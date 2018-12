WMoto Cub Classic nhái Honda Cub giá chỉ 25,6 triệu đồng

Ngay sau khi Honda giới thiệu Super Cub C125 - mẫu xe tiếp nối “huyền thoại” Honda Cub, tại Malaysia, thương hiệu WMoto cũng vừa trình làng chiếc Cub Classic có kiểu dáng y hệt dòng xe Honda Super Cub C125 đang nổi. Từ đầu đến chân có nhiều chi tiết trên xe máy WMoto Cub Classic khiến người tiêu dùng liên tưởng đến mẫu xe Super Cub C125. Thiết kế bên ngoài có phần cổ điển, hướng về huyền thoại nhưng một vài trang bị hiện đại trên xe được cho là khá thu hút như đèn pha, đèn xi nhan sử dụng công nghệ đèn LED, ổ cắm USB để sạc các thiết bị di động... Cụm đồng hồ điều khiển cũng được lắp đèn LED hiệu ứng màu đẹp mắt. WMoto Cub Classic dùng hệ thống treo dạng phuộc up-side-down phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau. Điểm được cho là rất giống Super Cub C125 ở Cub Classic chính là phần ghi-đông gù lên, nhưng ở mẫu xe "made in" Đài Loan thì bộ phận này có phần dày dặn, cứng cáp hơn khiến nó dị hẳn so với mẫu xe Nhật Bản. Cub Classic sở hữu mâm xe dạng nan hoa kích thước 17 inch, nặng 100 kg Xe được trang bị động cơ SOHC xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 109,22 cc cho công suất cực đại 6,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô men xoắn 8 Nm tại 5.000 vòng/phút. Đông cơ này kết hợp với hộp số 4 cấp. WMoto cho biết động cơ trên Cub Classic đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Bình xăng dung tích 4 lít dưới ghế lái. Một tính năng đặc biệt giúp Cub Classic trở nên hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nhỏ là phần ghế sau có thể dễ dàng tháo gỡ... ... và trở thành giá đỡ hàng hóa để chở đồ khá tiện lợi.Giá xe WMoto Cub Classic khá rẻ, chỉ 1.100 USD (khoảng 25,6 triệu đồng), rẻ hơn 2,5 lần so với giá bán Honda Super Cub C125 ngay tại thị trường Malaysia. Trước Malaysia, WMoto Cub Classic cũng có màn ra mắt Indonesia vào tháng 11/2018 với giá bán khoảng 29 triệu đồng. Video; Xe máy WMoto Cub Classic nhái Honda Cub.

