáng ngày 4/9, đoạn đường Cầu Đất từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh (phường Lê Chân) dài khoảng 800m tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông để phục vụ việc thu hồi, vận chuyển và hủy nổ một quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại số 96 Cầu Đất.

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Ghi nhận sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập chốt để tạm thời thực hiện việc cấm đường. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an Phường Lê Chân tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, khi đào móng làm nhà số 96 Cầu Đất, đơn vị thi công phát hiện vật thể lạ nghi bom nên báo cơ quan chức năng. Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng kiểm tra xác định đó là bom còn sót lại sau chiến tranh nên đã lên kế hoạch thu hồi, vận chuyển để hủy nổ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối đến tài sản, tính mạng và sức khỏe của người dân, UBND Phường Lê Chân yêu cầu toàn thể người dân tuyệt đối không lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất (đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh); thời gian từ 6h đến 11h, ngày 4/9/2026.

Công an Phường Lê Chân chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ; bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, chủ động phân luồng từ xa, không để phương tiện và người dân đi vào khu vực được xác định là khu vực nguy hiểm; kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng sau đó ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông tạm thời từ 06h00 đến 11h00 ngày 4/9/2026 để phục vụ thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại số 96 đường Cầu Đất, phường Lê Chân, Hải Phòng. Trong thời gian trên, các phương tiện và người tham gia giao thông tạm thời không được lưu thông trên tuyến đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Cầu Đất - Hai Bà Trưng đến ngã tư Cầu Đất - Nguyễn Đức Cảnh.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm việc phân luồng, hướng dẫn của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế lưu thông vào khu vực tổ chức thu hồi, vận chuyển và hủy nổ quả bom để bảo đảm an toàn.

Việc phân luồng giao thông tạm thời nhằm phục vụ công tác xử lý bom, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, phương tiện và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh sát giải cứu người dân khỏi vụ cháy:

#Hải Phòng #cấm đường #bom chiến tranh #an toàn #thu hồi bom #giao thông

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