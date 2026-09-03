Diễn biến ở Trung Đông giữa căng thẳng Mỹ - Iran leo thang

Iran tiếp tục tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh sau đợt oanh kích của Washington đêm hôm trước.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran tái bùng phát sau một tháng tạm lắng. Theo AP, sáng sớm 2/9, Iran tiếp tục tiến hành cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh trong động thái nhằm đáp trả đợt tập kích đêm hôm trước của Washington.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một cuộc oanh kích của Mỹ đánh trúng ngôi nhà đang tổ chức đám cưới ở Kuhestak, một thị trấn nhỏ ven biển nhìn ra eo biển Hormuz, khiến 4 người thiệt mạng.

Nhiều vụ nổ lớn làm rung chuyển Kuhestak

Hãng thông tấn nhà nước IRNA và Đài truyền hình nhà nước Iran hôm 2/9 cho biết 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em (4 và 16 tuổi), và ít nhất 68 người bị thương khi ngôi nhà nơi tổ chức đám cưới ở Kuhestak bị tập kích.

Theo đoạn phim từ camera an ninh do hãng thông tấn bán chính thức Fars công bố, nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển Kuhestak, tạo ra những quả cầu lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Người dân kiểm tra thiệt hại tại một tòa nhà nơi diễn ra lễ cưới mà truyền thông Iran cho biết đã bị trúng bom trong một cuộc không kích của Mỹ tại Kuhestak, miền nam Iran, ngày 2/9/2026. Ảnh: Morteza Akhoondi/Tasnim/AP.

Hình ảnh từ hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho thấy một số trẻ em đang được điều trị vết thương tại một bệnh viện ở thị trấn Minab gần đó, nơi một cuộc tấn công bằng tên lửa được cho là do Mỹ tiến hành trước đây đã đánh trúng một trường tiểu học.

Theo đoạn phim từ Hội Chữ thập đỏ Iran, các nhân viên cứu hộ tiến vào một ngôi nhà bị hư hại sau vụ tấn công. Ngôi nhà, nằm trong khu dân cư đông đúc, có một lỗ thủng trên mái.

Đồng minh của Mỹ đẩy lùi cuộc tấn công của Iran

Theo AP, còi báo động đã vang lên ở Kuwait, nơi hệ thống phòng không đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran hôm 1/9.

Sau các cuộc tấn công vào Jordan, các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ là Kuwait và Bahrain cho biết họ cũng đã bị tấn công, nhưng không báo cáo bất kỳ thương vong nào.

“Các vị sẽ sớm thấy rằng chiến lược mới của Iran trên chiến trường, trong ngoại giao và trong việc đối phó với lệnh cấm vận kinh tế sẽ làm lung lay nền tảng của các vị”, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei, tuyên bố trên mạng X.

Tại Iraq, 10 máy bay không người lái chở đầy chất nổ bị đánh chặn ở khu vực Irbil. Đài truyền hình Iran đưa tin rằng các căn cứ của Mỹ ở Irbil đã trở thành mục tiêu tấn công.

Quân đội Israel cũng cho biết lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắn 2 máy bay không người lái mang chất nổ vào binh lính của họ ở miền Nam Lebanon, nhưng không gây thương vong.

Một số tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 5/8/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Xung đột leo thang liên quan đến eo biển Hormuz và giá dầu

Sascha Bruchmann, một nhà phân tích thuộc văn phòng Trung Đông của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Bahrain cho biết, đợt giao tranh mới nhất này bùng phát khi thế bế tắc dường như đang nghiêng về phía Mỹ nhiều hơn một chút, với giá dầu ở mức khoảng 80 đô la một thùng vào tháng trước trong khi các nhà lãnh đạo Iran nói về những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng.

“Mỹ đang cố gắng khôi phục lại niềm tin vào thị trường dầu mỏ toàn cầu…và Iran buộc phải đáp trả bằng cách gieo rắc sự bất an và nghi ngờ”, chuyên gia Bruchmann bình luận.

Kể từ khi giao tranh tái diễn từ cuối tuần, giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng lên khoảng 95 đô la, tăng hơn 30% so với thời điểm cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu nổ ra.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo rằng Iran sẽ "tiếp tục chịu áp lực" từ Mỹ cho đến khi nước này từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân và chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang ở Trung Đông. Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.

Trong thời gian tạm lắng giao tranh hồi tháng trước, Mỹ đã tăng cường áp lực kinh tế lên Iran khi Washington tìm cách mở hoàn toàn eo biển Hormuz.

Mặc dù Washington nhiều lần tuyên bố rằng eo biển vẫn mở, nhưng chỉ có một số ít tàu thuyền đi qua mỗi ngày và Iran thường xuyên tấn công các tàu thuyền.

Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ và Iran đạt được hồi tháng 6 đã nhanh chóng đổ vỡ. Pakistan, nước trung gian hòa giải, vẫn đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán.

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