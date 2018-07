Xe sang Audi A4 tiền tỷ độ phong cách thể thao ở Sài Gòn

Chủ nhân của chiếc xe sang Audi A4 ở Nha Trang mới đây đã quyết định thay đổi phong cách cho chiếc xe qua bàn tay của người thợ ở Sài Gòn. Chiếc xe sang thương hiệu Đức đã được sơn lại màu vàng bắt mắt và nổi bật ngay lập tức cho cảm giác trẻ trung, khi kết hợp cùng các chi tiết độ thêm khiến Audi A4 hầm hố và ấn tượng hơn. Chiếc Audi A4 2017 được độ lại theo phong cách của dòng xe Audi RS 5 thế hệ mới. Cản trước được làm mới, là thiết kế đặc trưng của Audi RS 5 với các hốc hút gió hai bên cỡ lớn cùng kiểu tạo hình sống động. Phần nắp ca-pô đã được xử lý lại với các đường gân tạo bậc sâu hơn và dịch vào trung tâm, cũng như kiểu ca-pô của chiếc RS 5 nhấn vẻ cơ bắp. Đèn pha trên mẫu xe sang Audi A4 độ này vẫn được giữ nguyên bản vì vốn đã rất đẹp và công nghệ hiện đại. Lưới tản nhiệt của A4 tiêu chuẩn là dạng các thanh ngang và khung viền lục giác mạ chrome bóng. Tuy nhiên bản độ đã được thay thế lưới tản nhiệt “hàng thửa” dạng mạng lưới theo kiểu lưới tản nhiệt của RS 5, và được sơn đen làm tăng vẻ mạnh mẽ. Cụm mâm xe nguyên bản có kích thước 17 inch được thay thế hoàn toàn sang loại 19 inch lớn hơn đi kèm với bộ lốp Toyo Proxes T1 Sport kích cỡ 245/35ZR19. Bản độ sử dụng bộ mâm 10 chấu kiểu chữ Y xếp bố cục ngôi sao cũng khá giống với thiết kế mâm của siêu xe Audi R8 V10 Plus. Hai bên hông, chiếc xe không chỉ được làm mới thêm hai ốp sườn mà còn có thêm cả cánh lướt gió sườn, cùng với phần ốp kiểu cách ở hai bên hông thân trước. Phía sau cũng có thiết kế thể thao hơn, nổi bật với bộ khuếch tán khí động cản sau, bên trên là một cánh hướng gió đuôi được sáng tạo thiết kế cho phù hợp với đuôi của A4. Xe chủ yếu được thay đổi ngoại hình thể thao hơn nên phần nội thất xe được giữ nguyên bản và điểm nhấn là vô-lăng mới phong cách xe đua thể thao hơn với ốp da và lẫy sang số mới đều có màu vàng. Hệ động lực của xe không thay đổi, vẫn là động cơ xăng tăng áp I4 2.0L TFSI cho công suất 190 mã lực, hộp số tự động S-tronic 7 cấp, dẫn động một cầu. Mức giá xe Audi A4 tại thị trường Việt Nam khoảng 1,65 tỷ đồng và là "đối thủ" Mercedes C-Class hay BMW 3-Series. Ngoài ra một số cái tên khác cũng là đối trọng của Audi A4 như Genesis G70, Lexus IS, Jaguar XE,… Số lượng Audi A4 thế hệ mới tại Việt Nam không nhiều nên phiên bản độ này dược xem là hiếm có và độc nhất. Video: So sánh Mercedes-Benz C250 vs Audi A4.

Chủ nhân của chiếc xe sang Audi A4 ở Nha Trang mới đây đã quyết định thay đổi phong cách cho chiếc xe qua bàn tay của người thợ ở Sài Gòn. Chiếc xe sang thương hiệu Đức đã được sơn lại màu vàng bắt mắt và nổi bật ngay lập tức cho cảm giác trẻ trung, khi kết hợp cùng các chi tiết độ thêm khiến Audi A4 hầm hố và ấn tượng hơn. Chiếc Audi A4 2017 được độ lại theo phong cách của dòng xe Audi RS 5 thế hệ mới. Cản trước được làm mới, là thiết kế đặc trưng của Audi RS 5 với các hốc hút gió hai bên cỡ lớn cùng kiểu tạo hình sống động. Phần nắp ca-pô đã được xử lý lại với các đường gân tạo bậc sâu hơn và dịch vào trung tâm, cũng như kiểu ca-pô của chiếc RS 5 nhấn vẻ cơ bắp. Đèn pha trên mẫu xe sang Audi A4 độ này vẫn được giữ nguyên bản vì vốn đã rất đẹp và công nghệ hiện đại. Lưới tản nhiệt của A4 tiêu chuẩn là dạng các thanh ngang và khung viền lục giác mạ chrome bóng. Tuy nhiên bản độ đã được thay thế lưới tản nhiệt “hàng thửa” dạng mạng lưới theo kiểu lưới tản nhiệt của RS 5, và được sơn đen làm tăng vẻ mạnh mẽ. Cụm mâm xe nguyên bản có kích thước 17 inch được thay thế hoàn toàn sang loại 19 inch lớn hơn đi kèm với bộ lốp Toyo Proxes T1 Sport kích cỡ 245/35ZR19. Bản độ sử dụng bộ mâm 10 chấu kiểu chữ Y xếp bố cục ngôi sao cũng khá giống với thiết kế mâm của siêu xe Audi R8 V10 Plus. Hai bên hông, chiếc xe không chỉ được làm mới thêm hai ốp sườn mà còn có thêm cả cánh lướt gió sườn, cùng với phần ốp kiểu cách ở hai bên hông thân trước. Phía sau cũng có thiết kế thể thao hơn, nổi bật với bộ khuếch tán khí động cản sau, bên trên là một cánh hướng gió đuôi được sáng tạo thiết kế cho phù hợp với đuôi của A4. Xe chủ yếu được thay đổi ngoại hình thể thao hơn nên phần nội thất xe được giữ nguyên bản và điểm nhấn là vô-lăng mới phong cách xe đua thể thao hơn với ốp da và lẫy sang số mới đều có màu vàng. Hệ động lực của xe không thay đổi, vẫn là động cơ xăng tăng áp I4 2.0L TFSI cho công suất 190 mã lực, hộp số tự động S-tronic 7 cấp, dẫn động một cầu . Mức giá xe Audi A4 tại thị trường Việt Nam khoảng 1,65 tỷ đồng và là "đối thủ" Mercedes C-Class hay BMW 3-Series. Ngoài ra một số cái tên khác cũng là đối trọng của Audi A4 như Genesis G70, Lexus IS, Jaguar XE,… Số lượng Audi A4 thế hệ mới tại Việt Nam không nhiều nên phiên bản độ này dược xem là hiếm có và độc nhất. Video: So sánh Mercedes-Benz C250 vs Audi A4.