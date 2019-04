Xe Lexus LC giá 10 tỷ, độc nhất Việt Nam tại Hà Nội

Chiếc Coupe hạng sang Lexus LC 500 2018 đầu tiên cập bến Việt Nam vào tháng 12/2017 nhưng mãi đến nay mới được chủ nhân cho ra biển kiểm soát. Điều gây sốc giới mê xe tại Hà Nội chính là việc chủ nhân chiếc Coupe hạng sang Lexus LC 500 này sinh sống ở Thủ Đô nhưng lại cho xe mang biển kiểm soát của TP HCM. Như vậy, sau 16 tháng có mặt tại Việt Nam chiếc Coupe hạng sang Lexus LC 500 2018 độc nhất này cũng đã ra biển trắng để lăn bánh trên đường phố Hà Nội, thay vì bị "nhốt" dưới hầm đỗ xe tại Hà Nội nhiều tháng trời khiến ngoại thất đóng bụi dày đặc. LC 500 là sản phẩm mới của thương hiệu Lexus, ra mắt tại triển lãm Detroit hồi đầu năm 2017, cạnh tranh với dòng Mercedes-Benz S-Class Coupe. Thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng, cụm đèn pha thiết kế ấn tượng, công nghệ LED hoàn toàn. Hệ thống đèn pha đầy đủ các tính năng tự động, tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Cụm đèn hậu thiết kế 3D, sử dụng bóng LED nhỏ gọn và cá tính. Chiếc xe cho cảm giác không khác biệt nhiều so với bản concept LF-LC trước đây của Lexus. Xe sở hữu bộ la-zăng hợp kim có đường kính 20-21 inch mạ crôm. Ngoài giá bán tiêu chuẩn, khách mua dòng xe này có thể tùy chọn các trang bị khác với giá từ 2.790 đến 10.000 USD. Tiến vào bên trong khoang lái, Lexus LC Coupe 2018 có ghế ngồi được bọc da cao cấp, hệ thống giải trí với màn hình 10,3 inch kết nối cùng cụm phím touchpad. Một số chi tiết như bảng điều khiển trung tâm và bảng táp-lô đều do các thợ thủ công Takumi nổi tiếng của Lexus chế tạo. Các trang bị khác của xe bao gồm; vô lăng 3 chấu, bọc da, tích hợp một loạt phím bấm hỗ trợ người lái như ra lệnh bằng giọng nói, thiết lập kiểm soát hành trình, điều khiển hệ thống thông tin-giải trí... Hệ thống giải trí của xe sử dụng dàn loa cao cấp, với các kết nối thông dụng. LC 500 2018 sử dụng trackpad cảm ứng để điều khiển các chức năng thông tin-giải trí trên màn hình chính. Cần số cùng phanh tay điện tử tạo cảm giác đầy công nghệ cho chiếc xe này. Các hệ thống an toàn của xe gồm cảnh báo người qua đường, cảnh báo tiền va chạm, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, kiểm soát làn đường... Lexus LC 500 2018 độc nhất Việt Nam được trang bị khối động cơ xăng V8, dung tích 5.0 lít, hút khí tự nhiên, 32 van, sản sinh công suất tối đa 471 mã lực tại vòng tua máy 7.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại vòng tua máy 4.800 vòng/phút. Sức mạnh của động cơ được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 10 cấp, nhờ đó, Coupe thể thao Lexus LC 2018 độc nhất vô nhị tại Việt Nam chỉ mất thời gian 4,4 giây để có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 270 km/h.Giá xe Lexus LC 500 2018 tại nước ngoài cho bản tiêu chuẩn từ 92.000 USD (tương đương 2,14 tỷ đồng). Tại thị trường Việt Nam, theo giới chơi xe đồn đoán, nó sẽ có giá khoảng 10 tỷ đồng khi nộp đầy đủ thuế, phí và lăn bánh trên đường. Video: Lexus LC500 2018 đầu tiên tại Việt Nam (Nguồn: Johnny).

