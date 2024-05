Siêu bán tải Ram Rampage ra mắt bản Night Edition giá 54.387 USD

Phiên bản Ram Rampage Night Edition đặc biệt này sở hữu vẻ ngoài tối màu từ trong ra ngoài xe. Mẫu xe này còn sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn cao cấp vì mẫu xe được phát triển dựa trên phiên bản Laramie sang trọng. Ram đã sử dụng biệt danh Night Edition cho các phiên bản xe tải màu đen của mình kể từ năm 2019. Do đó, Rampage Night Edition 2024 mới đã được nâng cấp cho một số dòng Ram lớn hơn như 1500, 2500 và 3500 lớn hơn, không chỉ có ở Brazil mà còn ở Bắc Mỹ. Ngoại thất của Ram Rampage Laramie Night Edition sở hữu những chi tiết mạ chrome giống với phiên bản Laramie tiêu chuẩn nhưng đã được sơn chuyển sang màu đen bóng. Những chi tiết được thay đổi này bao gồm lưới tản nhiệt, trang trí đèn chiếu sáng, gương, khung cửa sổ, cản sau, ống xả và bộ mâm 18 inch đều được sơn đen. Để tạo thêm sự khác biệt về màu sắc, các nhà thiết kế của Ram đã sử dụng Granite Crystal cho logo của xe cũng như tấm ốp gầm ở phần cản trước. Bên trong khoang nội thất, xe được trang bị phần ghế bọc da màu đen ở các chi tiết như ghế ngồi, cửa xe và bảng điều khiển, thay thế cho da Mountain Brown của phiên bản Laramie. Một số chi tiết như trần xe cũng được bọc màu đen, các chi tiết như màn loa cũng được nhuộm đen thể thao. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,3 inch, hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, hệ thống điều hòa hai vùng, sạc không dây, 7 túi khí và một số tính năng an toàn chủ động ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát điểm mù. Khách hàng còn có thể lựa chọn thêm Gói Elite tùy chọn, bổ sung hệ thống âm thanh Harman Kardon 10 loa, đèn chiếu sáng xung quanh LED và ghế hành khách chỉnh điện. Phiên bản Night chỉ có sẵn động cơ xăng Hurricane 4 xi-lanh 2.0 lít tăng áp, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Sức mạnh này của xe được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp và hệ thống 4×4 Auto. Mức giá xe Rampage Laramie Night Edition đã có sẵn để đặt hàng ở Brazil với mức từ 54.387 USD. Với mức giá này, mẫu xe sẽ đắt hơn khoảng 2.935 USD so với Rampage Laramie nguyên bản. Tuy nhiên, mức giá này vẫn rẻ hơn so với phiên bản Rampage R/T hàng đầu của dòng xe này. Video: Siêu bán tải Ram Rampage ra mắt bản Night Edition.

