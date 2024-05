Engler V12 – chiếc siêu môtô 4 bánh tốc độ lên tới hơn 400 km/h

Giờ đây, thương hiệu đã cho ra mắt một mẫu siêu môtô Engler V12 4 bánh với thiết kế “điên rồ” cùng trang bị khối động cơ V12 hàng đầu. Nhà sáng lập công ty Viktor Engler cho biết ông đã quyết định chế tạo chiếc siêu môtô Engler V12 bởi khách hàng khao khát thứ gì đó thậm chí còn độc đáo và hấp dẫn hơn so với mẫu xe đầu tiên vào năm 2019. Chính vì vậy, vị CEO của Engler đã quyết định nắm bắt cơ hội này và tạo ra một mẫu xe thực sự khác biệt. Engler cho biết: “Trong thời đại mà hầu như những mẫu xe đều hướng tới giảm dung tích động cơ, giảm số lượng xi-lanh và gia tăng của các loại xe hybrid, chúng tôi đã chọn đi theo một con đường khác bởi chính âm thanh, sức mạnh và sự điên rồ độc đáo này sẽ chỉ có khối động cơ V12 mới có thể mang lại.” Mẫu siêu motor Engler này sẽ có trọng lượng khô khoảng 1.200 kg, động cơ tạo ra công suất ấn tượng 1.184 mã lực và mô-men xoắn cực đại có thể đạt mức 1.200 Nm. Engler hiện vẫn chưa tiết lộ nguồn cung cấp động cơ V12 cho Engler 2024 từ đâu nhưng thương hiệu cho biết đã thiết kế hộp số riêng để phù hợp với hoạt động của chiếc xe này. Engler tiết lộ, hộp số ly hợp kép tám cấp của xe chỉ nặng khoảng 30 kg, biến đây trở thành hộp số nhẹ nhất có thể xử lý công suất động cơ lên tới 1.184 mã lực. Tính đến một tháng trước, hộp số này vẫn đang được phát triển nhưng khi hoàn thiện, thương hiệu ước tính xe Engler V12 có thể tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới hơn 400 km/h. Engler V12 thiết kế khung liền khối bằng sợi carbon và tất cả các bộ phận trên thân xe đều được làm từ các mảnh in 3D sử dụng vật liệu than chì carbon. Xe được trang bị bộ mâm có kích thước 20 inch đi kèm với bộ lốp Michelin Sport Cup 2 và được làm bằng magie rèn. Thương hiệu sẽ sản xuất tổng cộng 20 chiếc Engler V12 nhưng chỉ có 19 chiếc được bán vì CEO của thương hiệu Viktor Engler có kế hoạch để dành một chiếc cho riêng mình. Hiện tại, thương hiệu chưa tiết lộ giá xe Engler V12 2024, nhưng chắc chắn mức giá phải trả sẽ không hề rẻ và hơn nữa, những người mua thực sự cần phải đủ can đảm để có thể cầm lái chiếc siêu motor 4 bánh này. Video: Chi tiết Engler V12 – siêu môtô 4 bánh tốc độ hơn 400 km/h.

