Trên trang cá nhân, khối trưởng quân đội Nga tham gia diễu binh A80 bày tỏ xúc động trước tình cảm người dân Việt Nam: "Nếu có thể, tôi muốn ôm từng người một".

Tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đội hình quân đội Nga đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người dân Việt với phong thái trang nghiêm, chuyên nghiệp. Trong những ngày tháng sơ duyệt, tổng duyệt, trên những cung đường quân đội Nga đi qua, người dân Việt Nam cũng đã thể hiện tình cảm nồng hậu đến những chàng trai xứ sở bạch dương bằng những lời cổ vũ, những tiếng vỗ tay, reo hò. Chính điều này đã góp phần để lại ấn tượng tốt với những quân nhân lực lượng vũ trang đến từ Nga.

Trung úy Anton Mikhailov (32 tuổi), khối trưởng đoàn quân nhân Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình, đã không giấu được xúc động khi chia sẻ hững cảm xúc chân thành trên trang cá nhân, thể hiện sự xúc động sâu sắc trước tình cảm ấm áp mà nhân dân Việt Nam dành cho đoàn quân nhân Nga.

"Tôi rất vui mừng khi được ở đây làm khách của các bạn. Những người dân tuyệt vời đã đón tiếp chúng tôi với lòng hiếu khách vô cùng", anh viết. "Nếu có cơ hội, tôi muốn ôm từng người một và chụp ảnh cùng để làm kỷ niệm."

Khối trưởng Nga xúc động trước tình cảm người dân Việt Nam sau diễu binh A80 (Ảnh: Tổng hợp)

Trong bài chia sẻ, Trung úy Mikhailov cũng bày tỏ: "Tôi biết ơn tất cả vì những món quà các bạn đã tặng chúng tôi, và vì những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời mà chúng tôi đã trải qua ở đây. Các bạn đều là những con người rất cởi mở và tuyệt vời."

Anh nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự kiện: "Hy vọng mọi người hiểu được ý nghĩa của sự kiện này. Để duy trì hòa bình, mỗi người chúng ta phải gìn giữ những điều tốt đẹp và đáng nhớ nhất."

Đặc biệt, Trung úy Mikhailov đã dành những lời chia sẻ ấm áp cho người dân Việt Nam: "Nụ cười của các bạn, lòng tốt và sự hiếu khách - đó là những gì sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Tôi mang theo vào trái tim những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến đi, về những cuộc gặp gỡ mới và về việc chuẩn bị cho những cuộc gặp mặt trong tương lai."

Anh cũng thể hiện mong muốn duy trì mối quan hệ lâu dài, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp: "Tôi sẽ luôn nhớ đến đất nước xinh đẹp của các bạn và con người của các bạn. Tôi chúc cho tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, và tôi hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Bài viết trên trang cá nhân của Anton Mikhailov.

Ở dưới bài đăng của Anton Mikhailov, nhiều người dân Việt Nam đã để lại những bình luận đáp lại tình cảm đầy chân thành: "Ấn tượng bởi thần thái uy nghiêm của anh, và giờ ấn tượng cả cách anh hành xử. Cảm ơn vì đã đến Việt Nam. Chúc gia đình nhỏ của anh mãi vui vẻ hạnh phúc như vậy nhé, dù chỉ xem qua màn hình cũng cảm nhận được sự hạnh phúc lớn lao. Và vợ anh, chị ấy vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Chúc cho mối quan hệ giữa hai nước sẽ mãi gắn kết bền lâu".

Nhiều người bày tỏ cảm xúc dưới bài đăng của Anton Mikhailov và được chính chủ "thả tim".

Trước đó, mạng xã hội cũng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trung úy Anton Mikhailov chụp ảnh cùng với một người dân Việt trên phố Lê Thánh Tông, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Video: haru1996chiharu

Các quân nhân Nga tham gia diễu binh lần này đều là lần đầu tiên tới Việt Nam. Trung úy Mikhailov Anton là người từng vinh dự đứng trong Tổ quân kỳ tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 / 9-5-2025) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (LB Nga), nơi lần đầu tiên đoàn quân đội nhân dân Việt Nam góp mặt.

Trong gia đình anh, truyền thống quân ngũ đã được khắc ghi từ nhiều thế hệ. Cụ của Mikhailov - Alexander Nikolaevich Mikhailov - từng là phi công Không quân Liên Xô trong Thế chiến II. Ông tham chiến ở mặt trận Moscow, Rostov-na-Donu và thực hiện tổng cộng 92 phi vụ chiến đấu, hơn 22.000 giờ bay.

Những chia sẻ chân thành của Trung úy Anton Mikhailov không chỉ thể hiện tình cảm cá nhân mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga - một tình hữu nghị được xây dựng qua nhiều thế hệ và tiếp tục được hun đúc trong thời đại mới.