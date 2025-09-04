Những người tạo nên góc máy 'đi dưới gầm xe' tại Lễ diễu binh, diễu hành

"Góc máy dàn xe đi xuyên qua máy quay đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác tuyệt đối”, đó là thách thức của quay phim Trần Khánh Tùng và đồng nghiệp trong ekip.

Tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra vào sáng 2/9, dàn phương tiện, khí tài quân sự là một trong những tâm điểm được người dân chú ý. Những cảnh quay dàn xe khí tài hiện đại đi "xuyên qua máy quay" sau đó đã "gây bão" mạng xã hội. Người đứng sau những góc quay độc đáo đó là anh Trần Khánh Tùng - một quay phim có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề tại Trung tâm Phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ kinh nghiệm truyền hình thực tế đến sự kiện trọng đại của đất nước

Quay phim Trần Khánh Tùng hiện đang công tác tại phòng Đạo diễn hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN. Bộc bạch về cơ hội được tác nghiệp tại một sự kiện mang ý nghĩa lớn của đất nước, anh nói: “Đó là một niềm vinh dự vô cùng to lớn, bởi đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà còn là sự kiện trọng đại của đất nước, mang tính lịch sử, thể hiện sức mạnh và niềm tự hào dân tộc. Tôi coi đây là cơ hội để cống hiến và góp một phần công sức nhỏ bé nhằm truyền tải những hình ảnh đẹp nhất, trang trọng nhất đến hàng triệu khán giả cả nước”.

Quay phim Trần Khánh Tùng (phải) và các kỹ thuật viên, quay phim của VFC triển khai công tác phân tích, tìm hiểu khối khí tài từ sớm để đưa ra phương án đặt máy quay.

Quay phim Khánh Tùng cho biết, anh được lãnh đạo Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách gắn và điều phối hệ thống máy quay GoPro, Insta360 trên các khối xe khí tài trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Với anh, đây là một công việc đặc biệt khi các góc máy khó tiếp cận, đòi hỏi sự chuẩn xác và sáng tạo cao.

“Sự tin tưởng ấy đến từ việc tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc gắn camera hành trình và tìm góc máy độc đáo, đặc biệt là khi đảm nhiệm toàn bộ công tác gắn máy cho chương trình truyền hình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? suốt 4 mùa liên tiếp. Chính trải nghiệm thực tiễn đó giúp tôi hiểu rõ cách lựa chọn góc nhìn và tự tin xây dựng phương án gắn máy cho từng loại xe quân sự – vốn có kết cấu và đặc thù rất khác nhau”, anh nói tiếp.

Với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Đài THVN, các thành viên trong ekip quay phim gồm 30 nhân sự đã triển khai công tác từ sớm, ngay từ thời điểm các khối diễu binh, diễu hành luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn. Công việc phụ trách hệ thống máy quay cho khối xe khí tài có những đặc thù khác biệt, đòi hỏi người quay phim phải tìm tòi, sáng tạo hơn. "Tôi muốn khán giả vừa thấy được sự hùng tráng tổng thể, vừa cảm nhận sự mạnh mẽ và chi tiết từ bên trong từng khối xe khí tài “ - Khánh Tùng cho hay.

Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là làm sao để khán giả có thể trải nghiệm buổi lễ diễu binh, diễu hành từ nhiều góc nhìn độc đáo, không chỉ là góc tổng thể từ trên cao hay góc quay truyền thống, mà còn tạo cảm giác như đang ngồi ngay trên xe, đồng hành cùng lực lượng vũ trang. Quay phim Trần Khánh Tùng

Hành trình đi tìm những góc máy đặc biệt nhất

Quay phim Khánh Tùng cho biết qua khảo sát, anh và các đồng nghiệp đã phân tích, đưa ra phương án riêng biệt cho từng loại xe khí tài. Mỗi loại xe còn có những thiết bị phụ trợ khác nhau để đảm bảo độ chắc chắn, an toàn và thẩm mỹ. Chẳng hạn như xe tăng T90S cần ngàm kẹp thép chắc chắn ở nòng pháo; xe bọc thép dùng suction cup mount chuyên dụng kết hợp dây bảo hiểm; xe chở pháo phải dùng khung cố định tùy biến để tránh rung lắc khi xe di chuyển…

