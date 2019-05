"Soi" xe sang Range Rover 2019 giá 13,3 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe SUV hạng sang Range Rover Autobiography LWB 2019 mới thuộc hiên bản nâng cấp facelift mới nhất của dòng Range Rover thế hệ thứ 4, với nhiều điểm đổi mới ở ngoại thất, như cụm đèn pha Pixel-laser LED mới, lưới tản nhiệt ‘’kim cương’’ tạo chiều sâu, cản trước được thiết kế lại với một nan chrome bên dưới. Nhìn chung, mẫu SUV hạng sang Range Rover 2019 bản nâng cấp này mang thiết kế cao cấp hơn nhưng tổng thể vẫn không có nhiều thay đổi. Là một trong 10 phiên bản của dòng Range Rover 2019, phiên bản Autobiography LWB chỉ thua kém 2 phiên bản cao cấp hàng đầu là: SV Autobiography Dynamic và SV Autobiography LWB. So với phiên bản tiêu chuẩn, Land Rover Range Rover 2019 phiên bản trục cơ sở dài LWB mới này được kéo dài trục cơ sở thêm 220 mm so với bản thông thường (5.000 x 1.990 x 1.840 mm), điều này nhằm gia tăng diện tích mang lại không gia cabin rộng rãi hơn cho các chủ nhân. Nội thất Range Rover 2019 mới sở hữu 2 màn hình 10 inch Infortainment Touch Pro Duo đa kết nối, màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số 12 inch phía sau vô lăng hiển thị đầy đủ các thông số vận hành liên quan. Theo phía đơn vị nhập khẩu cho biết xe về Việt Nam này là phiên bản full options với nhiều trang bị đi kèm như đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, dàn âm thanh Meridian cao cấp 19 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, bậc lên xuống cửa thụt thò, cửa hít, ghế lái chỉnh điện 24 hướng,... Range Rover Autobiography LWB 2019 sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 5.0L siêu nạp (supercharged) cho công suất tối đa 518 mã lực có được tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 625 Nm tại dải vòng tua 2.500 đến 5.500 v/p, đủ để chiếc SUV tăng tốc từ 0 -100 km/h trong khoảng thời gian dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Theo Land Rover, động cơ V8 5.0L siêu nạp này "uống" khoảng 13 lít xăng/100 km trên đường hỗn hợp. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8AT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn với nhiều chế độ lái khác nhau. Trang bị an toàn cho xe được nâng cấp khá hiện đại. Range Rover Autobiography LWB 2019 mới khá hiếm tại Việt Nam với số lượng xe đưa về nước không quá 10 chiếc. Tại Mỹ, giá xe Range Rover 2019 phiên bản Autobiography LWB bán ra khởi điểm từ 148.595 USD, mẫu xe trong bài viết đang được đại lý chào giá 13,34 tỷ đồng, đây là một sự lựa chọn chơi SUV hạng sang dành cho các "đại gia" Việt. Video: Xem chi tiết hạng sang Range Rover 2019.

