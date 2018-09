Theo đó, Bộ đôi xế độ Hyundai siêu ngầu chuẩn bị trình làng SEMA 2018 sẽ đến từ các dòng Veloster và Ioniq với các nâng cấp hiệu năng. Được biết, 2 chiếc xe này sẽ còn tham gia vào cuộc thi xe độ 2018 Search for the Ultimate Street Car do hãng ắc quy Optima Batteries tổ chức. Hai chiếc xe Hyundai độ đặc biệt này sở hữu thiết kế khác biệt nhau và khác nhiều so với nguyên bản của nó. Đầu tiên đối với mẫu xe điện Hyundai Ioniq Electric, nó đã được hãng xe Hàn Quốc độ lại cả về ngoại hình lẫn động cơ xe. Về ngoại thất bên ngoài, xe được trang bị vi sai giới hạn, các lò xo phuộc cùng hệ thống làm mát được nâng cấp, mâm Volk Racing TE37 18 inch kèm lốp Bridgestone và hệ thống phanh Wilwood. Hyundai đã thay thế toàn bộ động cơ điện của chiếc Kona Electric mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, chiếc xe nay đã có công suất lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 394Nm - tăng 83 mã lực và 99Nm so với xe nguyên bản. Bản độ Ioniq này có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 8 giây và tốc độ tối đa đạt 185km/h. Còn đối với mẫu Veloster N lại được trang bị cánh khuếch tán gió dưới cản trước và hai bên thân cùng với đó bộ mâm BBS LM-R 19 inch đi kèm lốp Bridgestone Potenza RE-71R và hệ thống treo thể thao H&R thấp hơn 30mm theo phong cách xe đua.Hãng xe ôtô Hyundai cũng đã trang bị hệ thống xả mới, cổ hút kèm họng gió thoáng hơn và két giải nhiệt khí nạp thể tích lớn hơn cho động cơ 2.0l 4 xi-lanh tăng áp của Veloster N. Video: Xế độ Hyundai siêu ngầu chuẩn bị trình làng SEMA 2018.

