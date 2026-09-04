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Hà Nội xử lý vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh trước năm học mới

Xã hội

Hà Nội xử lý vi phạm giao thông của học sinh và phụ huynh trước năm học mới

Lực lượng giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, phụ huynh nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khai giảng năm học mới.

Thiên Anh
Từ ngày 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những tuần đầu năm học mới.
Từ ngày 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là trong những tuần đầu năm học mới.
Ghi nhận của PV ngay trong những giờ đầu buổi sáng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT.
Ghi nhận của PV ngay trong những giờ đầu buổi sáng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT.
Tại nút giao Kim Ngưu - Thanh Nhàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tập trung kiểm tra các phương tiện do học sinh điều khiển cũng như phương tiện chở học sinh.
Tại nút giao Kim Ngưu - Thanh Nhàn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tập trung kiểm tra các phương tiện do học sinh điều khiển cũng như phương tiện chở học sinh.
Các lỗi được lực lượng chức năng chú ý gồm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định và một số hành vi vi phạm khác.
Các lỗi được lực lượng chức năng chú ý gồm học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định và một số hành vi vi phạm khác.
Chỉ trong buổi sáng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản 15 trường hợp phụ huynh và học sinh vi phạm. Phần lớn các trường hợp bị xử lý liên quan đến lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Chỉ trong buổi sáng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản 15 trường hợp phụ huynh và học sinh vi phạm. Phần lớn các trường hợp bị xử lý liên quan đến lỗi không đội mũ bảo hiểm.
Những con số này cho thấy câu chuyện bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ nằm ở ý thức của chính các em mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của gia đình.
Những con số này cho thấy câu chuyện bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ nằm ở ý thức của chính các em mà còn liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của gia đình.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, thời gian qua vẫn còn tình trạng phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Trong một số trường hợp khác, dù trực tiếp đưa đón con, phụ huynh lại chưa chú ý đầy đủ đến những quy định tưởng như rất cơ bản như đội mũ bảo hiểm đúng quy định hoặc không chở quá số người cho phép.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, thời gian qua vẫn còn tình trạng phụ huynh giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Trong một số trường hợp khác, dù trực tiếp đưa đón con, phụ huynh lại chưa chú ý đầy đủ đến những quy định tưởng như rất cơ bản như đội mũ bảo hiểm đúng quy định hoặc không chở quá số người cho phép.
Đáng lưu ý, với trẻ em và học sinh, hành vi vi phạm của người lớn có thể tạo thành thói quen cho chính các em. Việc một phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn khiến học sinh hình thành tâm lý xem nhẹ các quy định khi tham gia giao thông.
Đáng lưu ý, với trẻ em và học sinh, hành vi vi phạm của người lớn có thể tạo thành thói quen cho chính các em. Việc một phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn mà còn khiến học sinh hình thành tâm lý xem nhẹ các quy định khi tham gia giao thông.
Một điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm là danh sách học sinh vi phạm sẽ được gửi tới ngành Giáo dục và nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục. Việc này tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.
Một điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm là danh sách học sinh vi phạm sẽ được gửi tới ngành Giáo dục và nhà trường để phối hợp quản lý, giáo dục. Việc này tạo thêm một kênh phối hợp giữa lực lượng chức năng, gia đình và nhà trường trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh.
Thay vì chỉ dừng lại ở việc xử phạt, thông tin về hành vi vi phạm có thể được sử dụng để nhà trường và gia đình kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả và trách nhiệm khi tham gia giao thông.
Thay vì chỉ dừng lại ở việc xử phạt, thông tin về hành vi vi phạm có thể được sử dụng để nhà trường và gia đình kịp thời nhắc nhở, giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ hậu quả và trách nhiệm khi tham gia giao thông.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh, lực lượng chức năng cho rằng việc kiểm tra, xử lý cần đi cùng với tuyên truyền và giáo dục. Trong đó, phụ huynh giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là những người trực tiếp quản lý phương tiện và hình thành thói quen tham gia giao thông cho con em.
Để bảo đảm an toàn cho học sinh, lực lượng chức năng cho rằng việc kiểm tra, xử lý cần đi cùng với tuyên truyền và giáo dục. Trong đó, phụ huynh giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi đây là những người trực tiếp quản lý phương tiện và hình thành thói quen tham gia giao thông cho con em.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến học sinh được triển khai đến ngày 14/3/2027. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục và các nhà trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh, phụ huynh.
Theo kế hoạch, đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến học sinh được triển khai đến ngày 14/3/2027. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục và các nhà trường nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong học sinh, phụ huynh.
Thiên Anh
#giao thông #học sinh #phụ huynh #An toàn #xử lý vi phạm #Hà Nội

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