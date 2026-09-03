Lâm Đồng giao các ngành phối hợp bảo vệ trẻ em trên không gian số đến 2030

Ngày 31/8/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Công văn số 14795/UBND-KGVX nhằm triển khai Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030” . Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ký, phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và chính quyền cấp cơ sở để thiết lập môi trường số an toàn cho thế hệ trẻ trên toàn địa bàn .

Công văn số 14795/UBND-KGVX.

Theo văn bản chỉ đạo, ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò đầu mối chủ trì kế hoạch hành động trong trường học . Tỉnh đặt ra lộ trình cụ thể: phấn đấu đến năm 2027 có tối thiểu 60% cơ sở giáo dục phổ thông được hướng dẫn triển khai giải pháp an toàn thông tin; đến năm 2030, tỷ lệ này phải đạt 100% trên toàn bộ các cơ sở giáo dục phổ thông . Đi kèm với mục tiêu phủ sóng kỹ thuật, các trường học có trách nhiệm đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, lồng ghép nội dung phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng vào hoạt động giảng dạy, đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên .

Song song với phòng ngừa học đường, chính quyền tỉnh yêu cầu siết chặt công tác an ninh và can thiệp y tế . Công an tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh, ngăn ngừa và điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại trẻ em qua môi trường mạng . Về phía y tế, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp triển khai tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, cam kết bảo đảm 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ khi có yêu cầu .

Các giải pháp văn hóa và công nghệ cũng được phân công đồng bộ . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (theo Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 05/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đồng thời tăng cường thanh kiểm tra để ngăn chặn các nội dung độc hại trên không gian mạng . Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và đề xuất các nền tảng số phục vụ cảnh báo rủi ro . Trong khi đó, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí ngân sách, còn Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội qua các diễn đàn và cuộc thi trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu nhi .

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm bố trí nguồn lực, trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động của các điểm kinh doanh dịch vụ internet công cộng trên địa bàn để xử lý nghiêm các sai phạm . Sở Giáo dục và Đào tạo đóng vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp khó khăn vướng mắc và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất gửi về UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Kế hoạch của tỉnh Lâm Đồng được ban hành trên cơ sở thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1250/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .