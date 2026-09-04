Rộn ràng không khí chuẩn bị cho năm học mới nơi đầu sóng Trường Sa

Những ngày đầu tháng 9, không khí chuẩn bị khai giảng tại Đặc khu Trường Sa diễn ra khẩn trương, ấm áp tình quân dân, sẵn sàng chào đón năm học mới.

Những ngày đầu tháng 9, khi đất liền đang rộn ràng chuẩn bị cho năm học mới, tại Đặc khu Trường Sa, không khí chuẩn bị khai giảng cũng diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Từ cán bộ, chiến sĩ đến giáo viên, phụ huynh và học sinh trên các đảo đều chung sức, chung lòng vệ sinh trường lớp, chuẩn bị giáo án, sách vở, trang phục, trang trí lớp học, luyện tập văn nghệ..., tạo nên không khí phấn khởi, ấm áp trước thềm năm học mới.

Chỉnh trang không gian học tập xanh, sạch, đẹp

Tại Trường Tiểu học Trường Sa những ngày này, mọi người cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày trong khuôn viên nhà trường. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh đã tranh thủ thời gian quét dọn sân trường, lau chùi bàn ghế, cửa sổ, sắp xếp lại phòng học, chăm sóc cây xanh, bồn hoa. Những phần việc tưởng như giản dị nhưng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tạo dựng môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.

Cán bộ chiến sĩ, phụ huynh và học sinh vệ sinh lớp học trước ngày khai giảng.

Không chỉ làm sạch trường, lớp, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và phụ huynh còn cùng các em học sinh trang trí phòng học. Những khẩu hiệu, tranh ảnh, sản phẩm học tập được sắp xếp ngay ngắn; các góc học tập, góc vui chơi được bổ sung, chỉnh trang. Mỗi người một việc, từ cắt, dán, trang trí bảng lớp đến sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng học tập. Tiếng nói cười của thầy cô, phụ huynh và học sinh hòa cùng tiếng bước chân của cán bộ, chiến sĩ tạo nên bầu không khí thân tình, gần gũi như một mái trường chung giữa biển khơi.

Chủ động từ giáo án, sách vở đến từng tiết học

Để năm học mới bắt đầu thuận lợi, đội ngũ giáo viên trên các đảo đã chủ động chuẩn bị giáo án, nghiên cứu chương trình, rà soát nội dung giảng dạy và chuẩn bị đồ dùng trực quan phục vụ các tiết học. Trong điều kiện công tác, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, khoảng cách xa đất liền, đội ngũ giáo viên luôn xác định việc chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm học là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục.

Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trang trí lớp học chuẩn bị khai giảng.

Tại Trường Tiểu học Trường Sa, thầy giáo Cao Văn Truyền miệt mài hoàn thiện những trang giáo án đầu tiên của năm học. Từng nội dung bài giảng được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm học sinh trên đảo; các phương án tổ chức hoạt động học tập, vui chơi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thầy Cao Văn Truyền chia sẻ: “Mỗi năm học mới đến đều mang theo những niềm vui và kỳ vọng mới. Ở đảo xa, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi luôn xác định phải chuẩn bị thật tốt để các em có những tiết học bổ ích, sinh động. Mục tiêu là giúp học sinh vừa học tốt kiến thức, vừa thêm yêu quê hương, biển đảo và có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.”

Thầy giáo Cao Văn Truyền chuẩn bị giáo án trước khi khai giảng.

Cùng với nhà trường, các gia đình cũng tích cực chuẩn bị hành trang cho con em bước vào năm học mới. Những bộ quần áo mới được giặt là, xếp ngay ngắn; sách giáo khoa, vở viết, bút, thước và đồ dùng học tập được phụ huynh kiểm tra, bổ sung đầy đủ. Dù điều kiện trên đảo còn không ít khó khăn, các bậc cha mẹ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc học tập của con.

Chị Lê Thị Kim Thi, phụ huynh học sinh trên đảo Sinh Tồn, cho biết: “Mỗi khi chuẩn bị năm học mới, gia đình tôi luôn cố gắng chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo và đồ dùng học tập cho con. Chúng tôi mong các cháu có điều kiện học tập tốt, chăm ngoan, tiến bộ và luôn nhớ rằng mình đang được học tập dưới mái trường giữa biển đảo quê hương.”

Nghĩa tình quân dân tiếp thêm động lực đến trường

Một trong những điểm nổi bật trong công tác chuẩn bị năm học mới tại Đặc khu Trường Sa là sự đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ với thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh. Không chỉ tham gia vệ sinh, chỉnh trang trường lớp, cán bộ, chiến sĩ còn chuẩn bị và trao tặng sách, vở, đồ dùng học tập cho học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trang trí lớp học chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ măng non trên đảo. Với các em học sinh, mỗi cuốn sách, quyển vở mới không chỉ là đồ dùng học tập mà còn là tình cảm của những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy đảo Trường Sa, cho biết: “Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục trên đảo là trách nhiệm chung của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Chúng tôi luôn xác định phải tạo điều kiện tốt nhất để các cháu học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Mỗi khi năm học mới bắt đầu, cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng chung tay cùng nhà trường và gia đình chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, tặng sách vở, động viên các cháu đến trường với tinh thần phấn khởi, tự tin.”

Háo hức chờ ngày khai trường

Cùng với công tác vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất và đồ dùng học tập, những ngày này, các em học sinh tại các trường thuộc Đặc khu Trường Sa còn tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ khai giảng năm học mới.

Phụ huynh vệ sinh trường học trước ngày khai giảng.

Sau giờ học, sân trường lại vang lên tiếng hát, tiếng nhạc và những tràng vỗ tay động viên. Em Nguyễn Phạm Yến Quỳnh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Song Tử Tây, hào hứng chia sẻ: “Chúng em rất vui vì sắp được dự Lễ khai giảng. Ngoài chuẩn bị sách vở, quần áo mới, chúng em còn tập văn nghệ để biểu diễn trong ngày khai trường. Em mong năm học mới sẽ có thật nhiều tiết học hay, được vui chơi cùng các bạn và học tập thật tốt.”

Trong ánh nắng đầu mùa thu giữa biển khơi, những bộ quần áo học sinh mới, những trang vở còn thơm mùi giấy, tiếng hát trong trẻo của các em nhỏ và hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh cùng chung tay chuẩn bị trường lớp đã tạo nên một bức tranh đặc biệt về ngày hội toàn dân chăm lo cho giáo dục ở nơi đầu sóng.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa tặng bút vở cho học sinh.

Từ Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn đến Đá Tây, mỗi nơi một điều kiện, mỗi trường một cách làm, nhưng đều chung một mục tiêu: Chuẩn bị chu đáo nhất để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế phấn khởi, tự tin. Đằng sau sự chuẩn bị ấy không chỉ là những phần việc cụ thể mà còn là tình cảm, trách nhiệm của quân và dân đối với thế hệ trẻ; là sự quan tâm đặc biệt dành cho những mầm xanh đang lớn lên giữa trùng khơi.

Phụ huynh chuẩn bị chu đáo sách vở cho con đến trường.

Ngày khai giảng đang đến gần. Những lớp học đã được vệ sinh, trang trí khang trang; giáo án đã được chuẩn bị; sách vở, quần áo mới đã sẵn sàng; những tiết mục văn nghệ cũng đang được các em miệt mài luyện tập. Giữa muôn trùng sóng nước, tiếng trống trường Trường Sa sắp ngân vang, mở đầu một năm học mới với niềm tin, khí thế và những ước vọng đẹp đẽ. Đó cũng là minh chứng sinh động cho sức sống của Trường Sa, nơi quân và dân luôn đoàn kết, đồng hành, chăm lo cho thế hệ tương lai và xây dựng các đảo ngày càng vững mạnh.