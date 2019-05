Xe Hyundai Kona màu sơn độc xuất hiện tại Việt Nam

Trong bảng màu của mẫu xe SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona tại Việt Nam chỉ có các màu sắc cơ bản như trắng, đen, đỏ,… mà không hề có các lựa chọn màu sơn trẻ trung, nổi bật như vàng, xanh lá, cam,… do vậy mà một chủ xe đã quyết định đổi màu chiếc xe của mình để thể hiện cá tính riêng. Chiếc Hyundai Kona màu độc này được sơn xanh lá cây đậm, kết hợp với bộ mâm cũng được sơn lại màu đen, giúp mẫu xe được bổ sung thêm phong cách thể thao và trẻ trung hơn nguyên bản. Màu sơn này cũng giúp chiếc xe thể hiện thêm cá tính và phong cách riêng của chủ nhân. Ngoài màu sơn mới, mẫu SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona vẫn không thay đổi so với nguyên bản. Cụ thể xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng được thiết kế theo một phong cách mới. Đèn định vị ban ngày DRL cùng đèn báo rẽ được dời lên trên, tách biệt với cụm đèn chiếu sáng áp dụng công nghệ Bi-LED cho cả 2 chế độ pha-cos đặt ở dưới. Cụm đèn hậu của xe cũng được sắp xếp độc đáo, các chi tiết như đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi... cũng mang thiết kế riêng biệt và được đặt bao quanh với lớp vỏ bảo vệ bắt đầu từ cột C. Lazang xe là loại 18 inch Diamond Cut thiết kế dạng 5 chấu kép đậm chất thể thao. Sở hữu chiều dài cơ sở 2.600mm, Kona mang tới một không gian rộng rãi và thỏa mái cho cả hai hàng ghế. Nội thất xe kết hợp giữa các chi tiết nhựa và da đem đến phong cách trẻ trung, năng động. Ghế ngồi bọc da và chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái, vô lăng xe được học da, điều chỉnh 4 hướng và bố trí các nút đàm thoại rảnh tay, điều khiển hành trình Cruise Control... đem đến sự tiện dụng và linh hoạt nhất. Ngoài ra, xe cũng được trang bị điều hòa tự động tích hợp khử Ion, cửa sổ trời, đèn tự động, gạt mưa tự động, khởi động nút bấm Start/Stop Engine, gương chiếu hậu chống chói ECM, cửa sổ chống kẹt, khóa cửa tự động theo tốc độ. Hệ thống giải trí vẫn hỗ trợ các kết nối Apple Carplay. Đặc biệt, Kona là chiếc xe duy nhất trong phân khúc ở Việt Nam hiện tại được trang bị sạc không dây chuẩn Qi. Các trang bị an toàn đáng chú ý của Hyundai Kona tại Việt Nam bao gồm: hệ thống phanh ABS/EBD/BA, hệ thống kiểm soát lực kép TCS, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống ổn định thân xe chống trượt..., cùng một số tính năng điện tử hỗ trợ như hệ thống hiển thị áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ lên/xuống dốc... Được chính thức phân phối ra thị trường Việt Nam từ cuối tháng 8/2018 với 3 phiên bản 2.0AT, 2.0AT đặc biệt và 1.6 Turbo đi kèm hộp số tự động 6 và 7 cấp cho từng phiên bản - giá xe Hyundai Kona mới lần lượt được niêm yế từ 615 triệu đồng, 675 triệu đồng và 725 triệu đồng. Mới đây, mẫu crossover cỡ nhỏ Hyundai Kona mới đây vừa bất ngờ được Hyundai Thành Công điều chỉnh giá bán tăng từ 20 đến 25 triệu đồng cho cả 3 phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và Turbo. Tuy nhiên, giá xe tại đại lý vẫn khá bình ổn và không có biến động nhiều so với trước. Video: Chi tiết Hyundai Kona mới ra mắt thị trường Việt Nam.

