Xe BAIC "nhái" Jeep và Hummer giá rẻ tại Việt Nam

Mới đây, những hình ảnh chi tiết của hai chiếc SUV BAIC BJ40L Plus 2018 tại Việt Nam đã được đăng lên mạng và lập tức thu hút sự chú ý. Hai chiếc SUV Trung Quốc này được sơn màu đỏ và đen mang phong cách Jeep và Hummer, hiện đang có mặt tại một showroom ôtô ở Hải Phòng. Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2018, mẫu xe BAIC BJ40L Plus 2018 gây chú ý vì thiết kế ngoại thất khiến nhiều người liên tưởng đến một chiếc xe nhái Jeep và Hummer. BAIC BJ40L Plus 2018 trên thực tế chính là phiên bản cao cấp hơn của dòng SUV BJ40L. So với BJ40L tiêu chuẩn, BAIC BJ40L Plus có chắn bùn mở rộng khiến mẫu SUV nhái Jeep này trông giống Hummer hơn. Trên đầu BAIC BJ40L Plus 2018 xuất hiện lưới tản nhiệt theo phong cách đặc trưng của Jeep. Ngoài ra, xe còn có cản trước/sau mới được sơn trùng màu thân xe. Bên sườn của BAIC BJ40L Plus 2018 xuất hiện bộ vành 6 chấu kép bóng sáng. Thêm vào đó là vỏ gương ngoại thất mạ crôm và viền cửa sổ thứ ba màu đen. Đặc biệt, nóc của BAIC BJ40L Plus 2018 trên đầu người lái và hành khách phía trước có thể tháo rời ra như xe mui trần. Những điểm đáng chú ý khác trong thiết kế ngoại thất của BAIC BJ40L Plus 2018 bao gồm lốp dự phòng trên cửa cốp sau, cụm đèn hậu LED nằm dọc và tấm ốp bảo vệ gầm màu bạc. Tương tự trên đầu xe, tấm ốp bảo vệ gầm phía sau cũng tích hợp 2 móc kéo màu đỏ. Bước vào bên trong BAIC BJ40L Plus 2018, người lái được chào đón bằng không gian nội thất bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch nằm độc lập, ghế trước chỉnh điện và phanh đỗ xe điện tử. Bên dưới màn hình trung tâm là 2 cửa gió điều hòa hình tròn và nút bấm khởi động máy. Theo hãng BAIC, BJ40L Plus 2018 sở hữu chiều dài 4.645 mm và chiều rộng 1.843 mm. So với BJ40L tiêu chuẩn, BAIC BJ40L Plus 2018 rộng hơn 83 mm. Ngoài ra, BAIC BJ40L Plus 2018 còn có trọng lượng 2.055 kg. Nguồn cung cấp sức mạnh cho BAIC BJ40L Plus 2018 là 3 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Cuối cùng là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít với công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Các động cơ này kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, 6 cấp và tự động 6 cấp. Tại thị trường Trung Quốc, BAIC BJ40L Plus 2018 có giá dao động từ 159.800 - 189.800 Nhân dân tệ (khoảng 547 - 650 triệu đồng). Hiện giá xe BAIC BJ40L Plus 2018 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

