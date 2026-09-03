Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vụ án Phú Lê: Xuất hiện người lừa đảo, "chạy án"

Liên quan vụ Phú Lê, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng ở Hải Phòng có hành vi chạy án.

Thiên Tuấn

Diễn biến điều tra mới trong các vụ án liên quan Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và Hải "Sapa TV" được đại diện Bộ Công an cung cấp tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, khi trả lời câu hỏi của phóng viên.

base64-17884291333301166986594.png
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan đối tượng Phú Lê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố hơn 10 bị can với 4 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Lừa dối khách hàng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong các bị can bị khởi tố có Lê Văn Phú bị khởi tố về các tội liên quan đến kế toán và hóa đơn. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết bước đầu, công an xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng thông tin về việc Công an đã khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là "Cô giáo Hương") cùng một cá nhân khác về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Một bị can khác cũng đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Người phát ngôn Bộ Công an.

z816667501520667465c1798c273a10fa100e1bd0dd17b-17870566224821479112887.jpg
Phú Lê bị bắt.

Đáng chú ý, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin thêm về diễn biến mới mà Cơ quan điều tra đã làm rõ, là hành vi liên quan đối tượng Nguyễn Thị Nhuần ở Hải Phòng, đã liên hệ các đối tượng nhằm môi giới chạy án. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những vụ án liên quan đến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến nghị đây là không gian có nhiều tiện ích, song cũng không ít thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Vì vậy, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần chuẩn bị “lá chắn tự thân”, phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng với các thông tin được chia sẻ.

“Những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị thật. Trong quá trình tương tác, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần phải tự trang bị kiến thức này", đại diện Bộ Công an chia sẻ.

Đặc biệt, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Bộ Công an khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm pháp đều sẽ bị xử lý.

Qua đó, Bộ Công an mong muốn sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để xây dựng một môi trường mạng thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#phú lê #lã thuý kiều #Chạy án #Lừa đảo #vụ án #Vụ án Phú Lê

Bài liên quan

Xã hội

Thông tin mới về hành vi lừa đảo của Huấn Hoa Hồng

Huấn thể hiện biết trước kết quả xổ số và nhiều cá nhân đã chuyển tiền để được cho số lô đề. Nhưng khi không trúng, họ đòi tiền Huấn không trả, chiếm đoạt.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2026 chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về việc bắt giữ các Facebooker, Tiktoker như "Huấn Hoa Hồng", "Phú Lê", "Hải Sa Pa TV"...

76.jpg
Huấn Hoa Hồng khi bị bắt.
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê bị khởi tố: Điểm chung ở vai trò người vợ

Khởi tố Hải Sapa TV, Huấn Hoa Hồng và Phú Lê cùng vợ liên quan hoạt động kinh doanh sai phạm, điểm chung là sự tham gia của người vợ trong các vụ án.

Thông tin Vũ Hoàng Hải, được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố tối 24/8 nối dài danh sách những người có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội vướng vào vòng tố tụng trong tháng 8. Trước Hải, Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) và Lê Văn Phú (Phú Lê) cũng đã bị khởi tố.

Giữa 3 vụ án có một điểm chung đáng chú ý: hoạt động kinh doanh của những người nổi tiếng trên mạng đều có sự tham gia của vợ. Khi cơ quan điều tra xác định dấu hiệu sai phạm, Bùi Thị Kim Tuyên, Phạm Thị Ngọc Linh và Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới