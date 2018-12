Top 10 mẫu superbike thương mại mạnh nhất thế giới năm 2018

Nằm trong top 10 môtô thương mại mạnh nhất thế giới năm 2018 có Suzuki GSX-R1000. Mẫu xe này có công suất 202 mã lực, tốc độ tối đa 295km/h. Động cơ của Gixxer thế hệ mới đã được trang bị hệ thống van biến thiên thông minh, góp phần khiến nó có thể đạt công suất ấn tượng 202PS. Chiếc xe có thể đạt tới tốc độ trên một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Với đời xe 2019, Kawasaki đã cải tiến động cơ của ZX-10R để giữ được tính cạnh tranh của chiếc xe trên cả đường đua lẫn đường phố. Trên ZX-10R 2019, động cơ của chiếc xe đã được thiết kế lại hoàn toàn nắp quy-lát và dàn cam cò. Cụ thể hơn, cơ cấu cò mổ của chiếc xe nay có thiết kế dạng ngón tay, khiến trọng lượng của dàn cam nhẹ hơn tới 20% so với trước đây. Điều này giúp cho động cơ của xe có được vòng tua máy lớn hơn và buồng đốt gọn hơn. Nếu so với đời 2018, ZX-10R 2019 mạnh hơn 3PS. Kawasaki Ninja ZX-10RR được nâng cấp thêm các tay biên titan tới từ hãng Pankl có trọng lượng nhẹ hơn 400g. Điều này khiến tua máy cực đại của chiếc xe được đẩy thêm 600rpm, nâng công suất lên thành 204PS. Sở hữu phiên bản đặc biệt này, khách hàng sẽ còn có hệ thống phuộc điện tử KECS và mâm hợp kim Marchesini Genesi M7RS. Là đối thủ trực tiếp của Hayabusa, nhưng Kawasaki ZZR1400 (hay Ninja ZX-14R) có tốc độ tối đa chỉ lớn hơn đúng 3km/h. Dù không lâu đời bằng Hayabusa, nhưng chiếc ZZR1400 hiện đang được bán cũng đã rất cũ khi đã ra đời từ 12 năm trước. BMW S1000RR thế hệ mới là một trong những mẫu xe được mong chờ nhất hiện nay. Sau 10 năm, ''cá mập'' chính thức nhận được sự thay đổi toàn diện về cả thiết kế và động cơ. Động cơ trên S1000RR 2019 vẫn là khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng DOHC 16 van, dung tích 999 cc, tuy nhiên đã được thiết lập lại hoàn toàn. Động cơ này sản sinh công suất 207 mã lực (tăng 8 mã lực) tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn 113 Nm tại 11.000 vòng/phút Với đời 2019 Aprilia đã lần đầu tiên nâng đường kính trái piston của RSV4 Factory từ 78 lên thành 81mm, khiến dung tích động cơ tăng lên thành 1.078cc như các dòng Tuono naked bike hiện tại. Cùng với ECU Magneti Marelli 7SM được giới hạn tua máy ở 13.600rpm và hệ thống xả Akrapovic trang bị sẵn, công suất động cơ đã tăng lên thành 217 mã lực ở 13.200rpm và mô-men xoắn đạt 122Nm tại 11.000rpm. Panigale V4 R - siêu môtô mạnh nhất của Ducati sở hữu cánh gió. Là xe thương mại nhưng Ducati làm ra chiếc Panigale V4 R với mục đích chính là tham gia giải đua WSBK. Vì vậy, Panigale V4 R có hiệu suất cực cao với công nghệ xe đua. Khối động cơ V4 1.103 cc sản sinh công suất 214 mã lực trên Panigale V4 S được cắt giảm xuống còn 998 cc trên Panigale V4 R. Dù dung tích nhỏ hơn nhưng do được áp dụng các công nghệ xe đua, Panigale V4 R sở hữu sức mạnh lên đến 221 mã lực và mô-men xoắn 112 Nm. Là chiếc Brutale đầu tiên sau nhiều năm với động cơ 4 xi-lanh, MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro đồng thời là chiếc streetfighter thương mại hoàn hảo nhất hiện nay. Điểm nhấn nổi bật trong thiết kế mới của Brutale 1000 Serie Oro đó là cánh gió được tích hợp vào bộ ốp bảo vệ hai bên két nước. Không chỉ có tác dụng trang trí, cánh gió này còn giúp tăng lực nén không khí tới chiếc xe ở tốc độ hơn 200km/h mà không ảnh hưởng tới cảm giác lái. Dù có dung tích động cơ giảm so với các phiên bản Panigale V4 khác nhưng nhờ những công nghệ của xe đua, Ducati Panigale V4 R đã có hiệu năng cao hơn nhiều. Động cơ xe vẫn cực kỳ mạnh mẽ với công suất tối đa lên tới 221 mã lực và mô-men xoắn 112Nm. Nếu lắp pô Akrapovic full-system, công suất xe sẽ được đẩy lên cao tới 234 mã lực - biến Panigale V4 R trở thành chiếc Ducati thương mại mạnh nhất trong lịch sử. Để bạn đọc dễ so sánh, Panigale V4 thường mạnh 214 mã lực và bản V4 Speciale cũng chỉ đạt 226 mã lực. Với công suất tối đa 231 mã lực, Kawasaki Ninja H2 2019 đã chính thức trở thành mẫu superbike thương mại mạnh nhất Thế giới, vượt qua Ducati Panigale V4.

