3 cây cảnh cho quả ngọt, tươi đẹp 4 mùa, trồng ở góc sân gia đình đại cát

Những cây cảnh nhỏ này không chỉ làm đẹp mà còn thu hút tài lộc, bình an và mang đến cảm giác bình yên, phù hợp với mọi không gian sống của bạn.

Trong đời người, ai cũng cần một góc nhỏ để trở về. Không phải căn phòng khép kín, không phải màn hình sáng xanh, mà là một góc có đất, có nắng, có một sinh mệnh xanh đang lớn lên cùng ta.

Giữa thành phố chật chội, người ta cứ nghĩ phải có vườn rộng mới trồng được cây. Kỳ thực chỉ cần một khoảng sân nhỏ đủ kê một chiếc ghế mây, hay thậm chí chỉ là một ban công 3 mét vuông đón được nắng sớm, ta đã có thể trồng một cây ăn quả.

Trong vô vàn lựa chọn, có ba cây cảnh dưới đây vừa đủ đẹp để làm cảnh quanh năm, vừa đủ hiền để cho quả ngọt trong không gian nhỏ. Đó là Nho thân gỗ, Táo và Cam.

Cây cảnh này đẹp suốt 4 mùa.

1. Cây cảnh: Nho thân gỗ - bản trường ca đen bóng mọc ra từ thân

Nho thân gỗ, tên khoa học là Plinia cauliflora, thuộc chi Plinia với 69 loài nhiệt đới, họ Myrtaceae - họ Sim. Nó không phải cây nho dây leo như ta vẫn tưởng.

Nó là một cây thân gỗ cứng cáp, dáng trực, tán tròn, có thể sống hàng trăm năm. Điều làm nó trở nên kỳ ảo chính là cách nó ra quả.

Cây cảnh này đẹp suốt 4 mùa. Mùa xuân, sau những ngày ngủ đông, Nho thân gỗ bừng tỉnh bằng một lớp lá non màu đồng đỏ, ửng hồng như má trẻ con.

Lá già của nó xanh thẫm, bóng loáng, còn lá non lại mỏng manh, rung rinh trong gió. Đó là tín hiệu đầu tiên của sự sống trở lại.

Sang hạ, cây bắt đầu trình diễn phép màu. Hoa trắng li ti, nhỏ như hạt cườm, mọc chi chít trực tiếp từ thân và cành già, phủ trắng cả gốc cây như ai rắc tuyết giữa mùa hè.

Hiện tượng này trong thực vật học gọi là "cauliflory" - hoa trái mọc trên thân già. Không cần lá che, hoa cứ thế bung nở khiêm nhường mà tráng lệ. Vài ngày sau, những quả xanh tròn vo xuất hiện.

Thu là mùa của sự chiêm nghiệm. Quả lớn dần, chuyển từ xanh sang đỏ tím rồi đen nhánh như những viên ngọc trai đen. Cả thân cây như được đính hàng trăm, hàng nghìn viên ngọc.

Đứng ngắm một cây Nho thân gỗ lúc lỉu quả trong nắng chiều thu, ta mới hiểu thế nào là "trĩu trịt" và "sung túc". Nó đẹp một cách cổ kính, uy nghi, không phô trương.

Hoa trắng xóa

Đông đến, cây cảnh không rụng lá trơ cành như nhiều loài khác. Nó vẫn giữ tán xanh sẫm, trầm mặc.

Lớp vỏ thân xốp, màu nâu sáng loang lổ, bong ra từng mảng để lộ lớp vỏ non bên trong, giống như một bức tranh thủy mặc. Dáng cây vào mùa đông có nét thiền, rất hợp để đặt một bộ bàn trà nhỏ bên dưới.

Quả Jabuticaba chín mọng, vỏ hơi chát nhẹ, ruột ngọt thanh, thơm mùi ổi và măng cụt hòa quyện. Giàu anthocyanin, vitamin C, chất chống oxy hóa, kẽm và pectin, nó được mệnh danh là "siêu trái cây" của Brazil, giúp tăng đề kháng, làm chậm lão hóa và hỗ trợ tiêu hóa.

Trong phong thủy, cây cảnh là biểu tượng tối thượng của tài lộc hội tụ. Quả mọc trên thân già, mọc từ gốc lên ngọn, tượng trưng cho tiền tài, con cháu sum vầy, phúc lộc dồi dào không dứt.

Cây cảnh ưa nắng

Thân cây càng xù xì, quả càng sai, gia chủ càng vượng. Trồng một cây trước sân nhỏ là trồng một lời nhắc: sự sung túc bền vững phải đến từ gốc rễ sâu, chứ không phải từ cành lá nhất thời.

Cách chăm sóc cây cảnh

Cây cảnh ưa nắng, chịu hạn khá nhưng để quả ngọt và mọng, cần tưới đều, giữ ẩm gốc nhưng không để úng. Nó là cây nhiệt đới nên rất hợp khí hậu Việt Nam.

