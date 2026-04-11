Lật thuyền du lịch ở Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Các quan chức tại miền Bắc Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền du lịch chở quá tải bị lật trên sông Yamuna.

AP dẫn thông tin từ các quan chức địa phương cho biết, một chiếc thuyền du lịch chở quá tải đã bị lật trên sông Yamuna ở miền Bắc Ấn Độ vào ngày 10/4, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn đền Vrindavan, một địa điểm hành hương lớn của đạo Hindu thuộc bang Uttar Pradesh.

ap26100590758182.jpg
Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (SDRF) tìm kiếm tại hiện trường vụ lật thuyền chở khách hành hương trên sông Yamuna ở Vrindavan, Ấn Độ, ngày 10/4/2026. Ảnh: AP.

Theo các quan chức, chiếc thuyền do tư nhân vận hành, có sức chứa khoảng 15 người nhưng đã chở tới khoảng 25 người khi bị lật giữa dòng sông. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy gió mạnh đã làm thuyền chao đảo trước khi va vào cầu phao và bị lật úp.

Ông Chandraprakash Singh, cán bộ quản lý cấp cao, cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người tử vong, 15 người đã được cứu sống, trong đó có 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân thiệt mạng đều là người Ấn Độ, trong đó có 6 phụ nữ.

Các quan chức cho biết hầu hết hành khách không mặc áo phao và chiếc thuyền có dấu hiệu xuống cấp, bảo dưỡng kém. Chủ thuyền đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn.

Nhóm du khách trên thuyền là một phần của đoàn khoảng 150 người đến tham quan khu vực, theo các quan chức.

Theo AP, các vụ tai nạn đường thủy khá phổ biến ở Ấn Độ, nơi nhiều phương tiện chở quá tải và thiếu thiết bị an toàn cần thiết.

Trước đó, vào năm 2023, một chiếc thuyền du lịch bị lật ở miền Nam Ấn Độ đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ

Lật thuyền chở du khách Pháp, 3 người thiệt mạng

3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ lật thuyền chở du khách Pháp ngoài khơi tỉnh Muttrah, Oman.

The National dẫn thông tin từ cảnh sát ngày 27/1 cho biết chiếc thuyền khi đó chở 25 du khách đến từ Pháp, thuyền trưởng và một hướng dẫn viên du lịch.

Cảnh sát cho hay chiếc thuyền bị lật tại vị trí cách cảng Sultan Qaboos ở Muttrah khoảng 4 km. Các nguồn tin nói rằng con thuyền đang trên đường từ Bandar al Rowdha tới đảo Damaniyat thì gặp nạn.

Lật thuyền ở Congo khiến hơn 250 người thiệt mạng, mất tích

Ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích trong vụ lật thuyền ở phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC).

Tân Hoa Xã đưa tin, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn tin chính thức ngày 12/9 cho biết, vụ lật thuyền xảy ra trên sông Congo, cách Mbandaka, thủ phủ của tỉnh Equateur, khoảng 122 km.

Bộ Các vấn đề nhân đạo của DRC thông tin chiếc thuyền chở gần 500 hành khách đã bốc cháy và lật úp vào tối 11/9 trên sông Congo gần làng Malange thuộc lãnh thổ Lukolela của tỉnh Equateur, khiến ít nhất 107 người đã thiệt mạng và 146 người khác mất tích.

Hình ảnh mới về cuộc sống thường nhật ở Ấn Độ

Những bức ảnh của hãng AP phần nào ghi lại nhịp sống thường nhật của người dân ở Ấn Độ đầu năm 2026.

apando2.jpg
Người dân mua quần áo tại một triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1. Được biết, triển lãm này trở thành điểm đến mua sắm quần áo, nhu yếu phẩm và vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách. (Nguồn ảnh: AP)
apando3.jpg
Mọi người thích thú chơi đu quay tại triển lãm công nghiệp ở Hyderabad ngày 28/1.
