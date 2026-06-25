Lễ hội Vì Hòa bình 2026: Từ vùng đất lửa đến điểm hẹn của hòa bình thế giới

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 không đơn thuần là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mà còn là diễn đàn để kết nối các giá trị nhân văn...

Từ một vùng đất từng gánh chịu những đau thương, mất mát lớn lao của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là biểu tượng của hòa giải, hữu nghị và phát triển. Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 với chuỗi hoạt động quy mô quốc gia và quốc tế không chỉ là dịp tri ân quá khứ mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Lan toả thông điệp hoà bình từ những hoạt động giàu ý nghĩa

Ngày 25/6, Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 đã công bố thông tin về chuỗi hoạt động chính thức của Festival For Peace 2026 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao tổ chức.

Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 họp báo thông tin về sự kiện.

Lễ hội được xây dựng như một không gian kết nối ký ức lịch sử với tương lai phát triển, tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Trị - vùng đất anh hùng đang vươn mình mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Chuỗi sự kiện của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 đã được khởi động bằng Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình diễn ra ngày 18-19/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị.

Sự kiện thu hút hơn 500 vận động viên xe đạp phong trào trong nước cùng hơn 40 vận động viên quốc tế tham gia. Những cung đường kết nối các địa danh lịch sử không chỉ góp phần quảng bá du lịch mà còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và khát vọng phát triển.

Tiếp đó, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huyền thoại mẹ" được tổ chức tối 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng. Những ca khúc giàu tính nhân văn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tiếp tục khơi dậy khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Điểm nhấn là lễ khai mạc quy mô quốc gia, quốc tế

Tâm điểm của Festival For Peace 2026 là Lễ khai mạc với chủ đề "Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình", diễn ra tối 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Dự kiến, chương trình sẽ đón hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; khách mời quốc tế đến từ nhiều quốc gia có quan hệ truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Lễ khai mạc gồm phần nghi lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt được đầu tư công phu. Điểm nhấn đáng chú ý là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình cùng thông điệp hòa bình được gửi tới cộng đồng quốc tế.

Ban Tổ chức cho biết chương trình sẽ ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, kết hợp nghệ thuật đỉnh cao nhằm tạo nên một không gian trải nghiệm đa giác quan, tôn vinh giá trị hòa bình và vai trò của Quảng Trị như vùng đất của ký ức, hòa giải và phát triển bền vững.

Chương trình sẽ khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc.

Tri ân quá khứ, hướng tới tương lai

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn của lễ hội là chương trình thắp nến tri ân và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn diễn ra tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Hoạt động được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ, đền tưởng niệm trên địa bàn tỉnh nhằm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Ngoài ra, Quảng Trị tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn xuyên suốt năm 2026.

Nổi bật là Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra vào tháng 11 với sự tham gia của các phi công và đội khinh khí cầu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Những màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời Quảng Trị được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới mang tầm khu vực.

Tháng 12 sẽ diễn ra Concert Quốc gia 2026 - sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động hưởng ứng như Giải chạy địa hình Phong Nha Wild Trail, Giải Marathon quốc tế Quang Tri Amazing Marathon, Triển lãm tranh của danh họa Lê Bá Đảng và các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh.

Đặc biệt, triển lãm tranh Lê Bá Đảng dự kiến trưng bày từ 100 đến 130 tác phẩm với ba chủ đề lớn: Con người và chiến tranh; Thiên nhiên và tâm linh; Khát vọng hòa bình. Đây được xem là điểm nhấn nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa thông điệp hòa giải và hòa bình từ vùng đất Quảng Trị.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 không đơn thuần là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mà còn là diễn đàn để kết nối các giá trị nhân văn, thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè năm châu.

Từ vùng đất từng là giới tuyến khốc liệt của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững.

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 vì thế không chỉ là lời tri ân quá khứ mà còn là lời khẳng định về một tương lai tươi sáng, nơi ký ức được trân trọng, hòa bình được vun đắp và khát vọng phát triển được lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.