“Soi” môtô Trung Quốc giá rẻ phong cách Ducati

Sau thành công với mẫu xe môtô naked-bike 250NK, hãng xe môtô Trung Quốc CF đã tiếp tục sử dụng nền tảng của 250NK để tạo ra một chiếc sportbike mới. Có tên gọi Sportbike CFMoto CF250SR 2020 mới, phiên bản ý tưởng của chiếc môtô thể thao cỡ nhỏ này vừa được ra mắt tại đường đua Ningbo Beilun ở Trung Quốc. Do dựa trên cơ sở "người anh em" 250NK trước đó, mẫu xe môtô CFMoto CF250SR mới này cũng được trang bị bộ khung bằng thép ống dạng trellis, bao quanh động cơ động cơ xi-lanh đơn DOHC 4 kỳ làm mát bằng chất lỏng, phun xăng điện tử và được tích hợp hộp số 6 cấp. Bên cạnh đó, chiếc xe cũng sở hữu hệ thống phuộc tương tự, cùng với bảng đồng hồ màn hình màu hiện đại. Nhưng so với người anh em naked-bike, CF250SR đã sở hữu gắp đơn hình chuối bằng nhôm vững chắc hơn so với gắp thép ống. Tuy nhiên, điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu xe môtô Trung Quốc mới này đó là thiết kế rất dữ dằn và ấn tượng của chiếc xe, lấy cảm hứng từ nhiều dòng superbike đình đám khác nhau từng gây tiếng vang trên thế giới. Trong đó tông màu xanh/vàng cùng dòng chữ CFM dán ngang quây gió dễ dàng liên tưởng tới chiếc GSX-R1000R màu tem đấu Ecstar. Phần đầu góc cạnh của CF250SR khá giống Honda CBR1000R thế hệ mới, trong khi đuôi xe vuốt cao thuôn về phía sau kèm hai hốc gió lại "na ná" các dòng Ducati Panigale. Được thiết kế cho trường đua, phiên bản ý tưởng của CF250SR không có hệ thống đèn chiếu sáng/tín hiệu, sử dụng lốp trơn không vân, được trang bị heo phanh trước Brembo M50 cao cấp và pô Akrapovic. Theo hãng xe môtô CF, những chi tiết phụ kiện hàng hiệu này sẽ được thay đổi, hoặc cắt giảm khi phiên bản thương mại của chiếc xe được ra mắt chính thức sau khoảng 6 tháng - 1 năm tới. Mức giá xe CFMoto CF250SR hiện chưa được công bố tại thị trường Trung Quốc, tuy nhiên dự đoán nó sẽ rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc môtô thể thao cỡ nhỏ đang bán ra trên thị trường hiện nay. Video: Chi tiết môtô Trung Quốc CFMoto CF250SR giá rẻ.

