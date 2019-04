Toyota Camry 2019 ùn ùn về Việt Nam, xe cũ "đại hạ giá"

Trong tháng 4/2019 này, mẫu xe Toyota Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Tuy chưa có xác nhận thông tin về thời điểm ra mắt nhưng theo một số nhân viên kinh doanh tại các đại lý Toyota, khách hàng đặt cọc mẫu xe Toyota Camry nhập khẩu sẽ được nhận xe vào tháng 5/2019. Như để dọn đường cho việc bán Toyota Camry hoàn toàn mới, nhiều đại lý đang thực hiện ưu đãi giảm giá xe Toyota Camry lắp ráp đang bán hiện nay. Tại các đại lý Toyota chính hãng ơ Hà Nội, phiên bản Camry lắp ráp trong nước đời 2018 được giảm giá 55 triệu đồng cho phiên bản 2.0E và 65 triệu đồng bản 2.5G. Riêng phiên bản 2.5Q đã hết hàng. Vò hồi đầu tháng 3/2019 vừa qua, lô xe Toyota Camry 2019 đầu tiên nhập được khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã về Việt Nam từ với số lượng 78 chiếc với 2 kiểu loại gồm 2.0G và 2.5Q. Trong đó, Camry 2.5Q là 72 xe và phiên bản 2.0G là 6 xe. Tiếp sau lô đầu tiên, lô Camry 2019 thứ 2 tiếp tục về nước với số lượng hơn 200 chiếc, cập cảng tại TP HCM. Về thiết kế, Toyota Camry 2019 sở hữu phong cách thiết kế mang tính "lột xác" so với phiên bản hiện hành. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình chữ X cỡ lớn kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ mới Hi-LED. Theo quan sát, mẫu xe sedan Toyota Camry 2019 phiên bản 2.5Q khi về đến thị trường Việt Nam cũng sẽ được trang bị cửa sổ trời. Đây là điểm đặc biệt so với các phiên bản lắp ráp đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Toyota Camry 2.5Q 2019 mới về Việt Nam lần này cũng sẽ được trang bị bộ mâm đa chấu màu xám với kích thước 18 inch cùng lốp Bridgestone. Phần đuôi xe với đèn hậu dạng Led cùng thiết kế mềm mại và tinh tế. Bước vào không gian nội thất, Camry 2.5Q 2019 vẫn giữ nguyên phong cách sang trọng như các đời trước với nhiều chi tiết bọc da, ốp gỗ. Thiết kế khoang nội thất này cũng mang tới sự trẻ trung và hiện đại hơn. Các option cao cấp mà hiếm khi nào xuất trên các mẫu xe Toyota đều được trang bị trên Camry 2.5Q 2019 như ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 2 vị trí, gương chiếu hậu gập và chỉnh điện, có chức năng tự gập khi khoá xe. Hệ thống âm thanh 9 loa JBL, điều hoà tự động 3 vùng độc lập. Ngoài ra còn có sưởi kính trước và sau. Xe cũng được trang bị hai đồng hồ Analog hai bên cùng một màn hình LCD ở giữa dễ nhìn và hiện đại. Màn hình giải trí trung tâm LCD với cách bố trí hợp lý và đơn giản tích hợp bản đồ định vị... Hàng ghế sau cũng được chỉnh điện để giúp người ngồi có cảm giác thoải mái hơn. Toàn bộ các bản trang bị của Toyota Camry 2019 đều có 7 túi khí trong khi bản cao cấp có 9 túi khí. Các trang bị an toàn khác của xe còn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử,... Trong khi đó, gói an toàn Toyota Safety Sense dành riêng cho bản cao cấp nhất. Nhiều khả năng, phiên bản phiên bản Toyota Camry 2.0G mới sẽ sử dụng động cơ cũ, là máy xăng 2.0 lít, cho công suất tối đa 165 mã lực. Còn bản 2.5Q có thể có động cơ 2.5 lít mạnh hơn, công suất 209 mã lực. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Theo tư vấn từ phía bán hàng cho biết Toyota Camry 2019 sắp bán ra tại Nam lần này sẽ có 2 phiên bản, gồm 2.0G và 2.5Q. Giá Toyota Camry 2019 tham khảo cao nhất tại các đại lý chính hãng của Toyota có thể lên tới 1,6 tỷ đồng. Mức giá này cũng chỉ là ước tính trước ngày ra mắt. Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay, bỏ xa về mặt doanh số so với các đối thủ như Mazda6, Kia Optima hay Honda Accord. Trong năm 2018, Toyota Camry bán ra 4.508 xe. Hiện tại, Camry đang được bán tại Việt Nam gồm 3 phiên bản 2.0E, 2.5G và 2.5Q tương ứng với mức giá từ 997 triệu đến 1,302 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Camry 2019 nhập Mỹ tại Việt Nam.

