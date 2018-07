"Soi" bán tải Hàn Quốc - SsangYong Musso giá 609 triệu đồng

Mẫu xe bán tải SsangYong Musso 2018 của thương hiệu Hàn Quốc vừa được ra mắt tại thị trường Anh quốc. Chiếc xe dẫn động 4 bánh cứng cáp, mạnh mẽ này được xây dựng trên cùng một khung gầm với Rexton mới. Theo hãng xe ôtô Hàn Quốc - Musso có nghĩa là con tê giác. SsangYong cam kết sẽ làm mới toàn bộ danh mục sản phẩm của mình và Musso là mẫu xe mới nhất trong kế hoạch "lột xác" kéo dài đến năm 2020. Được thiết kế để vận chuyển hành khách thoải mái và tải trọng an toàn, chiếc Musso dựa trên nền tảng của SUV, đủ chỗ cho 5 người ngồi với thân xe crew-cab (4 cửa, 4 chỗ hoặc 5 chỗ) và thùng tải rộng chuẩn châu Âu. Thiết kế bên ngoài của Musso mang lại cho chiếc xe một cái nhìn táo bạo và cơ bắp và thông qua thiết kế phần đầu mang nét đặc trưng trên tất cả các mẫu SsangYong mới. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt của xe nổi bật với đường mạ chrome sáng bóng, các đường cong trên nắp ca-pô tạo cảm giác mạnh mẽ và ấn tượng. Với chiều dài hơn 5 mét (5.095 mm), SsangYong Musso thế hệ mới lớn hơn người tiền nhiệm của nó ở mọi kích thước và mang đến không gian cabin lớn nhất trong phân khúc. Thùng tải cũng dài hơn (1.300 mm), rộng hơn (1.570 mm) và sâu hơn đáng kể (570 mm) so với thế hệ cũ. Cửa xe được thiết kế để bao phủ phần ngạch cửa dọc theo phần dưới của thân xe để đảm bảo hành khách không dính bụi bẩn từ hông xe khi ra vào. Thùng tải rộng phía sau với các trang bị tiêu chuẩn như lớp lót cứng, ổ cắm điện 12V/120W và móc xoay. SsangYong Musso bản 2018 sẽ có trọng tải hơn 1 tấn và kéo rơ moóc lên đến 3,5 tấn. Đây cũng là mẫu xe cung cấp tổng công suất tải cao nhất trong phân khúc. Sự kết hợp tiện ích giữa xe bán tải và SUV giúp Musso thực hiện được nhiều chức năng, đảm bảo tính thực tiễn, hiệu suất cao và sự thoải mái cho hành khách. Nội thất của Musso dựa trên mẫu Rexton, được trang bị tốt hơn so với các đối thủ bán tải khác, không gian thoải mái với khoảng để chân rộng rãi cả trước và sau, ghế da nappa tăng thêm sự sang trọng và thoải mái. Hầu hết phiên bản đều có ghế sưởi phía trước, các phiên bản hàng đầu cũng được trang bị điều hòa tự động,vô lăng bọc da có chức năng sưởi ấm. Tất cả các phiên bản đều có hệ thống thông tin giải trí tiên tiến bao gồm kết nối DAB, Bluetooth và MP3, trong khi Apple CarPlay, Android Auto và camera lùi được trang bị cho các phiên bản trung cấp và cao cấp. Màn hình 8 inch hoặc 9,2 inch tùy chọn với hệ thống dẫn đường TomTom, hệ thống âm thanh với loa nano carbon. SsangYong Musso sở hữu động cơ e-XDi220 2,2 lít tương tự người anh em Rexton và cung cấp công suất tối đa 181 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.400-2.800 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động Aisin 6 cấp. Để có hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm nhiên liệu, người lái có thể tùy chỉnh hệ dẫn động bánh trước và sau để phù hợp với đường trường hoặc off-road. Xe còn bao gồm hệ thống kiểm soát độ dốc và hỗ trợ khởi động ngang dốc để cung cấp độ bám, lực kéo và an toàn tối ưu. Với bộ khung "body on frame" đặc trưng, Musso cũng đã được Pininfarina điều chỉnh cẩn thận để đảm bảo độ ồn, độ rung và độ cứng (NVH) đạt mức êm ái tuyệt vời. Lớp lót bánh xe bằng sợi polyester giúp giảm tiếng ồn trên đường, khoang động cơ bao bọc tốt hơn để cải thiện khả năng cách âm, chống bám bụi và chống thấm. Tiếng ồn từ gió giảm đáng kể nhờ hệ thống khóa cửa 4 lớp và thiết kế khí động học. Xe sử dụng thép siêu bền 1.5Gpa và thép cường độ cao 79.2%. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức mạnh động cơ mà còn giảm khối lượng. Các yếu tố hấp thụ lực tác động trong vô lăng và cột lái để giảm thiểu thương tích, trong khi cấu trúc và vật liệu được sử dụng ở phần đầu xe được thiết kế để cải thiện mức an toàn cho người đi bộ nếu có xảy ra va chạm.Giá xe SsangYong Musso EX từ 19.995 bảng (tương đương 609 triệu đồng). Phiên bản SsangYong Musso Rebel có giá 22.495 bảng, (tương đương 685,3 triệu đồng). Phiên bản Saracen có giá 24.995 bảng (khoảng 761,5 triệu đồng) còn phiên bản cao cấp nhất SsangYong Musso Rhino có giá 28.495 bảng (tương đương 868,1 triệu đồng). Video: Xem xe bán tải Hàn Quốc - SsangYong Musso mới

