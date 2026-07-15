Đồng Nai: Quang Hoàng Thịnh trúng gói sửa chữa trụ sở Trảng Dài gần 1,47 tỷ

Trong bối cảnh các địa phương trên cả nước hoàn tất công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã), việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất các trụ sở làm việc tại cơ sở đang được triển khai mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân.

Tại địa bàn TP Đồng Nai, dự án Sửa chữa, nâng cấp Tòa nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách phường là một trong những công trình trọng điểm nhằm tối ưu hóa công năng tài sản công sau quá trình chuyển đổi hành chính.

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 24/06/2026 do Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Dài - Trần Hùng ký, với tổng mức đầu tư 1.995.000.000 đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, chi phí xây dựng chiếm 1.471.353.003 đồng, phần còn lại dành cho chi phí thiết bị và các khoản mục tư vấn, quản lý dự án.

Ngay sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành tại Quyết định số 97/QĐ-DVTH ngày 25/06/2026, ngày 01/07/2026, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Trảng Dài - Huỳnh Văn Thiết đã ký Quyết định số 112/QĐ-DVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 (xây lắp).

Theo hồ sơ quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đơn vị được chỉ định thầu thực hiện Gói thầu số 1 là Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh. Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 1.471.353.000 đồng và giá trị trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn là 1.468.787.000 đồng. Như vậy, ở gói thầu xây lắp công trình dân dụng cấp IV này, mức chênh lệch giảm giá cho ngân sách nhà nước đạt 2.566.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,17%.

Quyết định số 112/QĐ-DVTH. (Nguồn MSC)

Hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh là hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình. Phương thức chỉ định thầu rút gọn được chủ đầu tư thực hiện trên cơ sở biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu theo đúng quy định áp dụng cho gói thầu dưới hạn mức theo pháp luật đấu thầu hiện hành.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh (mã số thuế 3603260966) được thành lập tháng 01/2015, đăng ký trụ sở làm việc trên đường Đồng Khởi, phường Tân Triều, TP Đồng Nai. Trong lịch sử tham gia đấu thầu, đơn vị đã góp mặt tại 19 gói thầu trên cả nước, trúng 12 gói thầu, trượt 5 gói và 1 gói bị hủy kết quả. Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp này đã trúng (bao gồm độc lập và liên danh) đạt khoảng 24.796.287.613 đồng, trong đó giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm khoảng 5.318.595.013 đồng.

Doanh nghiệp này thể hiện sự tập trung gần như tuyệt đối tại thị trường sân nhà là TP Đồng Nai khi 18 trên tổng số 19 gói thầu tham dự đều thuộc địa bàn này. Đặc biệt, trong mối quan hệ với các bên mời thầu tại địa phương, Công ty TNHH Một thành viên Quang Hoàng Thịnh từng tham gia dự thầu khoảng 8 gói do Công ty TNHH Xây dựng Đông Đô Thành làm bên mời thầu và được lựa chọn trúng thầu tới 7 gói.

Trao đổi về hành lang pháp lý áp dụng cho các gói thầu quy mô nhỏ tại cơ sở, Luật sư Nguyễn Văn Lập thuộc Đoàn Luật sư TP HCM chia sẻ theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, đối với các gói thầu xây lắp, hàng hóa thuộc dự án đầu tư công có giá gói thầu không quá hạn mức cho phép, chủ đầu tư được quyền áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn để rút ngắn thời gian chuẩn bị, nhanh chóng đưa công trình vào khai thác phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong giai đoạn kiện toàn bộ máy hành chính theo mô hình mới từ 01/07/2025: "Quyền chỉ định nhà thầu được giao cho người đứng đầu chủ đầu tư nhằm tăng tính chủ động, tuy nhiên quy định pháp luật cũng đồng thời gắn trách nhiệm giải trình rất cao đối với cơ quan phê duyệt trong việc thẩm định năng lực và thẩm định giá, bảo đảm không để thất thoát, lãng phí vốn ngân sách".