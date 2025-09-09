Hà Nội

Sốt mạng

Lấy chàng trai nhà đối diện, cô dâu Hà Nội tiết lộ bản cam kết độc lạ của mẹ

'Bản cam kết khiến tôi bật cười nhưng nhờ đó mà tôi phần nào hiểu hơn mong muốn của bố mẹ', Huyền chia sẻ.

Thiên Anh

Bản cam kết độc lạ

Gần nửa năm trôi qua, Lê Khánh Huyền (SN 2002, Hà Nội) đôi lúc vẫn không tin, mình đã kết hôn và làm dâu nhà đối diện, cách nhà mẹ đẻ chưa đến 10 bước chân. Huyền kể, mối duyên đặc biệt của cô có sự tác động rất lớn từ hai bên gia đình.

Khánh Huyền và Quang Nhật (SN 2001) cùng sinh ra và lớn lên ở xã Nam Phù (xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì cũ). Hơn kém nhau 1 tuổi, họ chơi với nhau từ nhỏ, cũng có thiện cảm với nhau nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Cặp đôi nhà đối diện nên duyên
Cặp đôi nhà đối diện nên duyên

Khi trưởng thành, cặp đôi thường được gia đình và xóm giềng gán ghép. Huyền xinh xắn, năng động, còn Nhật hiền lành, ngoan ngoãn nên cả hai được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”.

Chưa kể, bố mẹ hai bên rất thân thiết, bố Huyền thường sang nhà Nhật uống cà phê, chơi cờ nên họ mong muốn được làm thông gia để “thân càng thêm thân”. Trong những bữa cơm nhà, Huyền thi thoảng lại nghe bố mẹ nhắc đến chàng trai hàng xóm với nhiều ẩn ý.

“Hồi sinh viên năm nhất, tôi đã có bạn trai nên chẳng mảy may nghĩ đến lời gán ghép ấy. Có lần, anh bình luận vào ảnh của tôi và nhắn tin bắt chuyện nhưng tôi cũng không bận lòng. Đến đầu năm 2022, sau khi chia tay người yêu, tôi mới nói chuyện với anh nhiều hơn”, Huyền kể.

Biết cô hàng xóm đang độc thân, Nhật theo đuổi nhiệt tình. Anh rủ cô đi chơi, đi xem phim, thường xuyên gợi ý chở cô đi học, đi làm. Thời điểm Huyền đăng ký học thêm ở trung tâm tiếng Anh, Nhật cũng đi học cùng để có nhiều thời gian ở bên người thương.

Bản cam kết mẹ Huyền viết khi biết con gái yêu anh hàng xóm
Bản cam kết mẹ Huyền viết khi biết con gái yêu anh hàng xóm

Mỗi lần đi ăn, Nhật đều tranh trả tiền. Chỉ cần là điều Huyền thích, anh đều ủng hộ. Đó là điều khác biệt ở Nhật so với những người trước đây Huyền từng hẹn hò. Dần dần, cô rung động trước sự chân thành, nhiệt tình của anh.

“Ở bên anh, tôi thấy mình được bù đắp tất cả những tổn thương trước đó”, Huyền kể. Và trước lời tỏ tình vụng về của anh hàng xóm, cô đã gật đầu đồng ý.

Dù cố gắng giấu giếm, mối quan hệ của cặp đôi vẫn bị hai bên gia đình phát hiện. Mẹ Huyền phấn khởi đến mức viết một bản cam kết, hứa hẹn tặng cô một món quà nếu cô nên duyên với Nhật. Bản cam kết có người làm chứng và ký tên đầy đủ.

“Nội dung của bản cam kết là, nếu tôi cưới anh Nhật thì mẹ sẽ cho tôi 100 triệu đồng và một chiếc xe máy mới. Còn trong vòng 1 năm, nếu tôi chia tay anh ấy thì sẽ phải đưa cho mẹ 10 triệu đồng.

Bản cam kết khiến tôi bật cười nhưng nhờ đó mà tôi phần nào hiểu hơn mong muốn của bố mẹ”, Huyền chia sẻ.

Nhà gái thiếu cỗ cưới sang nhà trai “mượn tạm”

Bố mẹ Nhật rất vui khi con trai ngỏ ý muốn lấy vợ gần nhà. Họ còn xây luôn một căn nhà mới cùng xóm để sau khi kết hôn, cặp đôi có thể dọn ra ở riêng.

Được hai bên gia đình tác thành, cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 4/2025. “Tôi vốn dĩ định học xong thạc sĩ mới làm đám cưới nhưng hai bên gia đình nhiệt tình xúc tiến nên tổ chức luôn”, Huyền nói.

Chú rể đi bộ đón dâu
Chú rể đi bộ đón dâu

Ngày cưới, để tránh hai rạp cưới đối diện nhau, gia đình Nhật đã làm rạp tại căn nhà mới của cặp đôi, cách đó khoảng hơn 10m. Dẫu vậy, xóm Huyền vẫn tưng bừng khi một ngày có 2 đám cưới.

“Lấy chồng gần, ngày cưới tôi có thể chạy đi chạy lại cả 2 nhà. Trước hôm cưới, chúng tôi còn quay video theo trào lưu đến 2h rồi mới ai về nhà nấy.

Ngày cưới, dù không bắc rạp đối diện nhưng vẫn có nhiều khách đến nhầm nhà và đút phong bì nhầm hòm. Đám cưới xong xuôi, hai bên gia đình mới kiểm kê và trả phong bì về đúng chủ”, Huyền kể.

Hai gia đình đặt cỗ riêng. Nhà Huyền đặt 100 mâm cỗ đủ cho lượng khách đã gửi thiệp mời. Tuy nhiên, khách đến đông hơn dự kiến, nhà cô thiếu 5 mâm cỗ.

Bố Huyền xúc động trong suốt đám cưới
Bố Huyền xúc động trong suốt đám cưới

Trong lúc rối bời vì chạy cỗ, nhà bếp nhanh trí sang nhà trai ‘mượn tạm’ 5 mâm, rắc rối nhờ đó mà được tháo gỡ. Huyền kể, khi ấy mọi người đều nói vui “lấy chồng gần tiện đủ đường”.

Dù gả con gái cách nhà vài bước chân nhưng bố của Huyền vẫn xúc động đến bật khóc. Không chỉ khóc lúc trao tay con gái cho con rể, ông còn khóc suốt từ lúc đứng trên sân khấu cho đến khi tạm biệt con gái ra về.

“Cả bộ ảnh phóng sự cưới, hễ tấm nào có mặt bố tôi thì đều là lúc bố đang đỏ hoe mắt. Sau này, tôi nghe các chú kể lại, bố tôi khóc trước đám cưới cả tháng vì thương con gái rời vòng tay bố mẹ đi lấy chồng”, Huyền chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng Huyền sống trong căn nhà riêng, chung xóm với hai bên bố mẹ. Lấy chồng gần, cô không có cảm giác bỡ ngỡ hay nhung nhớ khi xa nhà. Mỗi ngày, cô có thể ăn cơm trưa với bố mẹ đẻ, ăn cơm tối với bố mẹ chồng và đêm thì ngủ ở nhà mình. Sự thuận tiện này đem lại cho Huyền niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.

“Bố mẹ đẻ nấu món gì ngon là lại giục tôi bưng sang biếu bố mẹ chồng và ngược lại. Chúng tôi làm dâu, làm rể mà vẫn thấy thân thuộc như ở nhà mình.

Tôi thấy mình may mắn khi được ông trời xe cho mối duyên lành như vậy”, Huyền tâm sự.

Ảnh: NVCC

Theo Thanh Minh/ Vietnamnet
