“Xế nổ” Yamaha Niken 3 bánh độ tăng áp siêu mạnh

Kể từ khi ra mắt chính thức tại triển lãm EICMA 2017, vẫn chưa có một mẫu môtô nào độc đáo như Yamaha Niken 3 bánh. Đem lại độ an toàn cao trong khi có cảm giác điều khiển và "ôm cua" như mô tô 2 bánh thông thường, Niken còn gây chú ý bởi thiết kế dữ dằn, đậm tính tương lai và ấn tượng như một robot bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Chính bởi thiết kế quá độc đáo, cho tới hiện tại vẫn chưa có nhiều bản độ Yamaha Niken 3 bánh. Vốn đã có ngoại hình "khủng", xưởng Trooper Lu's Garage tại Australia đã tìm một cách tiếp cận khác để độ Niken - đó là can thiệp tới hiệu năng và công năng sử dụng của chiếc xe. Với sự hỗ trợ của chi nhánh Yamaha Úc và xưởng Extreme Creations, họ đã tạo ra một chiếc Yamaha Niken đặc biệt với tên gọi Niken Turbo. Về ngoại hình, chiếc xe độ này gần như không khác gì so với Niken nguyên bản, với điểm nhấn đặc biệt nhất là thân xe sơn màu vàng cát sa mạc nhám và trang trí mang hơi hướng xe quân sự. Nếu để ý kỹ hơn một chút, những người yêu xe sẽ nhận ra một số đồ chơi được lắp trên chiếc xe này, chẳng hạn như kính chắn gió mini trước Givi và thùng nhôm phía sau, các chi tiết độ mang cho xe diện mạo mới. Trong khi đó, hệ thống phuộc kép cho mỗi bánh trước của xe cũng đã được nâng cấp bằng phuộc độ của KYB với bình dầu rời và khả năng điều chỉnh độ nhún - nảy - tải trọng. Nếu nhìn lướt qua, có vẻ như khối động cơ 3 xi-lanh của Niken Turbo cũng chỉ được lắp thêm bộ ốp bảo vệ lốc từ GB Racing. Động cơ chính là chi tiết nổi bật nhất trên chiếc xe khi kỹ sư Ben Shaw từ Extreme Creations đã thiết kế thêm cho Niken Turbo một hệ thống tăng áp để tăng công suất. Thông số chi tiết của hệ thống này chưa được công bố, nhưng nó bao gồm một tăng áp nhỏ gọn của Garrett được giấu dưới gầm xe, nối với cây pô Akrapovic bằng sợi carbon và két làm mát khí nạp được giấu khéo léo. Áp suất của turbo được kiểm soát thông qua một đồng hồ nhỏ của Aeroflow nằm gọn phía trên ghi-đông của chiếc xe. Với tăng áp nhỏ và áp suất thấp, hệ thống tăng áp này có thể giúp Niken Turbo đạt thêm khoảng 33 mã lực. Xét tới việc cỗ máy 849cc DOHC nguyên bản chia sẻ với Yamaha MT-09 của Niken có công suất 115 mã lực, hệ thống này sẽ giúp cho bản độ của Trooper Lu's Garage đạt khoảng 150 mã lực. Hiện tại, Niken Turbo vẫn tiếp tục đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng bản độ này đã chứng minh rằng mẫu xe 3 bánh này cũng có thể được nâng cấp thêm nữa, dù sở hữu thiết kế khác lạ. Theo Trooper Lu's Garage, thông số kỹ thuật và đánh giá chi tiết về chiếc xe sẽ được công bố sau khi nó hoàn thành.

