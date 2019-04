Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam, xe lắp ráp lên ngôi

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), danh sách ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2019 đã lộ diện. Đáng chú ý trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất tháng này việc xuất sắc giành lại vị trí số 1 các mẫu xe bán chạy của Toyota Vios cũng như hành trình "thoát ế" thành công của Mitsubishi Xpander. Cụ thể, với doanh số đạt tới 3.161 xe, Vios đã xuất sắc giành lại vị trí ngôi vương của top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 3/2019. Chính động thái mạnh tay giảm giá đã giúp Vios bỏ xa vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp là Mitsubishi Xpander một khoảng cách khá xa (1.323 xe). Đồng thời, doanh số này cũng giúp Vios trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc hạng B tại Việt Nam. Cũng trong tháng 3/2019, Mitsubishi Xpander đã lội ngược dòng "thoát ế" khi đạt 1.838 xe, đứng thứ 2 trong bảng tổng sắp. Đây là một vị trí không nhiều bất ngờ khi Xpander đang là một mẫu xe nổi bật trong phân khúc xe đa dụng MPV tại Việt Nam. Việc lọt danh sách các xe ế của tháng trước phần lớn là do nguồn cung của mẫu xe này không đủ để cung cấp cho nhu cầu của khách hàng. Theo sát nút Xpander là Innova - một gương mặt khác cũng đến từ phân khúc xe đa dụng MPV. Trong tháng 3/2019, Innova đã trở lại danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam với doanh số 1.712 xe, cách biệt khá mong manh với vị trí thứ 2 của Xpander (126 xe). Trong tháng 3/2019 này cũng chứng kiến sự tụt hạng của Honda CR-V và Hyundai Accent. Cụ thể, Accent chỉ đạt 1.168 xe, tuy có tăng so với tháng trước (933 xe) nhưng lại tụt từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 4 trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất. Trong khi đó mẫu Honda CR-V đạt doanh số 1.389 xe, tụt từ vị trí thứ 1 xuống vị trí thứ 5 trong bảng tổng sắp. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, CR-V lại là mẫu xe có mức tăng trưởng cao nhất (236,3%). Nguyên nhân là do nguồn cung đầy đủ cùng chính sách bán hàng tặng kèm phụ kiện đã giúp mẫu xe này không ngừng hết hot. Mazda3 đứng ở vị trí thứ 6 với doanh số bán ra trong tháng 3/2019 là 1.166 chiếc. Ở tháng trước đó, mẫu xe này từng nắm giữ ngôi vị là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất trong phân khúc với doanh số 615 chiếc. Đáng chú ý nhất trong danh sách 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng này chính là sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng của mẫu xe nhập khẩu Toyota Wigo. Với doanh số 1.152 xe, Wigo đã vượt qua cả Grand i10 yên vị ở vị trí thứ 7 trong bảng tổng sắp. Đồng thời, Wigo cũng đã ngoạn mục soán ngôi các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như Morning (1.018 xe), Grand i10 (1.112 xe) để trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc. Việc mạnh tay giảm giá từ phía các đại lý đã giúp doanh số tháng 3 của Toyota Wigo được cải thiện tích cực, trở lại danh sách các xe bán chạy kể từ tháng 10/2018. Kia Cerato xếp ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng với doanh số 1.037 chiếc. Trên thị trường, Kia Cerato 2019 thế hệ mới sẽ được bán ra thị trường với 4 phiên bản: 1.6MT, 1.6AT, 1.6AT Deluxe và 2.0AT Premium, mức giá tương ứng lần lượt là: 559, 589, 635 và 675 triệu đồng. Cái tên đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng xe ôtô bán chạy nhất là Honda City. Kết thúc tháng 3/2019, mẫu xe này bán được 1.022 chiếc. Hiện tại, Honda City phân phối ra thị trường với 2 phiên bản: City 1.5 giá 559 triệu đồng và và City 1.5 TOP giá 599 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy tháng 3/2019.

