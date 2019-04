SUV hạng sang giá rẻ Hồng Kỳ HS5 chỉ 692 triệu đồng

Hồng Kỳ là một thương hiệu biểu tượng của làng xe Trung Quốc. Trong quá khứ, Hồng Kỳ vốn được biết đến như thương hiệu chuyên sản xuất xe cho nguyên thủ và các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc. Mới đây tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, thương hiệu này đã cho ra mắt mẫu xe SUV Hồng Kỳ HS5. HS5 trên thực tế là phiên bản thương mại của mẫu xe concept Hồng Kỳ U-Concept đã từng trình làng tại Trung Quốc vào năm 2017. Thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, Hồng Kỳ HS5 2019 mới sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.760 mm, rộng 1.907 mm, cao 1.700 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. So với phiên bản concept, Hồng Kỳ HS5 đương nhiên sở hữu một số điểm khác biệt trong thiết kế sao cho phù hợp với xe thương mại hơn. Theo đó, HS5 cũng được trang bị lưới tản nhiệt thác nước với những nan mạ crôm nằm dọc vốn là đặc trưng của thương hiệu ôtô Hồng Kỳ. Ở giữa lưới tản nhiệt có một nan màu đỏ làm điểm nhấn. Tương tự như vậy, trên nắp capô của mẫu xe ôtô Trung Quốc này cũng có một đường màu đỏ nữa. Đây là đặc điểm nhận dạng mà hãng Hồng Kỳ áp dụng cho một số mẫu xe đời mới của mình. Đặc biệt, Hồng Kỳ HS5 2019 sẽ không được trang bị camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu truyền thống như bản concept. Đáng tiếc là thiết kế đuôi xe của mẫu SUV này lại gợi liên tưởng đến Audi Q5. Trong khi đó, thiết kế của cụm đèn pha, bộ vành la-zăng, khe gió sau chắn bùn trước, cụm đèn hậu và cản sau của Hồng Kỳ HS5 đều đã được thay đổi so với U-Concept. Không có gì ngạc nhiên khi thiết kế nội thất của Hồng Kỳ HS5 hoàn toàn khác so với U-Concept. Ở Hồng Kỳ U-Concept, nội thất được thiết kế đơn giản và giống xe đến từ tương lai. Điểm nhấn trong nội thất của xe nằm ở màn hình thông tin giải trí nối liền với bảng đồng hồ kỹ thuật số tạo thành một khối theo phong cách hệ thống MBUX của Mercedes-Benz. Ngoài ra, Hồng Kỳ HS5 còn được trang bị ghế bọc da màu xanh đậm phối với chất liệu Alcantara. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng có thiết kế hiện đại hoàn toàn bằng kỹ thuật số. Cụm điều khiển trung tam dạng núm xoay cùng cảm ứng mang phong cách xe sang Mercedes-Benz. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe hạng sang Hồng Kỳ HS5 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 224 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Dự kiến, giá xe Hồng Kỳ HS5 sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc vào tháng 5 năm nay với mức khởi điểm từ khoảng 200.000 Nhân dân tệ (tương đương 692 triệu đồng). Được biết, ngoài mẫu SUV HS5 này - tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, thương hiệu xe nội địa Hồng Kỳ còn khiến giới báo chí và khách tham quan không thể rời mắt với một dàn sản phẩm hoàn toàn mới chuẩn bị bán ra thị trường với thiết kế năng động và hiện đại hơn so với trước đây. Video: Chi tiết SUV hạng sang Hồng Kỳ HS5 Trung Quốc.

