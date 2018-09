"Soi" xe sang Maybach Zeppelin hơn 40 tỷ, hiếm nhất Việt Nam

Thương hiệu xe Maybach từng giới thiệu phiên bản siêu sang và siêu đắt Zeppelin vào năm 2009 với mức giá bán dao động từ 523.000 đô la đến 609.000 đô la. Chỉ 2 năm sau đó, giới nhà giàu Việt đã đưa về nước đến 3 trên tổng số 100 chiếc xe sang Maybach Zeppelin được sản xuất. Trong đó, chiếc Maybach Zeppelin mang ngoại thất màu đen cùng đường sọc màu nâu nhạt bên hông xe trở thành chiếc xe siêu sang đắt nhất tại thời điểm đó với mức giá sau thuế lên đến 2 triệu đô la, khoảng hơn 40 tỷ đồng. Gần đây, chiếc Maybach Zeppelin đắt và hiếm nhất Việt Nam đã được rao bán tại một cửa hàng xe sang cũ khiến không ít người bất ngờ. Mẫu xe siêu sang đang rao bán tại cửa hàng xe cũ tại TP HCM này thuộc phiên bản Maybach 62S Zeppelin. Xe sở hữu chiều dài lên đến 6.165 mm, dài hơn cả Rolls-Royce Phantom EWB. Theo lý giải của thương hiệu Maybach, chữ S trong tên xe không phải “sport” (thể thao) mà là "special" (đặc biệt). Nhìn từ bên ngoài, Maybach 62S khác phiên bản thường ở lưới tản nhiệt ít nan hơn. Xe sở hữu cụm đèn pha bi-xenon là công nghệ đèn tiên tiến nhất ở thời điểm bấy giờ. Maybach 62S cũng chưa có đèn LED định vị như trên những mẫu xe sang trọng thời nay. So với bản tiêu chuẩn mẫu siêu xe sang bậc nhất của tập đoàn Daimler dòng chữ Zeppelin xuất hiện trên logo trước đầu xe và đuôi xe, bộ mâm 20 inch đa chấu hoàn thành với màu sơn mờ. Nội thất xe mang màu be California sáng với nhiều chi tiết ốp gỗ quý hiếm. Hàng ghế trước và sau được ngăn cách bằng da, ốp đá và cả kính trong suốt. Bên trong khoang lái có logo "One of 100" như khẳng định đây là phiên bản giới hạn chỉ có đúng một 100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Mẫu sedan siêu sang của Maybach sở hữu nhiều trang bị, tiện nghi cao cấp. Nội thất bọc da đắt tiền và ốp loại gỗ thường sử dụng để sản xuất đàn piano. Ngoài ra, chiếc 62S Zeppelin này cũng được trang bị hệ thống dẫn đường, có khả năng nhận diện giọng nói, điều hòa 4 vùng độc lập, Bên cạnh đó, Maybach 62S Zeppelin còn được trang bị hệ thống âm thanh Hi-end, 21 loa Bose. Hàng ghế trước sau có chức năng massage, sưởi... Trong ảnh là cụm đồng hồ analog trên xe, kết hợp với màn hình tinh thể lỏng hiển thị thông tin hành trình. Để phù hợp với những ông chủ ngồi sau, Maybach thiết kế một vách ngăn có thể làm mờ chỉ với một nút nhấn. Khi cần không gian riêng tư, chủ nhân chỉ cần kéo vách ngăn và tận hưởng cảm giác tĩnh lặng. Tuy nhiên, chủ xe vẫn có thể giao tiếp với lái xe của mình thông qua bộ đàm, có thể theo dõi các chỉ số vận tốc, tua máy trên dàn đồng hồ phía sau. Chiếc siêu xe sang Maybach 62S Zeppelin đang được rao bán này đã rời nhà máy sản xuất từ tháng 12/2009, đến nay, chiếc xe siêu sang này hiện đã lăn bánh được quãng đường dài 35.844 km. Mặc dù đã trải qua thời gian xuất xưởng gần 10 năm và lăn bánh cũng khá nhiều, tuy nhiên nội thất da bên trong vẫn còn khá mới đẹp. Xe được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm tại vòng tua máy 2.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 5 cấp, nhờ đó, 62S Zeppelin chỉ mất thời gian 5,1 giây để tăng tốc từ vị trí đừng yên lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Tại thị trường Việt Nam có khoảng 6 chiếc Maybach Zeppelin được đưa về nước, tuy nhiên, chỉ có khoảng 2 chiếc là được trang bị option đầy đủ. Hiện chưa rõ mức giá bán của mẫu xe siêu sang này, nhưng có thể thấy, việc hãng Maybach đã bị "khai tử" vào năm 2013 thì đây là phiên bản giới hạn hiếm hoi mà Maybach từng sản xuất. Video: "Soi" chi tiết siêu xe sang Maybach 62S Zeppelin.

