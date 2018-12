Thợ Việt chi 400 triệu độ Mercedes S-Class cũ thành Maybach

Mới đây một người đam mê xe tại Nghệ An, đã thực hiện một dự án độ khá độc đáo. Được biết chủ nhân của chiếc xe trong bài viết này đã tìm mua một chiếc Mercedes-Benz S-Class đời cũ (S350 đời 2007) với giá khoảng 650 triệu đồng. Cảm thấy chưa hài lòng, anh chi thêm khoảng hơn 400 triệu đồng nữa để nâng cấp chiếc xe lên đời 2012. Theo chủ nhân chiếc xe cho hay, chiếc S350 đời 2007 này đã lăn bánh được hơn 180.000 km và đã đến lúc cần thay thế các chi tiết hao mòn để nó có thể vận hành với trạng thái tốt nhất. Sau khi kiểm tra dàn gầm, động cơ, hệ thống lái..., anh quyết định thay mới những chi tiết cần thiết. Ngay sau khi nâng đời với những chi tiết được mua lại và cả những chi tiết tận dụng mà mình đang có, chiếc xe Mercedes-Benz S350 đời 2007 đã "biến hình" thành mẫu xe siêu sang Mercedes-Maybach S600 đời 2012. Về diện mạo bên ngoài, chiếc xe được nâng cấp 22 chi tiết khác nhau. Cụ thể là cụm đèn phía trước, đèn sau cũng như đèn gầm được thay mới hoàn toàn. Đèn pha bi-xenon projector, đèn định vị ban ngày, xi-nhan, đèn gầm và cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED... Ngoài ra, chiếc xe này cũng đã được thay thế bầu hơi, bơm nâng gầm, dầu máy, lọc dầu, bugi, bơm xăng, lọc xăng, lọc gió, mobin, hệ thống gioăng cao su bị lão hóa... để hoạt động bèn bỉ hơn so với nguyên bản khi mua. Điểm ấn tượng nhất của Mercedes S350 cũ độ siêu sang này là vành xe đã được thay thế bằng loại sử dụng trên Maybach S600 đời 2017 mới nhất. Nhiều người yêu xe sau khi nhìn ngắm tổng thể của bản độ hoàn toàn mới này cũng đánh giá bộ mâm giúp chiếc xe thêm phần sang trọng. Ngoài ra, cụm gương chiếu hậu, cản trước và sau của xe cũng được thay mới. Ngoài việc thay đổi ngoại hình chiếc xe từ Mercedes-Benz S-Class đời cũ từ 2007 lên phiên bản 2012 và mang phong cách xe siêu sang Maybach, chiếc xe này vẫn giữ nguyên khối động cơ nguyên bản trước đây.

Về động cơ, Mercedes-Benz S350 phiên bản 2007 được hãng xe sang Đức trang bị khối động cơ4 xi lanh 2.2 lít, sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, hộp số tự động 7 cấp và được đánh giá là mẫu xe tiêu thụ nhiên liệu khá hiệu quả vào thời điểm mới ra mắt. Được biết chủ nhân của chiếc xe và cũng là nguời tự tay độ chiếc Mercedes-Benz S350 này là anh Hoàng Lâm, một người đam mê xe tại Nghệ An. "Là một người tiếp xúc nhiều với xe hơi, tôi tin rằng chiếc S350 này dù sản xuất cách đây hơn 10 năm nhưng vẫn còn hoạt động tốt. Đặc biệt là mức giá của xe khá phù hợp." Anh Lâm chia sẻ. Video: Đánh giá Mercedes Maybach S600 tại Việt Nam.