Nhiều loại thiết bị cũng được các kỹ thuật viên, quay phim của Trung tâm Phim truyền hình, Đài THVN sử dụng phục vụ công tác quay hình, như 40 máy quay GoPro gắn tại nhiều vị trí như đầu xe, hông, phía sau hoặc trên nóc; 10 máy quay Insta360 đặt tại những điểm cần góc nhìn bao quát, tạo hiệu ứng toàn cảnh; các phụ kiện hỗ trợ chuyên dụng: suction cup mount, kẹp thép, dây an toàn, ốc vít chống rung, khung chống nước, cùng nhiều giải pháp chế tác tại chỗ để phù hợp với từng xe.

“Mỗi góc máy đều được kiểm tra thử 5 – 6 lần để chọn ra vị trí hiệu quả nhất, sau đó tôi trực tiếp dựng lại, báo cáo với lãnh đạo VFC để xin ý kiến duyệt. Toàn bộ quá trình này giúp chúng tôi đảm bảo rằng hình ảnh cuối cùng sẽ vừa độc đáo, vừa trang trọng, đáp ứng yêu cầu của chương trình trọng đại” - anh Trần Khánh Tùng cho biết thêm.

Điều khó nhất chính là việc mỗi loại xe có cấu tạo và bề mặt khác nhau, nên không thể áp dụng một cách gắn máy chung. Đòi hỏi chúng tôi phải sáng tạo, tìm phương án cố định thiết bị an toàn nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ. Quay phim Trần Khánh Tùng

Ngoài ra, thời tiết cũng là một thử thách lớn. Ngày đầu tiên khi gắn test, trời mưa rất to, nhưng toàn bộ ekip vẫn mặc áo mưa, kiên trì làm việc để kịp tiến độ.

Từng chiếc xe đều được kỹ thuật viên, quay phim nghiên cứu để tìm ra vị trí đặt máy phù hợp nhất

Từng chi tiết được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Kỷ niệm quay phim Trần Khánh Tùng nhớ nhất trong lần tác nghiệp này chính là khoảnh khắc chạy ra giữa đường, đặt máy quay ngay trước đoàn xe khí tài để tạo nên góc nhìn “dòng xe đi xuyên qua máy quay”. Đây là góc hình ảnh đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác tuyệt đối, khi xung quanh đang có rất nhiều đại biểu và hàng ngàn khán giả.

Tôi đã rất lo lắng, không biết liệu có thể kịp chạy ra đặt máy đúng vị trí hay không. Và cuối cùng, khoảnh khắc ấy đã được ghi lại thành công, mang đến một hình ảnh đặc biệt, tạo nhiều ấn tượng cho khán giả. Quay phim Trần Khánh Tùng

Về tính rủi ro thì chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, như nguy cơ rung lắc, rơi thiết bị, góc quay bị che khuất hay thậm chí tình huống bất ngờ trong lúc tác nghiệp. Vì vậy, mỗi máy quay đều có dây bảo hiểm, phụ kiện chống rung, đồng thời luôn có phương án dự phòng. Nhờ sự chuẩn bị cẩn thận và quyết tâm cao độ, tất cả các cảnh quay đều được hoàn thành an toàn và đạt chất lượng tốt nhất”.

Quay phim Khánh Tùng đặt máy trên đường di chuyển của khối khí tài quân sự

“Sau chương trình, tôi có đọc rất nhiều phản hồi từ khán giả trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và thích thú khi thấy những góc máy độc đáo từ bên trong và bên ngoài các khối xe khí tài. Có khán giả còn chia sẻ rằng họ cảm nhận được không khí “ở ngay trong đoàn diễu binh”, điều đó khiến tôi và ekip rất xúc động. Khi tác phẩm của mình được công chúng đón nhận tích cực, tôi cảm thấy mọi nỗ lực, khó khăn trong quá trình chuẩn bị đều được đền đáp xứng đáng", quay phim Trần Khánh Tùng chia sẻ. Đồng thời, anh nhấn mạnh, đây là thành quả của sự nỗ lực của cả tập thể ekip và cũng là động lực để anh cũng như các đồng nghiệp tiếp tục tìm tòi, sáng tạo ra những góc máy mới mẻ hơn trong các chương trình sau.