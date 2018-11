"Soi" Kia Cerato 2019 crome sáng bóng sắp về Việt Nam?

Mẫu xe Kia Cerato 2019 hiện đang được trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Kuala Lumpur 2018. Mẫu xe thế hệ mới này gây thu hút bởi thay đổi toàn diện về thiết kế, cập nhật công nghệ. Ấn tượng rõ nét nhất đó là bộ áo mạ màu crôm sáng bóng rất độc đáo. Kia Cerato 2019 vẫn có lưới tản nhiệt “mũi hổ” đặc trưng. Đèn pha với đèn định vị tạo hình chữ X khá khác biệt so với những phiên bản trước. Phía bên dưới cản trước là vị trí đặt đèn sương mù và đèn báo rẽ. So với thế hệ trước, Cerato 2019 sở hữu kích thước tổng thể dài hơn 81mm đạt mức 4640mm, rộng 1798mm và cao 1440mm. Điều này đồng nghĩa với việc khoang hành lý cũng mở rộng thêm đạt mức 428L. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu 16-inch và bộ lốp 205/55. Phần đuôi vẫn giữ nguyên thiết kế truyền thống của hãng xe ôtô Kia. Riêng cụm đèn hậu công nghệ LED có phần mềm mại hơn, hệ thống ống xả đơn đặt lệch thay vì ống xả đôi như phiên bản dành cho thị trường Mỹ. Hình ảnh nội thất của phiên bản Cerato 2019 trưng bày tại Malaysia chưa được tiết lộ. Trong ảnh là khoang lái của chiếc xe đã được nâng cấp hoàn toàn ở thị trường khác. Kia Cerato 2019 được trang bị động cơ xăng 4 xy lanh 2.0L có thông số tương tự như thế hệ trước, có công suất 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Động cơ này được bổ sung công nghệ EGR và kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp IVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Cerato 2019 sở hữu những công nghệ an toàn như cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn thông minh, cảnh báo tài xế mất tập trung. Nhiều dự đoán cho rằng mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam trong thời gian tới và có giá không chênh lệch nhiều so với thế hệ cũ. Video: Soi chi tiết Kia Cerato phiên bản 2019.

