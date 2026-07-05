Chìm thuyền chở học sinh vừa đi thi, ít nhất 20 người thiệt mạng

Giới chức cho biết chiếc thuyền chở học sinh trở về sau khi tham dự kỳ thi đã bị chìm tại miền trung Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương ngày 5/7 cho biết, một chiếc thuyền gỗ chở học sinh trở về sau khi tham dự kỳ thi đã bị lật ở miền trung Congo, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Chiếc thuyền này đang di chuyển tại tỉnh Kasai thì bị chìm khi đi vào ngã ba sông Sankuru và sông Kasai hôm 3/7, theo lời các nhân chứng.

Ảnh minh họa: Radio Nigeria archive.

“Có 80 người sống sót và 20 thi thể đã được tìm thấy”, ông Francois Kabula, quan chức ở vùng Ilebo thuộc tỉnh Kasai, nơi xảy ra vụ chìm thuyền hôm 3/7, cho biết.

Tuy nhiên, ông Tshikudi Jean, một nhân chứng của vụ tai nạn, nói với hãng Associated Press rằng chiếc thuyền chở hơn 200 người khi gặp nạn.

“Các chủ tàu thuyền ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ quan tâm đến tiền bạc mà không màng đến tính mạng con người”, ông François Malepo, Chủ tịch tổ chức xã hội dân sự Ilebo, nhận định.

Những thảm kịch chìm thuyền gây chết người thường xuyên xảy ra tại quốc gia Trung Phi này, nơi các chuyến đi vào ban đêm và tình trạng chở quá tải thường phổ biến. Tiêu chuẩn an toàn kém và thiếu cơ sở hạ tầng ở các vùng xa xôi cũng là nguyên nhân dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ tai nạn thuyền trong những năm gần đây.

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