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Quân sự - Thế giới

Lật thuyền chở người di cư khiến hàng chục người thiệt mạng, mất tích

Một chiếc thuyền chở người di cư đã bị lật úp ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng hoặc mất tích.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển ở miền đông Libya cho biết, chiếc thuyền chở khoảng 60 người di cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đang trên đường đến các bờ biển Châu Âu thì bị lật úp gần đảo Bardaa, ngoài khơi thành phố Tobruk, Libya, hôm 14/7.

"10 người sống sót đã tự bơi vào bờ, trong khi ít nhất 50 người thiệt mạng hoặc mất tích trong thảm kịch. Công tác tìm kiếm những người còn lại vẫn đang diễn ra", giới chức thông tin.

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Theo Tổ chức Di trú Quốc tế, hơn 800 người di cư được báo cáo đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường Địa Trung Hải trung tâm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 16/5/2026. Ảnh: X/@Tv1uganda.

Đây là thảm kịch mới nhất xảy ra ở ngoài khơi Libya, một trong những điểm xuất phát chính của những người di cư cố tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Châu Âu với hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tháng trước, một vụ đắm tàu ngoài khơi phía đông Libya cũng đã khiến 51 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích. 10 người khi đó may mắn sống sót.

Trong những năm qua, Libya nổi lên như một điểm trung chuyển chính cho những người di cư muốn thoát khỏi tình trạng xung đột và khó khăn ở quê nhà tại Châu Phi và Trung Đông.

Những người di cư muốn đến Châu Âu thường bị ép lên những chiếc thuyền nhỏ và không an toàn, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong suốt hành trình vượt biển đầy nguy hiểm.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), hơn 800 người di cư được báo cáo đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường Địa Trung Hải trung tâm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 16/5/2026. Năm ngoái, hơn 1.300 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến đường này.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thảm kịch đắm tàu di cư hồi tháng 6/2023

Nguồn video: VTV
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