Đất trồng cần tơi xốp, giàu mùn, trộn thêm phân hữu cơ hoai mục. Khi cây ra hoa, đừng tưới lên hoa, chỉ tưới gốc. Bón thêm kali và lân vào đầu mùa thu để quả đậm vị. Điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn.

Cây ghép 3-4 năm mới cho lứa quả đầu, nhưng một khi đã cho quả, nó sẽ cho quanh năm, càng già càng sai. Đừng nóng vội.

Xuân về, táo đâm chồi nảy lộc chi chít.

2. Cây cảnh: Táo - nét đẹp của sự hồn nhiên và tròn đầy

Nếu Nho thân gỗ là một cụ già uyên bác, thì cây Táo là một thiếu nữ hồn nhiên trong sân nhà.

Xuân về, táo đâm chồi nảy lộc chi chít. Lá táo nhỏ, xanh non, có răng cưa khẽ. Hoa táo năm cánh trắng hồng, mọc thành chùm, thơm dịu nhẹ như mùi mật ong non. Nhìn hoa táo, lòng người tự nhiên thấy nhẹ.

Hè là mùa táo lớn nhanh như thổi. Từ những chấm xanh li ti, quả táo lớn dần, da căng bóng.

Với các giống táo cảnh bonsai như táo tàu, táo đỏ lùn, cây chỉ cao hơn một mét mà quả lúc lỉu, trông như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cành. Tán cây xòe tròn, cho bóng mát vừa đủ cho một góc sân.

Chỉ cần một cây táo sai quả cũng đủ làm bừng sáng cả không gian.

Mùa thu, táo chín. Sắc đỏ, vàng của quả nổi bật trên nền lá xanh sẫm đã bắt đầu ngả vàng. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất để ngắm táo.

Mùa thu, táo chín. Sắc đỏ, vàng của quả nổi bật trên nền lá xanh sẫm đã bắt đầu ngả vàng. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất để ngắm táo.

Quả chín mọng, lúc lỉu, khiến khoảng sân nhỏ bỗng trở nên ấm áp và đủ đầy lạ thường. Chỉ cần một cây táo sai quả cũng đủ làm bừng sáng cả không gian.

Đông sang, táo rụng lá. Những cành khẳng khiu, gân guốc lộ ra, mang một vẻ đẹp gầy guộc, chân thật.

Trong phong thủy, Táo đọc là "Bình"

Ta có thể thấy rõ bộ khung của cây, để rồi lại cắt tỉa, chờ đợi một mùa xuân mới. Vòng tuần hoàn ấy dạy ta bài học về buông bỏ và tái sinh.

Táo giàu chất xơ hòa tan pectin, vitamin C, K, kali và quercetin - một chất chống oxy hóa mạnh. Ăn táo giúp an thần, ngủ ngon, tốt cho tim mạch và giữ dáng.

Trong phong thủy, Táo đọc là "Bình" trong tiếng Hán, đồng âm với "Bình an". Tặng nhau quả táo, trồng một cây táo trong nhà là cầu chúc cho sự bình an, yên ổn.

Táo có màu đỏ, tròn đầy, tượng trưng cho sự viên mãn, hòa hợp trong gia đạo. Trồng táo ở ban công hướng Đông hoặc trước sân nhỏ giúp thu hút năng lượng tích cực, xua đi muộn phiền.

Cây cảnh này không chịu úng

Cách chăm sóc cây táo

Cây cảnh này cần nắng gắt, ít nhất 6-8 tiếng nắng mỗi ngày, nên ban công hướng Nam hoặc Tây Nam là lý tưởng. Cây cảnh này không chịu úng, nên chậu phải thoát nước cực tốt.

Cắt tỉa là chìa khóa: sau mỗi lứa quả, hãy mạnh dạn cắt bỏ cành tăm, cành mọc chéo để cây tập trung nuôi cành khỏe. Bón phân gà hoai hoặc phân trùn quế mỗi tháng một lần, tăng cường kali khi quả đang lớn để táo giòn và ngọt.

Nhớ thụ phấn: nếu trồng một cây, thỉnh thoảng hãy lấy cọ mềm quét nhẹ giữa các hoa để tăng tỷ lệ đậu quả.

Mùa xuân, hoa cam là một món quà của khứu giác.

3. Cây cảnh: Cam - ánh nắng được gói trong vỏ

Nếu ai đó hỏi, màu của hạnh phúc trông như thế nào, tôi sẽ chỉ vào cây cam chín trong nắng sớm.

Mùa xuân, hoa cam là một món quà của khứu giác. Hoa trắng muốt, năm cánh dày, nhụy vàng, thơm ngát một góc sân. Mùi hoa cam, hoa bưởi là mùi của Tết, của ký ức, của sự thanh khiết. Chỉ một cây cam nở hoa cũng đủ để cả nhà thơm suốt một tuần.

