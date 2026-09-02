Mỹ tiến hành đợt tấn công mới vào Iran, Tehran đáp trả

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố tối 1/9 rằng họ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào những mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các địa điểm phòng không, hệ thống radar...

Cuối ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ không ép Iran ngồi vào bàn đàm phán.

“Tôi chẳng quan tâm nếu họ ký một thỏa thuận vô giá trị đối với họ. Tôi thích vị thế hiện tại của chúng ta hơn nhiều, với quyền kiểm soát gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, và nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Họ chỉ đang chơi trò chơi mà thôi”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Giao tranh tái bùng phát

CENTCOM cho biết, các cuộc tấn công mới nhất là để đáp trả việc Tehran cố gắng tấn công các tàu thương mại và lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Tổng thống Trump nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã tấn công các radar của Iran.

"Họ đã cố gắng xây dựng lại hệ thống radar của mình vì họ không thể nhìn thấy gì cả. Chúng tôi đã chờ đến khi nó gần như được xây dựng xong rồi mới tấn công", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Một tòa nhà ở Tehran, Iran, trong bức ảnh chụp ngày 27/8/2026. Công trình này đã bị hư hại trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hồi tháng 3/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Trước đó, Tổng thống Trump dường như đã chuyển hướng sang việc cố gắng gây sức ép lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Ông cũng cảnh báo rằng: "Nếu Iran trả đũa các cuộc tấn công mới, họ sẽ bị tấn công lại ở mức độ mạnh hơn nhiều”.

Sau khi Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công hôm 30/8, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordan. Theo truyền hình nhà nước Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ dọc theo bờ biển Vịnh Aqaba của Jordan.

Quân đội Jordan cho biết họ đã bắn hạ 10 tên lửa và 3 quả còn lại rơi xuống khu vực không có người ở. Nhiều vụ nổ, dường như là kết quả của việc đánh chặn các cuộc tấn công, xảy ra trên bầu trời Aqaba.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Mỹ đã ném bom các địa điểm dân sự dọc bờ biển phía nam Iran và tấn công một sân bay dân sự. Một cuộc tấn công của Mỹ đã đánh trúng một ngôi nhà nơi đang diễn ra lễ cưới ở Kuhestak, miền nam Iran, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và ít nhất 68 người khác bị thương, Ahmad Nafisi, Phó Thống đốc tỉnh Hormozgan, nói với truyền hình nhà nước Iran qua điện thoại.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, họ đã nắm được các báo cáo về thương vong dân thường. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng những báo cáo này “xuất phát từ truyền thông nhà nước Iran”.

"Quân đội Mỹ không bao giờ nhắm mục tiêu vào thường dân", Đại úy Hawkins nói.

Iran cũng cho biết họ đã phóng máy bay không người lái tấn công lực lượng Mỹ ở Bahrain, nhưng nước này khẳng định tất cả cuộc tấn công đã bị đánh chặn.

Iran cảnh báo cứng rắn

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran và Bộ chỉ huy quân sự liên hợp cảnh báo rằng Iran sẽ giáng những đòn mà họ mô tả là "đáng gờm" vào Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định rằng các cuộc tấn công (của Mỹ) chỉ làm tăng thêm quyết tâm của Cộng hòa Hồi giáo Iran và siết chặt việc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ toàn cầu vốn thường đi qua.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Nhiều vụ nổ đã được báo cáo tại một số khu vực ven biển phía nam Iran, bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas, nơi đặt các cơ sở hải quân và không quân, cũng như đảo Qeshm ở eo biển Hormuz. Các nhân chứng ở Bandar Abbas nói với hãng AP rằng các vụ nổ mạnh hơn so với hôm 30/8 và cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ phía đông thành phố trên eo biển.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào một nhà máy sản xuất bột cá trên đảo Qeshm và một số địa điểm dân sự ở tỉnh Hormozgan. Đài này cho biết thêm một bến tàu cá nằm trong số các địa điểm bị tấn công.

Đài truyền hình nhà nước Iran cũng đưa tin quân đội Mỹ đã tấn công sân bay dân sự Jiroft ở tỉnh Kerman, miền trung Iran. Ông cho biết một quả đạn pháo đã rơi trúng khu vực bên ngoài đường băng nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào cho cơ sở hạ tầng sân bay.

Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, Tavanir, công ty quản lý lưới điện của Iran, cho biết một số khu vực thuộc mạng lưới điện tỉnh Hormozgan đã bị ảnh hưởng. Chính quyền đang nỗ lực khắc phục sự cố mất điện.

Giá dầu đã tăng mạnh trong tuần này do các cuộc đụng độ mới giữa Iran và Mỹ. Giá dầu thô, vốn đã tăng khoảng 7% trong tuần, tiếp tục tăng sau các cuộc tấn công hôm 1/9.

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