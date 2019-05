Toyota Avanza 2019 giá 328 triệu tại Philippines, sắp về VN

Mới đây tại Philippines, Toyota Motor Philippines (TMP) đã chính thức ra mắt mẫu Avanza 2019 bản nâng cấp tại quốc gia này. Mẫu Toyota Avanza 2019 mới sẽ được bán ra tổng cộng 06 phiên bản khác nhau bao gồm bản 1.5l và 1.3l với cả số sàn và từ động, nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ nhỏ đang bán chạy hiện nay. Bước sang phiên bản nâng cấp, Toyota Avanza 2019 được nâng cấp cả về thiết kế và trang bị. Trong đó, sự thay đổi lớn nhất của Toyota Avanza 2019 xuất hiện trên đầu xe. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy cản trước mới, tích hợp gọn gàng với lưới tản nhiệt rộng và cao hơn. Chưa hết, trên cản trước còn có hốc đèn sương mù khác biệt so với phiên bản cũ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới được chia đôi thành 2 tầng, tương tự trang bị của mẫu MPV hạng sang Toyota Vellfire 2018. Tương tự đầu xe, phần đuôi xe của Avanza 2019 cũng được nâng cấp thiết kế nhờ cửa cốp cải tiến và cụm đèn hậu mở rộng, nối với nhau bằng một thanh mạ crôm sáng bóng. Thiết kế mới của cụm đèn hậu giúp phần đuôi Avanza 2019 như rộng hơn trước. Cuối cùng là cụm đèn phản quang mới với thiết kế hình tròn, nằm trong hốc màu đen nằm dọc và bộ vành hợp kim nâng cấp. So với bản tiêu chuẩn, Toyota Avanza Veloz 2019 có một số điểm khác biệt như cản trước, thanh ba-bô-lê bên sườn và cản sau thể thao hơn. Bên trong cabin Avanza 2019 nâng câp mới cũng được thay đổi, bảng táp-lô điều khiển được thiết kế mới, đáng chú ý là trang bị điều hoà tự động và có các cổng sạc mới được đặt ở ghế sau để sạc điện thoại và các thiết bị di động khác dễ dàng hơn trước. Ở phiên bản cao cấp, Avanza 2019 được trang bị màn hình thông tin giải trí cảm ứng có kích thước 6,8 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, đầu CD/ DVD, MP3, FLAC, radio AM/ FM, AUX, Bluetooth và kết nối USB. Ở các phiên bản thấp, xe được trang bị khá khiêm tốn như: hệ thống âm thanh 2-DIN hỗ trợ CD, MP3, USB và AUX,... Cả 02 phiên bản động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 1.3L và 1.5L Dual VVT-i hút khí tự nhiên trên Toyota Avanza 2019 cho công suất lần lượt: 93 mã lực với mô-men xoắn 121Nm (1.3L); 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 136Nm (1.5L). Tùy thuộc vào biến thể, Avanza 2019 sử dụng hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.Giá xe Toyota Avanza 2019 tại thị trường Philppine từ 731.000 - 1.065.000 PHP (tương đương 328 - 427 triẹu đồng). Khác với thị trường Malaysia chỉ bán phiên bản động cơ 1.5L, Avanza mới tại Philippines vẫn cung cấp đủ 2 phiên bản động cơ 1.5L và 1.3L như trước đó. Dự kiến xe sẽ về thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Chi tiết cỡ nhỏ Toyota Avanza 2019.

