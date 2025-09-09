Ninh Dương Story gây tranh cãi về mức giá tham gia fanmeeting

Với mức giá vé cao nhất lên đến 2,8 triệu đồng cho fanmeeting đầu tiên, cặp đôi KOL Ninh Dương Story gây nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Ngày 6/9/2025, thông tin về fanmeeting đầu tiên của cặp đôi KOL Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) được công bố đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP HCM) với mức giá vé từ 595.000 đồng đến hơn 2.000.000 đồng, trong đó hạng vé cao nhất có giá lên đến 2,8 triệu đồng.

Ninh Dương Story tổ chức fanmeeting với mức giá vé từ 595.000 đồng đến 2.000.000 đồng

Theo thông tin trên fanpage Ninh Dương Story, vé được mở bán từ 10h ngày 7/9. Các hạng vé bao gồm Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595.000 đồng).

Tranh cãi bùng nổ

Mức giá này ngay lập tức khiến nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự khó hiểu. Nhiều netizen đặt câu hỏi về cơ sở để ban tổ chức đưa ra mức giá "đắt như concert" trong khi Ninh và Dương chỉ là những KOL, chưa phải nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Trên các diễn đàn và trang mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích đã xuất hiện. Nhiều ý kiến cho rằng giá vé quá cao so với tầm ảnh hưởng thực tế của cặp đôi này. Một số người dùng mạng còn so sánh mức giá này với các concert của những ca sĩ nổi tiếng, cho rằng việc định giá này là "thiếu cơ sở".

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, một cặp đôi được yêu mến vì sự giản dị và gần gũi như Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương lại đưa ra một mức giá "trên trời" như vậy là không hợp lý.

YouTuber Dino Vũ - được biết đến là bạn thân của cặp đôi Ninh Dương- cũng đã có động thái khiến dư luận xôn xao. Anh đã chia sẻ một bài đăng có nội dung tiêu cực về fanmeeting của Ninh Dương Story trên trang cá nhân, khiến nhiều người bất ngờ vì hành động này. Tuy nhiên, sau đó Dino Vũ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích và xin lỗi công khai.

Ngược lại, một bộ phận người hâm mộ lại bày tỏ sự ủng hộ và cho rằng mức giá này là hợp lý. Họ cho rằng, để tổ chức một sự kiện quy mô lớn với sân khấu, âm thanh, ánh sáng chất lượng và các hoạt động tương tác hấp dẫn, việc đầu tư kinh phí lớn là điều tất yếu. Mức giá cao có thể được xem là một cách để "sàng lọc" người hâm mộ thực sự, đảm bảo chất lượng của buổi fanmeeting.

Một số người còn chỉ ra rằng, việc so sánh mức giá của fanmeeting Ninh Dương Story với các thần tượng K-pop là khập khiễng, vì mỗi sự kiện có một quy mô và mục đích khác nhau.

Vé được "bán sạch" trong thời gian ngắn

Bất chấp những tranh cãi, fanpage Ninh Dương story cập nhập một số vé fanmeeting đã được bán hết trong thời gian rất ngắn. Đặc biệt, hạng vé đắt nhất 2,8 triệu đồng được đã hết chỉ sau 3 phút mở bán từ 10h sáng ngày 7/9.

Fan meeting của cặp đôi chú Ninh - anh Âm vẫn "hết vé" nhanh chóng chỉ sau vài tiếng mở bán. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài việc thông tin liên quan đến vé fanmeeting, Ninh Dương Story không lên tiếng trước các ý kiến trái chiều. Trong suốt thời gian hoạt động với vai trò người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hơn một năm qua, cặp đôi này nhiều lần vướng ồn ào, song ít khi lên tiếng đính chính, giải thích.