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Xã hội

Chính phủ điều chỉnh tăng mức trợ cấp xã hội cho nhóm yếu thế

Nghị định mới nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, tăng cường hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và hộ nghèo, tạo điểm tựa vững chắc.

Bảo Châu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội, trong đó nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng. Mức chuẩn mới được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định mới, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính trên cơ sở mức chuẩn 540.000 đồng nhân với hệ số tương ứng của từng nhóm đối tượng. Vì vậy, mức hưởng không giống nhau và không phải tất cả người thuộc diện bảo trợ xã hội đều nhận 540.000 đồng hoặc 1,62 triệu đồng mỗi tháng.

Mức cao nhất 1,62 triệu đồng/tháng

Trong các nhóm được quy định, mức trợ cấp cao nhất là 1,62 triệu đồng/tháng, tương ứng hệ số 3.

Mức này dành cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Cách tính là 540.000 đồng x hệ số 3, tương đương 1,62 triệu đồng/tháng.

Đây là điều kiện khá cụ thể. Do đó, không thể hiểu rằng người cao tuổi nói chung hoặc toàn bộ người cao tuổi thuộc hộ nghèo đều được nhận mức 1,62 triệu đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ: Hà Quân

Ảnh minh hoạ: Hà Quân

Đối với người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ, quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, mức hưởng được phân theo độ tuổi.

Người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được áp dụng hệ số 1,5, tương đương 810.000 đồng/tháng. Người từ đủ 75 tuổi trở lên được áp dụng hệ số 2, tương đương 1,08 triệu đồng/tháng.

Trẻ em, người khuyết tật cũng được tăng mức hưởng

Việc nâng mức chuẩn lên 540.000 đồng/tháng kéo theo mức trợ cấp của nhiều nhóm đối tượng khác cũng tăng tương ứng.

Trẻ em dưới 4 tuổi thuộc diện trợ giúp xã hội được hưởng hệ số 2,5, tương đương 1,35 triệu đồng/tháng. Trẻ em từ đủ 4 tuổi trở lên thuộc nhóm này hưởng hệ số 1,5, tương đương 810.000 đồng/tháng.

Đối với người khuyết tật, người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng hệ số 2, tương đương 1,08 triệu đồng/tháng. Trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng hệ số 2,5, tương đương 1,35 triệu đồng/tháng.

Người khuyết tật nặng được hưởng hệ số 1,5, tương đương 810.000 đồng/tháng; trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng được áp dụng hệ số 2, tương đương 1,08 triệu đồng/tháng.

Một nhóm khác cũng đáng chú ý là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con dưới 16 tuổi. Người thuộc diện này được áp dụng hệ số 1 đối với mỗi con đang nuôi, tương đương 540.000 đồng/con/tháng.

Như vậy, người đơn thân nghèo nuôi 2 con có thể nhận 1,08 triệu đồng/tháng; nuôi 3 con tương ứng 1,62 triệu đồng/tháng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Tăng mức hỗ trợ, thêm điểm tựa cho người yếu thế

Việc nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng là bước điều chỉnh nhằm bảo đảm chính sách trợ giúp xã hội phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Với khoảng 4,5 triệu đối tượng đang được hưởng chính sách, việc tăng mức chuẩn sẽ trực tiếp nâng mức trợ cấp hằng tháng của nhiều nhóm yếu thế như người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con.

Không chỉ tăng thêm một khoản hỗ trợ về vật chất, chính sách còn góp phần tạo điểm tựa để những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và ổn định sinh hoạt.

Đáng chú ý, mức chuẩn trợ giúp xã hội được thiết kế theo hướng có thể tiếp tục được điều chỉnh khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi và nguồn lực ngân sách cho phép. Các địa phương có điều kiện cũng có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn và mức trợ giúp xã hội cao hơn mức chung của Chính phủ.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Tuy nhiên, mức chuẩn mới được áp dụng để tính hưởng chính sách từ ngày 1/7/2026. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng tiếp tục củng cố mạng lưới an sinh xã hội, bảo đảm những người yếu thế có thêm sự hỗ trợ cần thiết để ổn định cuộc sống.

Mời quý độc giả xem video: Hỗ trợ tiền để khuyến sinh: Cần thiết nhưng chưa đủ/ Nguồn: VTV24
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