Mùa hạ, quả cam xanh ẩn mình trong tán lá xanh bóng, dày và thơm tinh dầu. Lá cam đẹp quanh năm, xanh đậm, bóng loáng, vò nhẹ đã thấy thơm. Tán cam tròn đều tự nhiên, không cần uốn nắn nhiều cũng đã thành một chiếc ô xanh mát.

Mùa thu đông mới là sân khấu chính của cam. Khi những cây khác đã tàn, cam mới bắt đầu chín. Từng quả tròn vo, da căng mọng chuyển từ xanh sang vàng ươm rồi cam rực, như những mặt trời nhỏ neo lại trên cành.

Ngay cả trong mùa đông xám nhất, cây cảnh vẫn xanh, quả vẫn vàng

Trồng một cây cam cảnh trong chậu sứ trắng, đặt ở góc sân, đó không chỉ là cây, đó là một tác phẩm điêu khắc của ánh sáng.

Ngay cả trong mùa đông xám nhất, cây cảnh vẫn xanh, quả vẫn vàng, cho ta cảm giác về sự sống không bao giờ tắt.

Cam là kho vitamin C tự nhiên tinh khiết nhất, cùng với folate, thiamine và chất chống oxy hóa hesperidin. Một quả cam mỗi sáng giúp da dẻ hồng hào, tinh thần minh mẫn.

Tinh dầu từ lá và vỏ cam còn giúp thư giãn, giảm căng thẳng - chỉ cần đứng cạnh cây, hít một hơi sâu đã thấy lòng dịu lại.

Trong phong thủy, Cam và Quýt là biểu tượng của cát tường, may mắn. Chữ "Cam" mang ý ngọt ngào, "Quýt" đọc là "Cát" - cát tường. Quả tròn, màu vàng kim là biểu tượng của mặt trời, của tài lộc viên mãn, của sự thành tựu.

Cây cảnh này cần nắng và rất cần sự thông thoáng.

Người xưa thường trồng cam trước nhà để cầu "đại cát đại lợi". Đặt một cây cam nhỏ ở ban công, nơi đón tài khí vào nhà, là cách mời gọi sự ấm áp và thịnh vượng một cách tinh tế nhất.

Cách chăm sóc cây cam

Cây cảnh này cần nắng và rất cần sự thông thoáng. Đừng để cây quá rậm rạp. Đất trồng cam phải hơi chua nhẹ, tơi xốp. Cam sợ úng rễ hơn sợ hạn. Mẹo để cam ngọt là "khổ" một chút: khi quả đã lớn bằng quả bóng bàn, hãy giảm tưới, chỉ tưới khi mặt đất khô hẳn.

Sự thiếu nước nhẹ nhàng này khiến cây dồn đường vào quả. Bón thêm vôi bột một năm một lần và kali sunfat khi quả chuyển màu.

Và hãy trò chuyện với nó. Nghe có vẻ mê tín, nhưng một người chăm cây bằng sự chú tâm, cây sẽ trả lại bằng những quả ngọt lành nhất.

Bạn chỉ ở đó, với cây, với đất, với chính mình.

Cuối cùng, hãy trở lại với câu hỏi ban đầu: tại sao nhất định phải là một cây ăn quả?

Vì cây ăn hoa cho ta cái đẹp trong khoảnh khắc, nhưng cây ăn quả cho ta một câu chuyện dài. Ta được thấy đủ cả một vòng đời: nảy mầm, lớn lên, ra hoa, kết trái, rồi lại chờ đợi.

Trong thế giới mà mọi thứ đều phải nhanh, phải tức thì, việc kiên nhẫn chờ một cây ra quả là một thực hành thiền định. Mỗi ngày, bạn chỉ cần 5 phút.

Tưới nước, nhặt chiếc lá vàng, ngắm một nụ hoa mới. 5 phút đó là 5 phút bạn không nhìn vào điện thoại, không nghĩ về công việc. Bạn chỉ ở đó, với cây, với đất, với chính mình.

Đừng đợi có biệt thự vườn rộng mới trồng cây cảnh.

Đừng đợi có biệt thự vườn rộng mới trồng cây cảnh. Một cây Táo lùn ghép trong chậu 50cm, một cây Cam Mỹ cao 1 mét ở ban công, hay một cây Nho thân gỗ bonsai ở góc sân 2 mét vuông - đều đủ để tạo nên góc bình yên của riêng bạn.

Góc đó sẽ là nơi con bạn học được rằng quả ngọt không tự nhiên mà có, nơi bạn tìm lại được sự tĩnh lặng sau một ngày dài.

Chúng ta không trồng cây chỉ để có quả ăn. Chúng ta trồng một cây để có một lý do thức dậy sớm hơn vào buổi sáng, để có một sinh mệnh khác cùng lớn lên, già đi với mình. Và trong chính sự chăm sóc thầm lặng ấy, ta được chữa lành.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc