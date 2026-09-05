Bác sĩ chỉ dấu hiệu cảnh báo u não nhiều người thường bỏ qua

Đau đầu kéo dài, co giật, rối loạn thị lực hay yếu tay chân có thể là dấu hiệu cần lưu ý, nhất là khi triệu chứng xuất hiện mới hoặc tiến triển.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Thần kinh, phần lớn trường hợp đau đầu trong cộng đồng không phải do u não. Dù vậy, nhận biết những dấu hiệu bất thường và thăm khám đúng thời điểm có thể giúp xác định nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

Nhiều triệu chứng biểu hiện u não

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, u não là tình trạng các tế bào phát triển bất thường trong não hoặc những cấu trúc liên quan. Khối u có thể xuất phát từ các tế bào của não, được gọi là u não nguyên phát, hoặc do ung thư từ cơ quan khác di căn đến não.

Dựa trên đặc điểm phát triển, u não có thể lành tính hoặc ác tính. U lành tính thường phát triển chậm và ít xâm lấn nhưng vẫn có khả năng gây nguy hiểm nếu chèn ép những vùng chức năng quan trọng. U ác tính thường phát triển nhanh hơn, có khả năng xâm lấn mô não và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Triệu chứng u não phụ thuộc vào vị trí, kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Vì vậy, biểu hiện ở mỗi người có thể khác nhau. 5 dấu hiệu cần lưu ý gồm:

U não - Ảnh minh họa BVCC

Đau đầu kéo dài, tăng dần: Đau đầu có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý và không đặc hiệu cho u não. Tuy nhiên, một kiểu đau đầu mới xuất hiện, kéo dài, ngày càng tăng về mức độ hoặc tần suất cần được đánh giá, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng thần kinh khác. Một số trường hợp có thể đau nhiều hơn vào buổi sáng hoặc khi ho, hắt hơi, cúi người.

Buồn nôn, nôn không rõ nguyên nhân: Tình trạng tăng áp lực trong hộp sọ do khối u có thể gây buồn nôn, nôn. Triệu chứng này đôi khi xuất hiện cùng đau đầu và không nhất thiết liên quan đến bệnh lý tiêu hóa.

Co giật: Một cơn co giật mới xuất hiện ở người trước đó không có tiền sử động kinh là dấu hiệu cần được thăm khám. Biểu hiện có thể chỉ xảy ra ở một phần cơ thể hoặc lan rộng, tùy vị trí tổn thương trong não.

Rối loạn thị lực, vận động hoặc ngôn ngữ: Người bệnh có thể nhìn mờ, nhìn đôi, giảm thị lực; yếu hoặc tê bì tay chân; đi lại khó khăn, mất thăng bằng; nói khó hoặc khó diễn đạt. Những triệu chứng thần kinh mới xuất hiện, đặc biệt nếu tiến triển, cần được đánh giá sớm.

Suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi: Khi vùng não đảm nhiệm trí nhớ, khả năng tập trung hoặc điều chỉnh hành vi bị ảnh hưởng, người bệnh có thể giảm trí nhớ, khó tập trung, thay đổi tính cách, dễ cáu gắt hoặc gặp khó khăn trong những công việc thường ngày.

Điều trị cần cá thể hóa

Khi nghi ngờ u não, bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, thăm khám và đánh giá các dấu hiệu thần kinh. Tùy trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc các xét nghiệm cần thiết. Sinh thiết có thể được thực hiện trong một số trường hợp để xác định chính xác bản chất khối u.

Điều trị phụ thuộc vào loại u, vị trí, kích thước, mức độ phát triển và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Các phương pháp có thể gồm phẫu thuật, xạ trị, hóa trị hoặc điều trị nội khoa. Một số người bệnh cần phục hồi chức năng sau điều trị nhằm cải thiện vận động, ngôn ngữ và chất lượng cuộc sống.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII Phan Thanh Hải cảnh báo, phần lớn các trường hợp đau đầu trong cộng đồng có thể liên quan đến căng thẳng, mất ngủ, đau nửa đầu hoặc những bệnh lý khác, không phải u não.

Tuy nhiên, đau đầu kéo dài, ngày càng tăng hoặc xuất hiện cùng co giật, nôn, yếu tay chân, giảm thị lực hay rối loạn ý thức là những dấu hiệu không nên bỏ qua. Người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh để được đánh giá thay vì tự chẩn đoán hoặc tự điều trị kéo dài tại nhà.

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