Trong tháng 4/2019 này, mẫu xe Toyota Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Tuy chưa có xác nhận thông tin về thời điểm ra mắt nhưng theo một số nhân viên kinh doanh tại các đại lý Toyota, khách hàng đặt cọc mẫu xe Toyota Camry nhập khẩu sẽ được nhận xe vào tháng 5/2019. Như để dọn đường cho việc bán Toyota Camry hoàn toàn mới, nhiều đại lý đang thực hiện ưu đãi giảm giá xe Toyota Camry lắp ráp đang bán hiện nay. Tại các đại lý Toyota chính hãng ơ Hà Nội, phiên bản Camry lắp ráp trong nước đời 2018 được giảm giá 55 triệu đồng cho phiên bản 2.0E và 65 triệu đồng bản 2.5G. Riêng phiên bản 2.5Q đã hết hàng. Vò hồi đầu tháng 3/2019 vừa qua, lô xe Toyota Camry 2019 đầu tiên nhập được khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã về Việt Nam từ với số lượng 78 chiếc với 2 kiểu loại gồm 2.0G và 2.5Q. Trong đó, Camry 2.5Q là 72 xe và phiên bản 2.0G là 6 xe. Tiếp sau lô đầu tiên, lô Camry 2019 thứ 2 tiếp tục về nước với số lượng hơn 200 chiếc, cập cảng tại TP HCM. Về thiết kế, Toyota Camry 2019 sở hữu phong cách thiết kế mang tính "lột xác" so với phiên bản hiện hành. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt hình chữ X cỡ lớn kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ mới Hi-LED. Theo quan sát, mẫu xe sedan Toyota Camry 2019 phiên bản 2.5Q khi về đến thị trường Việt Nam cũng sẽ được trang bị cửa sổ trời. Đây là điểm đặc biệt so với các phiên bản lắp ráp đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Toyota Camry 2.5Q 2019 mới về Việt Nam lần này cũng sẽ được trang bị bộ mâm đa chấu màu xám với kích thước 18 inch cùng lốp Bridgestone. Phần đuôi xe với đèn hậu dạng Led cùng thiết kế mềm mại và tinh tế. Bước vào không gian nội thất, Camry 2.5Q 2019 vẫn giữ nguyên phong cách sang trọng như các đời trước với nhiều chi tiết bọc da, ốp gỗ. Thiết kế khoang nội thất này cũng mang tới sự trẻ trung và hiện đại hơn. Các option cao cấp mà hiếm khi nào xuất trên các mẫu xe Toyota đều được trang bị trên Camry 2.5Q 2019 như ghế lái chỉnh điện tích hợp nhớ 2 vị trí, gương chiếu hậu gập và chỉnh điện, có chức năng tự gập khi khoá xe. Hệ thống âm thanh 9 loa JBL, điều hoà tự động 3 vùng độc lập. Ngoài ra còn có sưởi kính trước và sau. Xe cũng được trang bị hai đồng hồ Analog hai bên cùng một màn hình LCD ở giữa dễ nhìn và hiện đại. Màn hình giải trí trung tâm LCD với cách bố trí hợp lý và đơn giản tích hợp bản đồ định vị... Hàng ghế sau cũng được chỉnh điện để giúp người ngồi có cảm giác thoải mái hơn. Toàn bộ các bản trang bị của Toyota Camry 2019 đều có 7 túi khí trong khi bản cao cấp có 9 túi khí. Các trang bị an toàn khác của xe còn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử,... Trong khi đó, gói an toàn Toyota Safety Sense dành riêng cho bản cao cấp nhất. Nhiều khả năng, phiên bản phiên bản Toyota Camry 2.0G mới sẽ sử dụng động cơ cũ, là máy xăng 2.0 lít, cho công suất tối đa 165 mã lực. Còn bản 2.5Q có thể có động cơ 2.5 lít mạnh hơn, công suất 209 mã lực. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Theo tư vấn từ phía bán hàng cho biết Toyota Camry 2019 sắp bán ra tại Nam lần này sẽ có 2 phiên bản, gồm 2.0G và 2.5Q. Giá Toyota Camry 2019 tham khảo cao nhất tại các đại lý chính hãng của Toyota có thể lên tới 1,6 tỷ đồng. Mức giá này cũng chỉ là ước tính trước ngày ra mắt. Toyota Camry là mẫu sedan cỡ D bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay, bỏ xa về mặt doanh số so với các đối thủ như Mazda6, Kia Optima hay Honda Accord. Trong năm 2018, Toyota Camry bán ra 4.508 xe. Hiện tại, Camry đang được bán tại Việt Nam gồm 3 phiên bản 2.0E, 2.5G và 2.5Q tương ứng với mức giá từ 997 triệu đến 1,302 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Camry 2019 nhập Mỹ tại Việt Nam.