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Quân sự - Thế giới

Lật thuyền trên sông ở Nigeria, gần 50 người tử vong

Một chiếc thuyền bị lật úp trên sông ở bang Sokoto phía Tây Bắc Nigeria, khiến ít nhất 47 người tử vong.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, chiếc thuyền chở hơn 80 người, hầu hết đang trên đường đến các trang trại để làm việc tại thị trấn Gorau, thuộc khu vực chính quyền địa phương Goronyo của bang, thì gặp nạn hôm 20/8.

Abdulkadir Yusuf, Giám đốc Sở Giao thông đường thủy nội địa quốc gia bang Sokoto cho biết, số người tử vong "tính đến thời điểm hiện tại" là 47 người.

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Người dân tập trung tại hiện trường vụ lật thuyền ở Sokoto, Nigeria, ngày 20/8/2026. Ảnh: AP/Usman Yusuf.

Ông Samaila Garba, một cư dân địa phương 55 tuổi cho biết, cháu gái 13 tuổi của ông, Jamila Usman, nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ lật thuyền.

Theo một cư dân khác, Aminu Dan Hajiya, ông thường đi đến trang trại của mình bằng thuyền nhưng không có mặt trên chiếc thuyền gặp nạn hôm đó.

"Hầu như mọi hộ gia đình trong cộng đồng đều bị ảnh hưởng", ông nói.

Usman Yusuf, một lãnh đạo cộng đồng ở Gorau, xác nhận hơn 80 hành khách đã lên thuyền và chiếc thuyền không may bị lật.

Theo AP, tai nạn tàu thuyền vẫn thường xảy ra ở Nigeria, đặc biệt là vào mùa mưa. Việc thiếu thực thi các quy định an toàn khiến các thuyền kém chất lượng, không trang bị áo phao đầy đủ,...vẫn tiếp tục hoạt động.

Trước đó, vào tháng 1/2026, ít nhất 25 người đã thiệt mạng ở bang Yobe trong một vụ tai nạn tương tự.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ lật tàu ở Nigeria hồi năm 2022

Nguồn video: VTV
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