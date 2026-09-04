Ngày 4/9, Bắc Bộ nắng nóng mạnh, Nam Bộ mưa giông

Dự báo thời tiết ngày 4/9/2026, Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì nắng nóng, Hà Nội có nơi trên 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa giông do gió mùa tây nam.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 (Saudel) suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Thời tiết miền Bắc tiếp tục nắng nóng mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/9, tiếp tục không mưa, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến vẫn ở mức 34-36 độ. Đợt nắng nóng này tại Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Từ ngày 5/9, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cũng dịu dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 1-3 độ, thậm chí cao hơn, tùy thuộc điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, chiều và tối 4/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 4/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP HCM có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.