"Soi" Mercedes CLA 2020 hoàn toàn mới chính thức ra mắt

Mercedes vừa chính thức giới thiệu mẫu CLA Coupe thế hệ mới tại triển lãm CES 2019 đang diễn ra tại Las Vegas với rất nhiều hứa hẹn. Mẫu xe Mercedes-Benz CLA 2020 hoàn toàn mới sẽ vẫn duy trì phong cách thiết kế sedan coupe trẻ trung, và trông giống như một phiên bản thu nhỏ của dòng CLS 2019 đã ra mắt vào năm ngoái. Mẫu coupe 4 cửa mới của Mercedes có kích thước tổng thể Dài x Rộng ở mức 4.688mm x 1.830mm. So với thế hệ cũ, CLA Coupe thế hệ mới sẽ dài hơn 48mm và rộng hơn 53mm, chiều dài cơ sở của xe cũng dài hơn 30mm so với thế hệ cũ. Nhờ thay đổi này mà không gian bên trong xe cũng sẽ rộng hơn thấy rõ so với mẫu xe tiền nhiệm. CLA mới vẫn thừa hưởng những đặc tính tối ưu đó với hệ số cản khí động Cd 0.23. Hãng xe sang Mercedes-Benz cũng trang bị cho CLA mới tùy chọn hệ thống đèn pha MULTIBEAM LED – đèn pha thông minh giúp tối ưu tầm quan sát cho người lái trong đêm tối và còn chủ động thay đổi thích ứng với tình huống giao thông, tránh lóa mắt. Mỗi đèn pha cuả Mercedes CLA 2020 mới sẽ bao gồm 18 bóng LED điều khiển độc lập. Tiêu chuẩn xe được trang bị đèn pha halogen với đèn LED định vị sáng ban ngày. Đèn hậu của xe hoàn toàn là đèn LED. Bên cạnh đó, CLA mới cũng sẽ được trang bị hệ thống treo đa liên kết nhằm giảm độ rung và ồn, thanh giằng chống lật ở hệ thống treo lớn hơn, tăng độ chắc chắc cho xe khi vào cua. Khách hàng có nhu cầu có thể trang bị hêm hệ thống giảm chấn thích ứng cho xe. Các nâng cấp đáng chú ý trên Mercedes CLA Coupe thế hệ mới là khoảng cách giữa hai bánh trước của xe rộng hơn 63mm, bánh sau là 53mm, trọng tâm của xe cũng được hạ thấp. Mercedes cho biết CLA Coupe thế hệ thứ hai là mẫu xe cỡ nhỏ rất "hot" của hãng ở thời điểm hiện tại. Nội thất của CLA Coupe thế hệ mới đem đến sự bứt phá về thiết kế và độ sang trọng. Thiết kế nội thất và công nghệ trên CLA thế hệ mới cũng được áp dụng công nghệ là MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Điểm độc đáo của hệ thống đa phương tiện này là khả năng nghiên cứu học hỏi nhờ vào “trí tuệ nhân tạo” – AI. Màn hiển thị điều khiển cho người lái được trải rộng với độ phân giải cao, điều khiển cảm ứng chạm, hiển thị định vị dẫn đường với công nghệ thực tế ảo, kết hợp điều khiển giọng nói… Đặc biệt lần đầu tiên, CLA có thể vận hành bán tự động trong một số tình huống. Các hệ thống camera và radar của xe có tầm kiểm soát lên tới 500 mét phía trước, sử dụng các dữ liệu bản đồ và định vị cho các chức năng hỗ trợ lái.Mercedes-Benz CLA Coupe thế hệ thứ hai vừa ra mắt tại CES 2019 thuộc bản CLA 250 với trang bị động cơ xăng 4 xylanh, tăng áp turbo, sản sinh công suất 222 mã lực và mômen xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm với động cơ này sẽ là hộp số ly hợp kép 7 cấp. Các tùy chọn động cơ khác của CLA Coupe thế hệ mới vẫn chưa được hãng xe Đức công bố chi tiết. Mercedes-Benz CLA Coupe thế hệ mới sẽ có khá nhiều tính năng an toàn tương tự như dòng xe cao cấp S-Class. Có thể kể đến một số cái tên như tính năng lái bán tự động, hệ thống hỗ trợ dừng xe khẩn cấp chủ động, hệ thống hỗ trợ giữ làn và rất nhiều tính năng an toàn khác... Mercedes-Benz CLA 2020 sẽ có mặt trên thị trường châu Âu vào giữa năm nay Video: Mercedes CLA 2020 hoàn toàn mới chính thức ra mắt.

