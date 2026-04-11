Lật thuyền du lịch ở Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

AP dẫn thông tin từ các quan chức địa phương cho biết, một chiếc thuyền du lịch chở quá tải đã bị lật trên sông Yamuna ở miền Bắc Ấn Độ vào ngày 10/4, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn đền Vrindavan, một địa điểm hành hương lớn của đạo Hindu thuộc bang Uttar Pradesh.

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (SDRF) tìm kiếm tại hiện trường vụ lật thuyền chở khách hành hương trên sông Yamuna ở Vrindavan, Ấn Độ, ngày 10/4/2026. Ảnh: AP.

Theo các quan chức, chiếc thuyền do tư nhân vận hành, có sức chứa khoảng 15 người nhưng đã chở tới khoảng 25 người khi bị lật giữa dòng sông. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gió mạnh đã làm thuyền chao đảo trước khi va vào cầu phao và bị lật úp.

Ông Chandraprakash Singh, cán bộ quản lý cấp cao, cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người tử vong, 15 người đã được cứu sống, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là người Ấn Độ, trong đó có 6 phụ nữ.

Các quan chức cho biết hầu hết hành khách không mặc áo phao và chiếc thuyền có dấu hiệu xuống cấp, bảo dưỡng kém. Chủ thuyền đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Nhóm du khách trên thuyền là một phần của đoàn khoảng 150 người đến tham quan khu vực, theo các quan chức.

Theo AP, các vụ tai nạn đường thủy khá phổ biến ở Ấn Độ, nơi nhiều phương tiện chở quá tải và thiếu thiết bị an toàn cần thiết.

Trước đó, vào năm 2023, một chiếc thuyền du lịch bị lật ở miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

