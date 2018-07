Trải nghiệm Chevrolet Colorado mới giá từ 624 triệu tại Việt Nam

Chương trình Trải nghiệm Chevrolet Colorado mới sẽ tạo cơ hội cho các khách hàng tiềm năng từ 5 đại lý tại Hà Nội và 7 đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh đến lái thử mẫu xe Colorado High Country mới trang bị động cơ 2.5L turbo tăng áp điều khiển cánh biến thiên (2.5L VGT) công nghệ cao tại hai ddieaj điểm test xe nổi tiếng nhất tại Việt Nam là: Đồng Mô, Hà Nội và trường đua HappyLand, Long An. Mẫu Colorado vừa được bổ sung động cơ 2.5L VGT tiên tiến, bộ biến mô giảm chấn dạng con lắc ly tâm (CPA) mới cho trải nghiệm lái tinh tế hơn, tính năng khóa an toàn 2 nấc và 2 màu ngoại thất mới. Chính vì vậy, Colorado hứa hẹn sẽ đem lại cho người tham dự những trải nghiệm lái lý thú nhất trên cả cung đường bằng lẫn đường địa hình. Hành trình lái thử Chevrolet Colorado 2018 trên đường bằng sẽ khởi động với bài kiểm tra tăng tốc đơn giản chứng minh sức mạnh và lực kéo của động cơ 180 mã lực trên Colorado cùng với đó là phản ứng nhạy bén với tốc độ của hệ thống lái trên xe. Khi lái xe ở tốc độ cao, điều quan trọng là cần phải đảm bảo chiếc xe có khả năng giảm tốc nhanh và gấp mà không khiến người lái mất kiểm soát xe. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên Colorado ngăn bánh xe không bị trượt và giữ an toàn cho người lái khi phanh khẩn cấp. Tại bài kiểm tra ABS trên Chevrolet Colorado mới, khách hàng sẽ cảm thấy vô cùng phấn khích khi trải nghiệm cách mà hệ thống này làm việc. Những tay lái lâu năm có thể đã khá quen thuộc với lái xe zic-zac nhưng khả năng phản hồi nhanh và cảm giác lái chắc chắn do tay lái trợ lực điện (EPS) trên Colorado mang lại sẽ khiến trải nghiệm này trở nên mới mẻ. Đặc biệt nhờ khả năng xử lý mượt mà những khúc cua gấp hỗ trợ bởi hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), thử thách đánh lái zic-zac và làm chủ tốc độ với Colorado sẽ là một trải nghiệm thú vị. Ngay cả những người lái xe cẩn thận nhất cũng có thể mất tập trung trên đường khi lái xe. Đó là lý do tại sao các mẫu xe của Chevrolet, đặc biệt là Colorado, được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn chủ động bao gồm cảnh báo va chạm sớm (Front Collision Alert). Tính năng này cảnh báo người lái khi chiếc xe đang đi quá gần phương tiện trước mặt và tốc độ đang quá cao, giúp lái xe tránh được nguy cơ va chạm. Thử thách cuối cùng cho chiếc Colorado trên đường bằng là thử thách kéo xe, giúp khách hàng cảm nhận rõ nét sức mạnh và độ tin cậy của chiếc Colorado với lực kéo lớn và động cơ mới mạnh mẽ. Nếu như trải nghiệm đường bằng chủ yếu tập trung vào vai trò của các tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ người lái trên Colorado thì chặng đường địa hình với 7 thử thách lái khác nhau là nơi người tham gia có thể phô diễn bản lĩnh và kỹ năng của họ khi kết hợp với khả năng vận hành mạnh mẽ trên mọi địa hình của Colorado. Với hệ dẫn động 4 bánh, lái chiếc xe bán tải Colorado vượt đoạn đường bùn lầy sẽ trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó, thiết kế linh hoạt và thông minh của phần đầu xe cho phép chiếc bán tải vượt qua các địa hình sình lấy an toàn mà không ảnh hưởng tới động cơ và hệ thống điện. Lái xe ở tốc độ cao trên các cung đường địa hình đối với một số chiếc xe có thể là cơn ác mộng bởi sự rung lắc liên tục do va chạm mạnh. Tuy nhiên, với một hệ khung gầm vững chắc, hệ thống treo được tinh chỉnh chính xác, và bộ giảm xóc mới, Colorado sẽ đảm bảo mang đến một trải nghiệm lái mượt mà và trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, hệ thống cân bằng điện tử (ESC) của Colorado giúp tăng cường tính ổn định trên xe, phát hiện và giảm nguy cơ mất lực kéo trong mọi điều kiện đường xá. Hệ thống kiểm soát lực kéo trên Colorado còn giúp ngăn lốp xe không bị trượt khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt, mang đến một trải nghiệm đầy phấn khích mà không phải lo lắng gì. Trải nghiệm lái xe địa hình không thể thiếu những thử thách với các đồi dốc. Thử thách leo đồi cho phép người lái kiểm nghiệm sức mạnh từ động cơ Duramax turbo diesel 4 xy-lanh 2.5L VGT công suất 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 440Nm. Lái xe sẽ được trải nghiệm một cách thực tế nhất khả năng bám đường, chống trơn trượt của hệ dẫn động 4 bánh. Trải nghiệm lái xe trên đồi đá sẽ phô diễn khả năng vượt mọi địa hình của chiếc bán tải với khoảng sáng gầm xe 216 mm cùng góc tới 27,3 độ và góc thoát 23,2 độ. Thêm vào đó, tính năng khóa an toàn 2 nấc mới trên Colorado ngăn chặn các tình huống tắt động cơ đột ngột do chìa khóa bị xoay không chủ đích khi đang chinh phục địa hình gập ghềnh. Kể từ 1/7/2018, mẫu bán tải Chevrolet Colorado của GM Việt Nam sẽ không còn mô hình động cơ 2.8L, thay vào đó là động cơ mới 2.5L VGT và bổ sung thêm tính năng an toàn với giá bán từ 624 – 819 triệu đồng. Xe có thêm 2 màu mới gồm Cam và Xám ánh kim bên cạnh 6 màu sơn ngoại thất đã có như Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Xám và Xanh. Video: Xem trải nghiệm bán tải Chevrolet Colorado.

