Xe ôtô điện Tesla Model 3 đầu tiên cập bến Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh chụp một chiếc xe ôtô điện Tesla Model 3 nằm trong container ở cảng được cho là ở Việt Nam đang lan truyền rộng rãi trên ạng xã hội. Đi kèm với đó còn là một số thông tin khẳng định mẫu xe điện cỡ nhỏ này đang có mặt ở cảng TP HCM và do một công ty nhập khẩu xe tư nhân mang về nước. Theo những hình ảnh chụp lại có thể nhận thấy, xe điện Tesla Model 3 đầu tiên được cho là đã về Việt Nam có ngoại thất màu đen khá cuốn hút. Ngoại thất xe Tesla Model 3 được đánh giá là khá đẹp. Có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng về thiết kế giữa 3 dòng xe Model 3, Model S và Model X ngay từ phần đầu của xe. Thân xe Tesla Model 3 với những đường nét cong tận dụng những khe làm mát được bố trí kín đáo ở phía trước. Nhờ đó, hệ số cản gió của xe chỉ ở mức 0.23.Model 3 có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4.694 mm và 1.849 mm. Đáng ngạc nhiên là mẫu xe này khá nhẹ, trọng lượng không tải ở mức 1610kg (Standard) và 1740kg (Long range). Đuôi xe cũng có thiết kế không có quá nhiều khác biệt so với những "người anh em" nhà Tesla trược đó. Do là mẫu chạy điện, Tesla Model 3 mới không có ống xả. Xe sở hữu bộ vành hợp kim 18 inch tiêu chuẩn và 19 inch tùy chọn. Hệ thống treo của Tesla Model 3 bao gồm loại xương đòn kép phía trước và đa liên kết sau. Nội thất của Model 3 được thiết kế đơn giản và hiện đại, ngay giữa bảng táp-lô là màn hình cảm ứng trung tâm 15 inch ngay chính giữa bảng táp-lô điều khiển mọi chức năng và giải trí trên xe như kết nối điện thoại thông minh, định vị, dẫn đường, điều chỉnh điều hoà,... Ở dòng Model 3, Tesla còn cung cấp mui xe làm hoàn toàn cảnh bằng kính (Glass Roof) cho ánh sáng tràn vào cabin nhiều hơn và 15 loa giải trí. Tesla Model 3 tại Việt Nam sở hữu chìa khoá dạng thẻ quẹt hiện đại và khá độc đáo. Theo đó, người dùng khi muốn mở xe chỉ cần cà tấm thẻ này lên trụ B của xe, một phương thức khá nhanh và đơn giản. Ngoài ra, tấm thẻ này còn có thể cấp quyền điều khiển cho điện thoại thông minh thông qua ứng dụng để mở và khởi động xe.Giá xe Tesla Model 3 chỉ từ 35.000 - 44.000 USD (tương đương 820 triệu - 1,1 tỷ đồng) tại thị trường Mỹ nhưng lại sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn rất tân tiến. Hiện tại, chưa rõ chiếc Tesla Model 3 đầu tiên cập bến Việt Nam thuộc phiên bản nào, tiêu chuẩn hay Long Range. Báo điện tử Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin cho bạn đọc về mẫu xe này. Vide: Xem sức mạnh ôtô điện Tesla Model 3 trên đường thử.

